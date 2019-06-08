"Очень много допущено ошибок": как проходил суд над Иваном Голуновым

Правообладатель иллюстрации Гердо Владимир/TASS Image caption Люди у здания Никулинского суда собирались с самого утра

Корреспондента-расследователя "Медузы" Ивана Голунова задержали 6 июня на улице: остановившие его полицейские нашли в его рюкзаке пакет с наркотиком, а дома - еще несколько. Его сторонники уверены, что наркотики ему подбросили из-за его работы: журналист выпускал расследования о бизнес-интересах московской мэрии.

Корреспондент Би-би-си побывала на заседании Никулинского суда в Москве, где слушалось дело об избрании меры пресечения для журналиста.

Чахлые березки аллейки, ведущей от жилых панелек к зданию суда, спасают от солнца примерно 60 человек - друзей и коллег Ивана Голунова, которые на жаре ждут начала суда: неизвестно, когда он начнется, и люди на всякий случай ждут с утра.

Многие сидят на земле, пьют воду и едят яблоки - на аллею кто-то принес целый ящик для всех желающих. Парень и девушка пытаются играть в бадминтон у входа в суд, перед припаркованной полицейской машиной.

"Вы там совсем?"

Здесь много журналистов, но не все они пришли сюда освещать заседание: многие - коллеги Ивана, лично знают его и не могут не поддержать.

Правообладатель иллюстрации Савостьянов Сергей/TASS Image caption Засвидетельствовать свою поддержку журналисту к зданию суда приехали Алексей Венедиктов (справа) и Дмитрий Муратов

Среди толпы гуляют Юрий Сапрыкин и Михаил Фишман. Генеральный директор "Медузы" Галина Тимченко обнимает корреспондента издания Сашу Сулим и что-то долго говорит ей на ухо.

Ксения Собчак произносит перед камерами долгий монолог о том, как работала с Голуновым над ее программой на "Дожде": "Человек, который в ежедневном режиме нападает на власть, не будет устраивать дома нарколабораторию. И то, что мы живем в реальности, где нас пытаются убедить, что будет - это абсурд".

Один из основателей "Новой газеты" Дмитрий Муратов и главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов пытаются передать в суд поручительство за Голунова, чтобы увеличить его шансы на то, что он останется дома до суда.

Правообладатель иллюстрации Савостьянов Сергей/TASS Image caption По словам Ксении Собчак, человек, который в ежедневном режиме нападает на власть, не будет устраивать дома нарколабораторию

"Иван не представляет никакой опасности для общества. Вот для коррупционеров он представляет опасность, а для общества - нет", - сказал Муратов.

Телеведущая Светлана Сорокина на минуту разворачивает рукописный плакат с текстом: "Вы там совсем?" Но тут же убирает его: плакат в толпе людей полиция вполне может счесть массовым пикетом и начать задержания.

Трех человек уже задержали возле здания суда, когда они стояли там в одиночном пикете. После этого пикет решили перенести на другую сторону улицы. Стоять приходится на самом солнцепеке. Раз в несколько минут один пикетчик передает плакат следующему.

Для содержания в больнице оснований нет

Правообладатель иллюстрации Гердо Владимир/TASS Image caption По словам Ивана, дело против него сфабриковано, а наркотики были подброшены

Около полудня Ивану предъявляют обвинение в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Затем до ждущих у суда доходит новость, что Голунову стало плохо в ОВД.

"Иван хрупкий парень, у него было несколько операций, был даже микроинсульт", - объясняет один из его друзей.

Чуть позже становится ясно, что дело не в природной хрупкости: когда к Ивану приезжает "скорая", врач подозревает у него перелом ребер и сотрясение мозга.

Правообладатель иллюстрации Савостьянов Сергей/TASS Image caption У здания суда были задержаны несколько человек

Сначала следователи не хотят отпускать Ивана в больницу, но затем он все-таки туда едет - и проводит там несколько часов. Адвокаты Дмитрий Джулай и Ольга Динзе жаловались, что не могли пробиться к подзащитному: его водили из врачебного кабинета в кабинет двое полицейских.

"У нас нет оснований для [его] дальнейшего пребывания в госпитале", - заявил агентству РИА Новости главврач 71-й больницы Александр Мясников.

По его словам, врачи не нашли ни переломов, ни сотрясения мозга: "Из того, что есть, мы видим ссадину на спине и гематому в области глаза".

Ивана Голунова вывели из больницы через запасной выход, чтобы ждущие журналисты его не увидели. Те бросились туда, но полицейские успели посадить обвиняемого в автозак до того, как Иван увидел журналистов, а они успели заснять его.

"Очень много несоответствий"

К вечеру жара сменилась грозой. По мокрому асфальту под раскаты грома по улице пролетел автозак и полицейская машина с мигалкой. Ждущие у суда люди под дождем побежали за угол, к другому входу суда, через который заводят задержанных, повисли на заборе, скандируя "Свободу!" в сторону автозака.

В зале суда, наконец увидев друзей и коллег, Иван заплакал.

Адвокат Ольга Динзе зачитывает положительные характеристики от СМИ, в которых работал Голунов: "Известен как журналист с высокими профессиональными стандартами", "своей работой способствовал развитию здоровых отношений общества и бизнеса", "активный пользователь портала "Активный гражданин" и с помощью него помог жителям своего района", "не замечен в употреблении наркотиков".

Пока она говорит, с улицы доносятся приглушенное: "Свободу!" У здания суда остается множество людей.

Правообладатель иллюстрации Гердо Владимир/TASS Image caption Увидев коллег и друзей в зале суда, Иван не смог сдержать слез

Адвокаты потребовали отпустить Голунова, указывая, что 48 часов с момента его задержания давно истекли: Ивана задержали около 14:30 в четверг, а суд начался в восемь вечера в субботу. Однако протокол о задержании оформлен в 3 часа утра следующего дня.

Адвокаты пересказали слова Голунова о том, что, когда его привезли на обыск в его квартиру, он полчаса провел в полицейской машине, пока ключи находились у сотрудников полиции - то есть, сказал адвокат Дмитрий Джулай, они имели возможность положить в квартиру что угодно.

"Из рюкзака был изъят дешевый наркотик из класса солей, а дома - кокаин, более дорогой наркотик. Очень много допущено ошибок, очень много несоответствий", - обращал внимание адвокат.

В первые сутки после задержания следствие нарушило несколько статей разных законов, заявили адвокаты.

По их словам, следователи сделали смывы с рук более чем через сутки после задержания - это обязательная процедура для дел, где речь идет о наркотиках.

Ивана Голунова били по лицу и ребрам, ударили головой о ступеньки, напомнила адвокат Динзе.

А на сайте ГУВД Москвы появились фотографии якобы из квартиры Голунова, на которых была изображена настоящая нарколаборатория. Позже в ГУВД признали, что эти фотографии сделаны не у него дома.

"Вань, они все в пикетах стоят"

Правообладатель иллюстрации Фадеичев Сергей/TASS Image caption К вечеру людей у здания суда стало заметно больше

Когда судья впервые обращается к Ивану, тот пытается рассказать, как были нарушены его права: "Мои родственники не знали, что со мной происходит, я был лишен адвоката... Я ни в чем не виноват, готов доказывать это и сотрудничать со следствием. Я никогда не употреблял наркотики и не имел к ним отношения".

"Это суд по избранию меры пресечения. Вы позицию ваших защитников поддерживаете?" - обрывает его судья.

Как только судья уходит в совещательную комнату, поближе к клетке протискиваются друзья Ивана. "Ваня, они просто не поместились, они внизу в пикетах стоят!" - кричат они ему.

Тот смущается и благодарно прикладывает руки к губам.

"Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы по поводу статьи, над которой я работаю", - объясняет Голунов в ответ на вопросы журналистов.

"В этой статье есть силовики?" - кричат из зала.

"Да", - отвечает Голунов.

Когда судья начинает читать решение, его слова заглушают крики "Свободу!", доносящиеся из открытого окна. Пристав торопливо пробирается к окну и закрывает его.

Судья ещё не закончил читать решение, а люди внизу уже узнали, что его отправляют не в СИЗО, а под домашний арест.

Толпа взрывается радостным криком и гулом, как на рок-концерте. Друзья Ивана Голунова в зале суда плачут от радости.