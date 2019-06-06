"Всегда есть синусоида": участники ПМЭФ - о падении рейтинга Путина

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Рейтинги президента России Владимира Путина снижаются уже год, вслед за ними упал и уровень доверия к власти и государству в целом. Дискуссия о рейтингах дошла до того, что государственный ВЦИОМ поменял методику оценки уровня доверия.

Русская служба Би-би-си спросила у чиновников и политиков, приехавших на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), как они относятся к этому явлению.

"Ребят, все данные ВЦИОМа абсолютно открыты!" - Сергей Кириенко, первый замруководителя администрации президента, так реагирует на вопрос корреспондента Би-би-си о том, доверяют ли россияне Путину.

Сразу после этого репортеров оттесняют охранники Кириенко, который в Кремле отвечает за внутреннюю политику, в том числе за уровень доверия президенту.

Сам Кириенко (кажется, раздраженный) скрывается в зале пленарных заседаний ПМЭФ.

Незадолго до форума, на который съезжаются бизнесмены, чиновники и политики, тема рейтингов Путина стала одной из самых болезненных для власти. Все началось с того, что ВЦИОМ в конце мая сообщил, что уровень доверия Путину достиг минимума за 13 лет - 31,7%. Неделю спустя еще ниже - 30,5%.

Показатели уровня доверия и электоральных рейтингов президента начали снижаться еще год назад, когда правительство объявило о повышении пенсионного возраста. В Кремле тогда говорили, что Путин "не обращает внимания" на свой рейтинг. Но после недавнего очередного падения пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на очередной вопрос журналистов, публично попросил у социологов разъяснений.

"Честно говоря, мы ждем какого-то анализа от специалистов, как коррелируют эти данные: как может падать доверие и при этом расти электоральный рейтинг", - говорил Песков.

Вместо объяснений ВЦИОМ поменял методику расчета: если раньше вопрос о доверии был открытым (то есть, россиянам предлагали самостоятельно вспомнить тех, кому они доверяют), то теперь появился и закрытый вопрос - опрашиваемым говорят фамилии политиков, в том числе Путина. По такой методике и рейтинг другой - 72,3%.

"Давайте не будем пугать людей такими терминами, как закрытый и открытый опрос, - говорил Би-би-си глава ВЦИОМ Валерий Федоров, главный ньюсмейкер прошлой недели. - Рейтинг - понятие относительное, а не абсолютное. Это надо понимать. Для нас, исследователей, чем больше рейтингов, тем лучше".

Корреспонденты Би-би-си спросили у собравшихся на ПМЭФ представителей российской элиты, как они относится к колебаниям уровня поддержки президента и его рейтингам в целом.

"Все стабильно"

"В жизни всегда что-то снижается, а что-то где-то повышается. Все стабильно", - рассуждал в кулуарах форума губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, рейтинги - это "математика", которой занимаются социологи, а власть должна интересоваться тем, чего ждут от нее жители страны - "чуткости, внимательности и обеспечению перемен".

Губернаторы, уверял Воробьев, "не думают о рейтингах", а "работают, исполняя поручения Владимира Путина".

Полномочный представитель президента на Северном Кавказе Александр Матовников сказал Би-би-си, что губернаторам как раз стоит думать о рейтингах - ведь от того, насколько хорошо работают главы регионов, складывается и рейтинг Путина, пояснил он.

"Но это реалии жизни, не бывает гладкости. Всегда есть какая-то синусоида", - добавил полпред, заверив журналистов Би-би-си, что на Северном Кавказе политическая ситуация стабильная.

Но не все губернаторы готовы спокойно относиться к рейтингам.

"Знаете, у меня было, есть и останется навсегда негативное отношение ко всем рейтингам и цифрам, - признался Би-би-си архангельский губернатор Игорь Орлов. - Они дают некий ориентир, но не являются предметов для паники или бессмысленной радости".

"Я вот не знаю, какой рейтинг у президента, и считаю, что он заключается в тех делах, которые он делают для страны. Иногда они дают высокие цифры, а иногда нет", - добавил Орлов.

В его Архангельской области уже много месяцев продолжаются протесты, связанные со строительством мусорного полигона в Шиесе. В апреле СМИ широко цитировали ответ губернатора на вопрос о том, что большинство жителей выступают против полигона. "Ну их на фиг, эти цифры, - выступал перед гражданами Орлов. - Я знаю, что я прав".

"А всякая шелупонь, которая здесь никто и звать никак, пытаются меня назвать непонятно кем" - эта его фраза стала знаменитый.

Би-би-си губернатор сказал, что тогда имел в виду совсем другое: "Это ложь, там все передернули. Я обсуждал совершенно другой вопрос".

Среди гостей ПМЭФ корреспонденты Би-би-си заметили Анну Чапман, арестованную в США в 2010 году за шпионаж и выданную России. На вопрос о том, что она думает о колебания рейтинга Путина, она ответила коротко: "Какая разница, это все такая фигня!"

А президент Молдовы Игорь Додон в ответ на просьбу Би-би-си прокомментировать рейтинг Путина сказал, что это "внутренние дела страны". И тут же добавил, что у него на родине российского президента якобы поддерживает более 65%.

"Он считается среди молдаван самым популярным иностранным политиком, и если бы было разрешено участвовать в выборах президента иностранным гражданам, то выбрали бы его", - сказал президент Молдовы.

Додон относится к рейтингам серьезно. "Политики всегда должны быть начеку. Они должны очень внимательно отслеживать все, что происходит, если это реальные, настоящие политики. Я думаю, что Владимир Владимирович такой. Для меня он пример", - признался он.

"Может, неправильно посчитали?"

Глава ВЦИОМ также оказался среди участников форума. "Мистифицировать понятие рейтинга и считать, что есть один какой-то священный рейтинг - это просто глупость", - объяснял Федоров.

"О каких рейтингах? Моих? Владимира Путина?! Не комментирую!" - не хотел отвечать на вопрос Би-би-си губернатор Олег Кожемяко, который в прошлом году возглавил Приморский край. Кремль выдвинул его кандидатуру, после того как другой выдвиженец Путина не смог выиграть выборы.

"Это может быть ошибочная оценка ВЦИОМа. Может, неправильно посчитали?" - усомнился в выводах социологов губернатор.

А ректор МГИМО Анатолий Торкунов сказал Би-би-си, что считает рейтинги власти заниженными. "Откровенно говоря, вообще рейтингам не очень доверяю. Но и из первого и из последующего рейтинга было ясно, что президенту доверяют большинство избирателей. А это важный стимул для любого человека, тем более, президента", - рассказал он.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман присоединился к тем, кто считает данные ВЦИОМ неверными.

"Я думаю, что реальный рейтинг значительно ниже", - был неумолим оппозиционер Ройзман.

Противоположной точки зрения придерживается предприниматель Олег Сирота, который несколько лет назад даже передавал Путину сыр собственного производства. "Мы все в едином порыве любим Путина, а он любит нас!" - то ли в шутку, то ли всерьез произнес фермер Сирота.