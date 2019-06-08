Стоит ли давать советы себе самому, женщина с суперзрением и пределы выносливости

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Дети с отредактированным геномом рискуют умереть от вирусных инфекций

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Несколько месяцев назад китайский генетик, профессор Шэньчжэньского университета Хэ Цзянькуй объявил, что ему впервые удалось создать генетически модифицированных детей.

По его словам, девочки-близнецы Лулу и Нана, благодаря вмешательству генетиков, обладают врожденным иммунитетом к заражению вирусом иммунодефицита человека. Третий ребенок с измененным геномом должен родиться этим летом.

Хэ Цзянькуй попытался выбить из генома этих младенцев ген CCR5 в надежде на то, что это сделает иммунную систему более устойчивой к ВИЧ.

Однако новые исследования американских генетиков свидетельствуют, что такие изменения генома человека могут сделать человека гораздо более уязвимым к другим вирусным возбудителям: опасным видам гриппа и тропической лихорадки Западного Нила.

Группа ученых из Калифорнийского университета в Беркли изучила те варианты гена CCR5, которые профессор Хэ внедрял вместо природных, и пришла к выводу, что опасность слишком велика.

"Мы обнаружили, что люди с такими вариантами этого гена имеют повышенную на 21% смертность от вирусных заболеваний разного типа", - говорит руководитель группы Расмус Нильсен.

Эксперименты китайского генетика в свое время вызвали ожесточенные споры среди ученых. Последние результаты усилят позиции тех, кто выступает за отказ от попыток редактирования человеческого генома на данном этапе развития науки.

Женщина с суперзрением не осознает, что видит мир иначе

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После более чем четверти века поисков нейрофизиологи в Британии нашли, наконец, женщину, которая имеет необычное цветовосприятие, отсутствующее у большинства людей.

Об этом рассказывает журнал Discover.

Восприятие цвета связано с функцией колбочковых нейронов сетчатки глаза. Из теорий, объясняющих цветовое зрение, наибольшее распространение получила трехкомпонентная.

Согласно этой теории, предполагается, что в глазу имеются три элемента, возбуждающиеся под действием красного, зеленого и синего цвета.

Каждый из трех типов обычных колбочковых клеток способен различать между 100 оттенками каждого из трех цветов, то есть обычный человек способен различать около 1 миллиона их сочетаний (число 100 в кубе).

Встречаются люди, у которых есть только два типа колбочковых клеток - они отличаются ограниченной способностью цветовосприятия. Большая часть млекопитающих, включая обезьян Нового Света и собак, также являются дихроматами и видят мир в черно-белом варианте, различая не более 10 тысяч оттенков (100 в квадрате).

На севере Англии живет женщина-врач, которая имеет четыре типа колбочковых клеток. Женщина имеет особый вид колбочковых клеток, которые воспринимают 100 млн оттенков (100 в четвертой степени). Такие люди крайне редко встречаются и получили название "тетрахромов" - можно сказать, что они обладают суперзрением. Генетики считают, что подобные ей тетрахромы крайне редки, хотя и не уникальны.

Исследователь из Кембриджского университета Джон Моллон еще в конце 1980-х годов приступил к поискам женщин, которые имеют четыре типа таких клеток. Он исходил из того, что мужчины-дихроматы передают ген, отвечающий за возникновение четвертого типа колбочковых клеток, только своим дочерям. По его оценкам, около 12% женского населения Британии должно обладать таким устройством глаза.

Однако все его исследования указывали, что такие женщины воспринимают тот же набор цветов, что и обычные люди, то есть они не были подлинными тетрахромами, а четвертый тип клеток оставался неработающим.

И только в 2007 году нейрофизиолог Гэбриэль Джордан из Университета Ньюкасла, которая раньше работала с Моллоном, применила новую методику тестирования для таких женщин.

Новая аппаратура помогла ей найти среди 25 женщин с четвертым типом колбочковых клеток одну, которая с легкостью отличала меняющиеся цвета в трех зайчиках света, проецировавшихся в зрачки испытуемых.

Но было бы неправильно думать, что такие люди видят мир иначе, чем остальные. Речь идет о физиологической способности, однако подлинные тетрахромы, судя по их словам, не осознают, что воспринимают мир несколько иначе. Дело в том, что четвертый тип колбочковых клеток просто остается неиспользованным: цветовой спектр окружающего нас мира ограничен. Да и человеческий мозг не в состоянии обработать такое количество информации, которое производят четыре типа этих клеток.

Определен потолок способности человека переносить физические нагрузки

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Многие из нас задумывались над вопросом: есть ли предел способности человеческого организма справляться с физическими нагрузками?

Оказалось, что такой потолок действительно есть. Организм перестает справляться с физическими нагрузками, когда калории сжигаются со скоростью, всего в 2,5 раза превышающую нормальный метаболизм в период отдыха. В случае превышения этого показателя организм начинает потреблять внутренние запасы в виде жира и мускульных тканей, но это может обеспечить организм достаточной энергией только в случае краткосрочных интенсивных нагрузок.

В основу этих выводов легли данные, полученные физиологами при исследовании спортсменов, участвовавших в длительных забегах и марафонах, а также пеших походах в Арктике и Антарктике.

Об этом пишет научный корреспондент Би-би-си Джеймс Галлахер.

Есть предел способности нашей пищеварительной системы расходовать калории, говорит антрополог Херман Понцер из Университета Дьюка в штате Северная Каролина.

На пиковых нагрузках этот предел может быть многократно превышен. Тем не менее ученые пришли к заключению, что в таких случаях организм включает тормоза и ограничивает нагрузку.

Эти данные могут оказаться крайне полезными для атлетов, готовящихся к участию в длительных велопробегах или марафонах. Они могут выработать стратегию поддержания организма на пределе этой способности. Однако ученые не исключают возможности того, что у некоторых людей этот генетический механизм может быть изменен, и такие люди могут регулярно превышать уровень метаболизма, привычный для остальных.

Совет себе в молодости - что мы знаем об этом

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Многие из нас любят задавать себе вопрос - что бы я посоветовал самому себе, если бы мог перенестись во времени в далекое прошлое и встретить себя в молодости? Оказывается, никто до последнего времени не изучал эту тему.

В журнале The Journal of Social Psychology два американских психолога Робин Ковальский и Энни МакКорд опубликовали статью, в которой описывают результаты двух опросов сотен добровольцев, которые они провели на сайте Mechanical Turk компании Amazon.

Оба опроса проводились в формате, который предполагал ответы на три типа вопросов - сформулировать совет, затем оценить его воздействие на последующую жизнь, определить вероятность того, что этим советом воспользовались.

Участники в основном формулировали свои советы в следующих областях - личные отношения ("Не женись на этой женщине"), образование ("Иди учиться в колледж"), принятие решений в жизни ("Не сдавайся, не упускай возможности, совершенствуй себя").

Большинство из них отмечали, что их советы были связаны с каким-то важным событием в их прошлом, например, с какой-то личной трагедией: крахом отношений или несчастным случаем. Примерно в половине случаев этот совет был сожалением по поводу того, что произошло. Время, когда совершались эти важные события, как правило, укладывалось в возрастной промежуток от 10 до 30 лет.

Больше половины участников утверждали, что строили свою жизнь в дальнейшем так, будто слышали совет, который они дали бы себе. Большинство участников также говорили, что если бы следовали такому совету, то стали бы ближе к тому типу личности, который соответствовал бы их собственным идеалам, чем к тому, которого требует от них общество.

Эти предварительные исследования - первая попытка заглянуть в неисследованную область психологии. Вполне возможно, что в разных культурах и языках результаты будут разными.

Но эта статья закладывает основы для дальнейших вопросов, например: как советы, которые мы даем себе в прошлом, могут меняться с нашим возрастом; каким образом следование таким советам может повлиять на наши эмоции и отношение к жизни.