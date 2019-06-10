Рыбы и креветки могут помочь засечь вражескую подводную лодку. Ученые предлагают это всерьез

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гигантские груперы могут производить громкий шум

Долгие годы мы пытались использовать животных для нужд разведки, в качестве оружия или для оповещения. Но недавние планы привлекать для нужд обороны морских обитателей, пожалуй, самая странная идея.

На недавно обнаруженном у берегов Норвегии ките-белухе была закрепленная ремнями камера GoPro, на пряжке ремня была надпись на русском языке, многие в Европе тогда предположили, что белуха была обучена шпионить и собирать информацию для нужд российской армии.

Это не так фантастично, как кажется. Еще с 1960-х годов ВМС США учили дельфинов обнаруживать мины и спасать потерявшихся пловцов. Россия, насколько известно, делает то же самое.

Акул, крыс и голубей в разные годы пытались использовать для подслушивания, но результаты были неоднозначными.

В соответствии с последним проектом Агентства перспективных исследований в области обороны США (DARPA), планируется усовершенствовать разведку в море путем использования ряда морских обитателей - от крупных рыб до скромных одноклеточных - в качестве подводных систем оповещения.

"Мы пытаемся понять, что могут рассказать нам эти организмы о присутствии и перемещении в океане подводных аппаратов всех видов", - объясняет доктор Лори Адорнато, руководитель программы проекта "Долговременные живые водоплавающие датчики".

Живые существа по-разному реагируют на появление в воде транспортных средств. Одной из наиболее типичных реакций является феномен биолюминесценции (животное начинает светиться). Это то, что сейчас изучают американские специалисты из DARPA.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На фото - как раз пример биолюминесценции морских организмов

"Если на поверхности океана есть организм наподобие ночесветки и одновременно транспортное средство, находящееся под водой, вы сможете обнаружить этот аппарат с воздуха из-за люминесцентного следа", - объясняет доктор Адорнато.

Команда DARPA надеется получить гораздо более детальную картину движения подводных лодок и подводных беспилотников.

"Мы хотим понять, возможно ли отличить реакцию организмов на естественные раздражители в их среде обитания от реакции на искусственные объекты, возможно даже разные типы таких объектов , - говорит Верн Бойл из компании-партнера проекта. - Мы будем использовать передовые методы обработки, включая машинное обучение, для анализа сигналов и определения отличительных особенностей".

Правообладатель иллюстрации Darpa/PALS Image caption Художник проекта нарисовал то, как примерно может работать система морских сенсоров

Ученые сейчас исследуют поведение целого ряда морских обитателей. Например, гигантские групперы, длина которых может достигать двух с половиной метров, издают громкие звуки при приближении аквалангистов, а также проявляют любопытство при появлении нового объекта в их среде обитания.

Элементы проекта по изучению морских организмов включают мониторинг так называемого звукового ландшафта, объясняет Элисон Лаферье из компании-партнера проекта Raytheon BBN Technologies. Это связано с тем, что многие виды рыб постоянно издают звуки для общения или в ответ на внешние угрозы.

Поведение животных ученые воспринимают как важный показатель того, что в воде могут находиться посторонние объекты. Например, морской окунь при громком шуме ныряет на дно. Могут ли животные делать то же самое при встрече с подводным транспортным средством?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Черный морский окнуь ныряет на дно при громком шуме

Доктор Хелен Бейли из центра экологических наук университета Мэриленда говорит, что рыбам можно имплантировать миниатюрные датчики глубины, чтобы обнаружить движение объекта рядом с ними.

По ее словам, нет никаких причин, почему бы армия черных морских окуней не смогла бы стать эффективной системой предупреждения о приближении подводных лодок противника.

"Можно сравнить все это с ныне работающей системой: сколько денег тратится на самолеты, корабли, гидрофонное оборудование? И все это дает в итоге лишь одномоментные снимки [состояния подводной среды]. Система же, о которой мы говорим, будет работать месяцами", - говорит Бейли.

Есть еще один более странный способ использования морских обитателей для обнаружения присутствия подводных аппаратов, добавляет Элисон Лаферье.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Щелкающие креветки постоянно издают звуки, которые можно использовать как сигнал гидролокатора

Щелкающие креветки, обитающие на мелководье по всему миру на широте менее 40 градусов, непрерывно щелкают клешнями, создавая постоянный звуковой сигнал, отражающийся от окружающих предметов.

Измерение времени, необходимого для возврата звукового сигнала и его силы, может выявить размер, форму и расстояние до подводных объектов (так и работают гидролокаторы)

"Наша концепция не предполагает, что креветка каким-то образом изменяет свое поведение, она лишь использует звук, производимый животным", - говорит Лаферье.

Это важно потому, что никто не хочет, чтобы его система наблюдения была обнаружена или производила собственный шум. "Это пассивная система. - говорит Лаферье. - Она не требует больших мощностей и может обнаружить самые тихие подводные объекты".

Но действительно ли такие проекты осуществимы или это всего лишь лихорадочное воображение исследователей в поисках грантов?

"Использование поведения животных для изучения окружающей среды - не новшество. Мы использовали канареек в шахтах, мы так поступаем с собаками, - объясняет доктор Томас Кэмерон из университета Эссекса. - Уникальным в этой программе является акцент именно на диких живых организмах и наше стремление узнать о передаче сигналов в морской среде, сосредоточившись на поведении животных".