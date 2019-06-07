"Риска не осталось, остался только страх". В Петербурге обсуждают нацпроекты Путина

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Нацпроекты Путина стали главной темой традиционного делового завтрака Сбербанка на международном экономическом форуме в Петербурге. Бизнес пытался донести до власти, что одними бюджетными деньгами ситуацию не исправить, нужны частные инициативы, а инвестировать в нынешних условиях страшно. Власть в ответ упрекала предпринимателей в нигилизме и пессимизме.

У населения и бизнеса есть "огромный уровень ожиданий от реализации национальных проектов", заявил на Петербургском экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф.

Он интересовался у бизнеса и чиновников, смогут ли нацпроекты, по их мнению, вывести российскую экономику на темпы роста выше среднемировых. Вопрос поставили на голосование, и оказалось, что две трети чиновников ответили "да" и примерно столько же бизнесменов - "нет".

Родовые проблемы

Сначала выступил бизнес. Греф попросил не только прокомментировать нацпроекты, но и рассказать о ключевых трудностях, с которым сталкиваются предприниматели. Для ускорения роста нужны структурные реформы, напомнил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он назвал три ключевые проблемы бизнеса:

засилье государственного сектора и снижение роли частного бизнеса - нужны "реальные стимулы для частных инвесторов идти в бизнес и рисковать";

элемент непредсказуемости в бизнес-среде;

необходимость радикального улучшения системы государственного управления, в том числе улучшения отношения правоохранительных органов к бизнесу.

Миллиардер Алексей Репик согласился, что одних только нацпроектов недостаточно для ускорения роста: "Национальные проекты - это путь, который пройти нужно. Является ли он достаточным условием для достижения тех целей, которые мы ставим? Точно нет".

По его мнению, участие бизнеса в этих проектах "скатилось к валидации бесконечного количества бюрократических решений". "Мы хорошо пониманием, что есть те проблемы, которые уже стали родовыми, которые уже не только с завтрака на завтрак и с форума на форум кочуют, но уже укоренились у нас в сознании", - сказал Репик.

Стойкое ощущение дежавю

Логику бизнеса, который не стремится инвестировать, объяснил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров: "У нас на счетах компаний на 1 января этого года 28 трлн рублей. [...] Но они не инвестируют. Почему? Да просто потому, что предпринимательская деятельность - это деятельность по извлечению прибыли на свой страх и риск, а у бизнеса никакого риска уже не осталось, остался только страх за то, что если они будут успешными, к ним придут и этот бизнес отберут".

Именно этим руководствуются предприниматели, когда думают об участии в нацпроектах, сказал Макаров.

"Мы говорим о том, что бизнесу нужна стабильность. Я бы хотел обратить внимание, что идет третий день форума, а ни один инвестор не арестован [...] Пока, правда, никого и не выпустили. Так что стабильность уже обеспечена", - шутил депутат.

Депутат считает, что с помощью нацпроектов власти пытаются "залить деньгами" и компенсировать государственным участием отсутствие инвестклимата. Для людей это даст хорошие результаты, потому что деньги будут потрачены на социальные проекты, уверен он.

"Но только проблема в том, что это временные решения. И если мы говорим о стратегическом пути, государство не в состоянии обеспечить необходимый экономический рост, национальные проекты просто не о том. Ничто не заменит ни инвестиционный климат, ни те институты, которых у нас нет: независимость суда и уважение к собственности. Здорово, что есть завтрак, на котором раз в году можно об этом поговорить", - резюмировал Макаров.

"У меня стойкое ощущение дежавю. Хорошо, что есть такой завтрак раз в году, - согласился с Макаровым президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов. - Но у меня ощущение, что я на 80-90% знаю, что скажет Шохин, что скажет Репик, что скажет Макаров. [...] Это такой сигнал нам всем: зачем мы говорим, если мы уже знаем, что мы скажем, в том числе и на будущем Санкт-Петербургском форуме, если нас пригласят".

Нацпроекты должны положительно сказаться на уровне жизни населения, но расходы без структурных изменений могут быть неэффективны и даже вредны, потому что могут скрывать настоящие проблемы, сказал Шаронов. "Мы ищем не там, где потеряли, а там где удобно и светло. Легче тратить бюджетные деньги, хотя они очень трудно даются, чем заниматься структурными реформами, потому что они более конфликтны", - считает глава школы "Сколково".

Шаронов по просьбе Грефа прокомментировал одну из главных трудностей, упоминаемых бизнесом - слаборазвитый человеческий капитал. Человеческий капитал в России есть, сказал Шаронов, но он по-прежнему остается одной из статей экспорта России, поэтому сейчас нужно сделать так, чтобы он оставался в России.

"В рентной экономике не нужен высококвалифицированный человеческий капитал, он вреден. Там не нужны инноваторы, там нужны охранники, чтобы охранять источник этой ренты, и с этим у нас пока все в порядке", - сказал Шаронов.

Больше оптимизма

"Итоги голосования были заранее предопределены. А связано это с тем, что у нас у бизнеса по-прежнему существует какой-то нигилизм [...] Все плохо, все не так, не будем вкладываться", - включился в дискуссию первый вице-премьер Антон Силуанов, напомнив присутствующим бизнесменам об их высокой прибыли.

"У нас есть бизнес, который по старинке существует: заработал - за границу, заработал - в офшор. Есть бизнес, который просто ждет льготы. Не дадите льгот или субсидий - не буду финансировать, - продолжил критиковать предпринимателей министр. - Мы так большую часть предпринимателей, я бы сказал, развратили. И третий бизнес есть, который работает, вот на него как раз надо делать ставку". Силуанов уверен, что нацпроекты дадут результат.

Предприниматель Олег Тиньков поддержал Силуанова - он считает, что нацпроекты помогут ускорить экономический рост. "Российский бизнес очень прибылен, [...] я не понимаю, откуда этот пессимизм", - сказал Тиньков.

Россия - прекрасное место для инвестиций, повторил Тиньков и перешел к делу американского инвестора Майкла Калви, которого обвиняют в мошенничестве: "Конечно же, дело Калви - это очень-очень прискорбное дело. Стыдно - мне лично как россиянину - за это дело. Это позор".

"Но в общем и целом Россия - прекрасная страна для ведения бизнеса, и я согласен с господином Силуановым - слишком много пессимизма. Все у нас хорошо", - резюмировал банкир.

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Дело Калви на завтраке Сбербанка вспоминали не раз, и оно даже стало причиной перепалки.

Депутат Андрей Макаров вспомнил, что министр экономического развития Максим Орешкин впервые прокомментировал дело Калви через месяц после его задержания, когда инвестору уже смягчили меру пресечения. Тогда Орешкин сказал, что решение суда о переводе Калви под домашний арест - это позитивный знак для инвестклимата. Макаров вспомнил эту его цитату с иронией: "Это очень тонкое наблюдение, которое действительно фиксирует, что находиться дома лучше, чем в [СИЗО] "Лефортово".

Орешкин во время своего выступления на завтраке Сбербанка сказал, что тоже хотел бы процитировать Макарова, но не нашел ни одной его цитаты про арест Калви. После этого Макаров вскочил и эмоционально ответил: "Извините, пожалуйста, но я сказал по делу Калви в программе у Соловьева через два дня после того, как это произошло, а вы месяц ждали, чтобы хоть что-то по этому поводу сказать! Хотя весь бизнес ждал, что министр экономического развития не должен ждать, когда где-то что-то кому-то понравится".

"Вы пытаетесь понравиться, вы пытаетесь угадать, а на самом деле, защита бизнеса связана с тем, чтобы минэкономразвития имело позицию", - добавил Макаров.

Герман Греф после этого примирительно объяснял Орешкину, что во время своей работы министром экономики он сталкивался с таким каждую неделю, стоя на трибуне Госдумы: "Это судьба, наверное, всех министров экономики. Государственная дума должна нас держать в форме, иначе мы расслабляемся".

Тигр завис

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин вспомнил, как год назад он сравнил правительство с тигром, который готовится к прыжку. "Может быть, толчок оказался не очень сильным, может быть, еще что-то помешало, тигр вроде как прыгнул, представил нам национальные проекты. [...] С другой стороны, у меня ощущение, что тигр замер в прыжке", - сказал он.

Для экономического перелома нацпроектов недостаточно, уверен Кудрин. Более того, мониторинг Счетной палаты по итогам первого года показал, что исполнение нацпроектов не приводит к исполнению национальных целей и не приводит к среднемировому экономическому росту.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау сказал, что экономический рост не стоит ставить во главу угла. Рост ВВП должен сопровождаться еще и ростом благосостояния общества. Ключевая проблема, по его мнению, это проблема доверия: "Все исследования фиксируют, что уровень доверия в обществе падает, причем не только к институтам, но и людей друг к другу".