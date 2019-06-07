Казахстан выбирает президента: молодежь не обещает ему легкой жизни

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В победе основного кандидата на выборах мало кто сомневается

Почти никто не сомневается в том, что на воскресных выборах президента Казахстана победит Касым-Жомарт Токаев, выдвинутый правящей партией и представляющий назарбаевскую элиту. Несмотря на предсказуемость результата, мартовская отставка бессменного лидера страны дала толчок новым формам протестов, которые организуют молодые образованные люди, родившиеся и всю жизнь прожившие при Назарбаеве.

"Оян Казахстан!" ("Проснись, Казахстан!") - так называется гражданское движение, о создании которого объявила группа молодежи 5 июня на пресс-конференции в городе Алма-Аты.

Формальным поводом для объединения послужила целая серия судов над молодыми людьми, проводившими художественные акции протеста.

Формально движение не является политической партией (отчасти это можно объяснить причудливостью казахстанского законодательства). При этом молодые активисты представили декларацию с описанием вполне конкретных политических реформ.

Image caption Молодые активисты заявили, что не ставят перед собой цели прийти к власти

"Мы - движение, мы не ставим себе целью прийти к власти. Мы ставим себе целью создать демократические институты, бороться за гражданские политические права каждого гражданина этой страны, - настаивает один из активистов, политолог Димаш Альжанов. - Мы боремся за социально-политическое пространство, в котором мы хотим жить".

"От правды не убежишь"

Идея организоваться в гражданское движение зародилась после нашумевшей акции "От правды не убежишь".

Во время Алма-Атинского марафона 21 апреля два активиста Асия Тулесова и Бейбарыс Толымбеков вышли на улицу, по которой бежали участники марафона с плакатом "От правды не убежишь".

Правообладатель иллюстрации Тамина Оспанова

Оба были задержаны полицией и доставлены в суд. В зале суда Асия произнесла речь об отсутствии свобод в стране.

"Я считаю, что то, что сейчас происходит, - это преступление, но не мое преступление перед государством, а преступление государства передо мной как гражданкой Республики Казахстан", - сказала Асия Тулесова, отстаивая свое право на свободу выражения.

Судья признал двух активистов виновными и приговорил в 15 суткам административного ареста. "Позор! Позор!" - скандировала группа присутствовавших сторонников Асии и Бейбарыса.

Media playback is unsupported on your device "От Назарбаева к Правде": креативные предвыборные протесты в Казахстане

В знак солидарности с активистами художник Роман Захаров вывесил банер на одной из улиц Алма-Аты с цитатой из конституции: "Единственным источником государственной власти является народ".

Художника оштрафовали по статье "мелкое хулиганство".

Массовые задержания на несанкционированных акциях проходили 1 мая в недавно переименованной в честь первого президента столице Нур-султан и в Алма-Ате.

100% митингов нелегальны?

Многие наблюдатели считают, что отставка президента Назарбаева в марте этого года приоткрыла шлюз для выплеска наболевшего, а молодые люди получили возможность задуматься о собственных перспективах и переменах.

Впрочем, довольно быстро им дали понять, что в одночасье в стране ничего не изменится.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В ходе майских акций протеста были задержаны десятки активистов

По словам правозащитников, в Казахстане получить разрешение на проведение митингов практически невозможно: власти находят самые разнообразные причины для отказа.

А проведение несанкционированных протестов в Казахстане наказывается строго. В некоторых случаях доходит до абсурдных задержаний, как в случае с молодым активистом из Уральска, которого арестовали с пустым плакатом в руках.

"В среднем по всем годам в Казахстане 88% всех митингов проходило несанкционированно, а в прошлом году - 100% несанкционированных. То есть, сегодня де-факто митинги в Казахстане запрещены, де-юре - нет", - заявил Сергей Дуванов, руководитель информационно-мониторингового центра Казахстанского бюро по правам человека и соблюдению законности (КБПЧ, некоммерческая организация).

За неделю до выборов КБПЧ провела общественные слушания о необходимости изменения закона о мирных собраниях, митингах и шествиях.

Дуванов считает, что в стране идет "ужесточение полицейского режима", а власти верят в то, что "любой случайный митинг может перерасти в нечто подобное тому, что было в соседних странах, бархатные революции и все прочее".

Страна без оппозиции

В Казахстане, как и во многих соседних странах, оппозиция достаточно слаба.

В стране есть зарегистрированные оппозиционные партии, однако политологи называют их внутрисистемной оппозицией, а их оппозиционную деятельность чисто условной. Поддержка и узнаваемость этих партий в обществе традиционно незначительна.

Самой известной и активной оппозиционной организацией до сих пор считалось движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК).

Движение было создано в начале 2000-х так называемой первой волной казахстанских оппозиционеров. За свою историю ДВК запрещали в стране несколько раз.

Движение возглавлял опальный банкир и давний оппонент власти Мухтар Аблязов, проживающий во Франции. На родине Аблязов был заочно осужден по статьям о мошенничестве и заказном убийстве.

В марте 2018 года суд признал и без того незарегистрированное движение экстремистской организацией. Деятельность ДВК запрещена по всей территории Казахстана. Мухтар Аблязов признан судом руководителем преступной группы.

В момента запрета деятельности ДВК участились преследования тех, кто мог просто "лайкнуть" публикации организации в соцсетях, а посещение страниц ДВК и размещение постов может обернуться тюремным сроком - как в случае с 68-летним пенсионером Болатханом Жунусовым, которого приговорили к году лишения свободы, обвинив в участии в деятельности запрещенного движения.

Часто при задержаниях и допросах, включая молодежных активистов, следователи задают вопросы о принадлежности к ДВК.

"Мы видим, как в арабских странах это происходит"

На общественные слушания правозащитников приехал представитель властей Рахман Алшанов, глава алма-атинского избирательного штаба и.о. президента Касым-Жомарта Токаева.

Выступить ему было сложно, так как собравшиеся в зале, включая 75-летнюю женщину, которую на митинге 1 мая арестовали и увели, скрутив руки, стали высказывать недовольство.

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После слушаний Алшанов сказал Би-би-си, что транзит власти всегда несет с собой ряд сложных явлений: "Мы видим, как в арабских странах это происходит".

"Все понимают, что нужно что-то делать, но это нужно делать в рамках закона. Если мы сейчас пустим всё на самотек, разное может случиться, демократия не означает анархию", - добавил он.

Молодые активисты новосозданного гражданского движения "Оян Казахстан" говорят, что не считают выборы легитимными.

"Мы не хотим давать власть тем людям, которые хотят, чтобы мы и дальше жили в страхе. Репрессиями они показывают, что не хотят нас видеть и слышать, - говорит одна из участниц новосозданного движения "Оян Казахстан!" Лейла Махмудова. - И если в течение последних 30 лет нас не научили тому, что значит быть гражданином, то мы научим этому себя сами".