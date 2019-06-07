Голову отрубят. Губернаторы не знают, как их накажут за невыполнение KPI от Путина

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS Image caption Руководители регионов будут лично отвечать за исполнение показателей эффективности (на фото - губернатор Московской области Андрей Воробьев и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин)

Губернаторы фактически сами придумали систему оценки своей работы, которую для них утвердил Кремль, но не все до сих пор знают, что будет, если они не выполнят поставленные перед ними задачи. Кто-то ждет отставок, а кто-то надеется, что это станет лишь ударом по их самолюбию.

25 апреля этого года президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности работы губернаторов. Согласно документу, ежегодно глав регионов будут оценивать по 15 параметрам.

На первом месте в списке критериев стоит "уровень доверия к власти". Также в перечень вошли такие показатели, как уровень бедности, продолжительность жизни, прирост населения, уровень реальных зарплат, число высокопроизводительных рабочих мест, уровень доверия властям, количество занятых в малом и среднем бизнесе, производительность труда, объем инвестиций и другие.

Губернаторы будут лично отвечать за исполнение KPI, рассказывал министр экономического развития Максим Орешкин "Коммерсанту" в конце апреля. Он уверял, что "система рассчитана на поощрение, а не на наказание". К примеру, лидеры с лучшими показателями будут получать больше денег из бюджета.

Среди губернаторов нет единой точки зрения на новую систему оценки работы.

К примеру, глава Тульской области Алексей Дюмин заявлял, что губернаторы подписываются "под цифрами и под определенными показателями, не понимая, по каким методикам и из каких расчетов они делаются". "До нас они не спущены и с нами не согласованы", - жаловался Дюмин.

А губернаторы, опрошенные Русской службой Би-би-си на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, довольны новой системой.

"Мы создали очень понятную и прозрачную систему мотивации. Каждый человек, даже самый добросовестный, должен иметь мотивацию" , - рассказал Би-би-си временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров. Он занимает эту должность с октября 2018 года.

Доволен и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По его словам, все показатели дорабатываются, причем сами губернаторы участвуют в этом процессе. "Поэтому все хорошо", - добавил Никитин.

Нет среди губернаторов и понимания, что же им грозит, если они не смогут достичь показателей, утвержденных президентом.

"Голову отрубят", - шутит в ответ на вопрос Би-би-си о последствиях невыполнения KPI Андрей Воробьев. Он объясняет, что каждый губернатор в зависимости от выполнения поставленных целей может оказаться в зеленой, желтой или красной зоне.

"Жизнь - сложная штука и, конечно, ты можешь оказаться в тот или иной момент в красной зоне по какому-то из показателей. Но здесь нужно преодолевать, исправлять ситуацию", - объясняет он.

Что будет за попадание в "красную зону", он не говорит. Если губернатор туда попал, то нужен "брейнсторм", чтобы из нее выйти, полагает он.

"Показатели делаются не для того, чтобы голову рубить или какие-то другие части тела. Они делаются для того, чтобы работать на результат. В этом главный смысл", - оптимистично добавляет он.

"Я не могу сказать, что будет", - признается Радий Хабиров. Он считает, что невыполнение показателей будет бить по амбициям губернаторов. "Тащиться в конце хвоста, наверное, каждый из нас воспринимает как удар по самолюбию и каким-то своим представлениям о нашей работе", - рассуждает он.

"Не справишься с работой, освобождай место", - считает глава Бурятии Алексей Цыденов. Сам он надеется, что всё же все будут выполнять показатели.

"Скорее важнее, что будет, если губернатор все выполнит", - считает Никитин из Нижегородской области. Он напоминает о грантах для регионов, справляющихся с показателями.

Как будут оценивать?

В самом указе Путина говорится, что администрация президента должна следить за выполнением первого критерия - "уровня доверия к власти". В этот показатель входят снижение протестной активности и, например, повышение доли патриотически настроенной молодежи, писал РБК.

За выполнением 14 других показателей будет следить правительство. По семи из них информацию будет предоставлять Росстат, сообщили Би-би-си в пресс-службе ведомства. Это касается, например, продолжительности жизни или уровня бедности. Большая часть этих методик уже давно утверждена и считается ведомством.

Максим Орешкин в интервью "Коммерсанту" рассказывал о системе апелляции в случае, если какие-то показатели оказывается искаженными по каким-то объективным причинам. В пример он привел Новгородскую область, где строительство трассы "Москва-Санкт-Петербург" исказило статистику об инвестициях. Правда, механизм апелляции, по словам Орешкина, до сих пор не определен.

О возможности апелляции в беседе с Би-би-си вспомнил и губернатор Нижегородской области Андрей Никитин. Кроме того, он уточнил, что базовые показатели также будут устанавливаться для каждого региона с учетом его позиции. "У всех разные входные условия", - объясняет губернатор.

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Воробьев же в беседе с Би-би-си, например, сказал, что механизма апелляции нет, но есть возможность уточнения показателей. По его словам, это происходит через "взаимодействие с федеральными органами власти" .

Уточнения, возможны, например, в случае, если какие-то показатели, по мнению регионов, неправильно отражаются в статистике.

"Моя дочка старшая родила двух девочек, она живет в Подмосковье. Я ее спрашиваю, где ты зарегистрировала моих внучек. Она говорит: "В Москве". Живет в Подмосковье, родила в Подмосковье, зарегистрировала в Москве. У нас рождаемость меньше", - проиллюстрировал губернатор эту ситуацию на личном примере.

KPI и национальные проекты

Показатели эффективности соответствуют национальным проектам, которые были утверждены в рамках майского указа Путина 2018 года. KPI являются "прямым отражением" их реализации, рассказывал Орешкин.

По словам министра, политический показатель "уровень доверия власти" верифицирует остальные 14 показателей: "Если качество образования, среды, здравоохранения, рынка труда улучшается, то должен улучшаться и этот, если их динамика идет вразрез - значит, происходит что-то не то".

Расходы по 12 нацпроектам составят 25,7 трлн рублей, причем за 4,9 трлн рублей расходов будут отвечать регионы.