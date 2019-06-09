Символизм и шаурма. С чем партия Зеленского идет на выборы в Раду.

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Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" провела предвыборный съезд и показала первую сотню кандидатов, которые будут выдвигаться на выборах в Верховную Раду. Партия президента всерьез настроена получить больше половины мест в парламенте.

Для проведения своего съезда штаб Зеленского выбрал самое зеленое место в Киеве, ботанический сад, поставил посреди него шатер с зеленым настилом и расставил повсюду кадки с зеленью.

"Символизма много"

До шатра гостей съезда и журналистов отвозили в гольф-карах, а угощали гостей шаурмой, которая уже тоже стала своеобразным символом президентства Зеленского. Несколько недель назад, поздравляя киевлян с днем города, он написал, что любит Киев за "запах лип и шаурмы у метро", что породило дискуссию в соцсетях о роли шаурмы в облике столицы.

Пока президент Украины Владимир Зеленский поднимался на сцену, делегаты съезда начали вставать, приветствуя первое лицо государства. "Нет, нет, сидите, сейчас другие времена!" - остановил их президент со сцены.

"Это точно моя речь, не Петра Алексеевича?" - спросил он, показав залу папку с текстом выступления. Так он шутливо отреагировал на недавний скандал после встречи с главой ЕС Дональдом Туском.

Тогда Зеленский заявил, что "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта" - а это оказалось дословной цитатой из речи его предшественника Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность". После обвинений в плагиате администрация Зеленского заявила, что все это было провокацией со стороны МИД, в котором остались члены команды Порошенко.

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"Мы собрались сегодня здесь в ботаническом саду, и это очень символично. Я верю, что благодаря людям, которые сегодня здесь, с нами, Украина расцветет. Ну, и будем сажать, символизма много", - отметил в начале своей речи Зеленский.

"Умные и порядочные люди"

Наконец наступил самый волнующий момент съезда: объявление списка кандидатов в депутаты от партии.

Исходя из внушительных рейтингов "Слуги народа", проходной считается первая сотня списка, и именно столько фамилий назвали со сцены.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков

Первым номером в списке стал лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков - Зеленский как президент по закону не может возглавлять политическую партию.

По словам Зеленского, в проходной части списка представлены три категории кандидатов: эксперты - члены команды президента, которые прошли с ним победную кампанию; представители региональных ячеек "Слуги народа"; которых он назвал умными и порядочными, и люди, прошедшие со своими проектами интернет-отбор, организованный на партийном сайте.

Фамилии - даже из первой двадцатки списка - не знакомы большинству присутствующих: зал взрывается аплодисментами лишь несколько раз.

Например, когда на сцену выходит Александр Ткаченко, которого ведущий называет "одним из лучших медиаменеджеров в мире". Он возглавляет принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому телеканал "1+1", который сыграл большую роль в победе Зеленского на президентских выборах.

Приветствовали гости съезда и Жана Беленюка, чемпиона мира по греко-римской борьбе. 28-летний уроженец Киева имеет высокие шансы стать первым темнокожим депутатом Верховной Рады.

Еще раз зал взрывается аплодисментами, когда со сцены называют фамилию Юрия Корявченкова - одного из самых известных актеров "95 квартала", комик-студии Зеленского.

Он идет в парламент от избирательного округа в Кривом Роге - родном городе для многих "кварталовцев" и самого Зеленского.

Корявченков оказался одним из десяти выдвиженцев "Слуги народа" в мажоритарных округах, чьи фамилии были названы на съезде. Остальных кандидатов-одномандатников в партии не показали, хотя, по словам Дмитрия Разумкова, кандидаты от партии Зеленского будут представлены в 199 избирательных округах страны.

Остальных не назвали: Зеленский объяснил это тем, что проверка кандидатов еще продолжается. Эту работу обещают закончить до понедельника. Далее, по словам Зеленского, журналисты и общественные активисты должны будут провести повторную проверку кандидатов. В случае, если они обнаружат что-то сомнительное, в "Слуге народа" обещают исключить порочащих честь партии кандидатов из своих списков.

"К кому-то обратиться, резюме там прислать?"

После окончания съезда быстро уйти от сцены удалось только Владимиру Зеленскому - ему активно помогали пробиваться сквозь толпу делегатов и гостей сотрудники Управления госохраны.

А вот лидеру партии Дмитрию Разумкову пришлось потяжелее: стоило ему сойти с подиума, как его тут же окружили несколько десятков человек. Одни хотели просто сфотографироваться с первым номером списка "Слуги народа", с этими Разумкову приходилось проще всего. Другие стремились рассказать ему что-то важное и конфиденциальное.

"У меня есть идеи! Я подтяну вам структуру партии! Вот мои контакты!" - кричал мужчина с взъерошенной шевелюрой и сунул Разумкову визитку, на которой крупными буквами было написано "производство мебели из натуральной древесины".

Правообладатель иллюстрации GENYA SAVILOV/ Getty Images Image caption Партия "Слуга народа" сейчас имеет самый большой рейтинг из всех участников кампании

Стоило Разумкову отойти на пару метров, как его схватил за рукав другой юноша.

Молодой человек очень нервничал: по его словам, у него был важный проект, способный изменить Украину к лучшему, и он очень хотел попасть в избирательный список "Слуги народа".

Разумков устало объяснял: мол, был интернет-отбор, он закончился, но попросил прислать проект и пообещал разобраться.

"Так а в список уже не актуально? Может, все таки есть какой-то вариант, к кому-то обратится, резюме там прислать?" - не успокаивался юноша.

Чуть поодаль никак не мог наконец надкусить свою шаурму борец Жан Беленюк. К нему то и дело подходили с вопросами журналисты. Вопросы повторялись, и борец стоически давал одинаковые ответы: в список войти предложил лично Зеленский, в Раде он собирается заниматься проблемами физкультуры и спорта, верит в то, что всё у его команды получится.

"Жан, получается, тебе нужно будет уйти из спорта?" - спросил у 28-летнего борца корреспондент Би-би-си.

"Я и так собирался уходить, но через год", - грустно ответил спортсмен и после небольшой паузы добавил: "Я очень хотел принять участие в Олимпийских играх".

Он немного помолчал и признался: "Ты понимаешь, я сразу после того, как мне предложили идти в список, я встретился с Владимиром Александровичем [Зеленским], с ребятами, и спросил: можно будет мне в первый год работы в Раде совмещать депутатство с тренировочными сессиями? Они подумали и сказали, что да".

"Я очень из-за этого переживаю. Но, с другой стороны, смотрю я на эту Раду и вижу: там же заполненного парламента никогда не бывает. Может, и без меня какое-то время обойдутся", - извиняющимся тоном сказал он.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины пройдут 21 июля.

Всего в Верховной Раде по Конституции 450 депутатов.

Половина из них избирается по партийным спискам. Проходной барьер составляет 5%.

Вторая половина выбирается в одномандатных округах. Однако на этих выборах депутатов-одномандатников будет меньше 225, потому что выборы депутатов не состоятся округах Крыма и неподконтрольной Киеву части Донбасса.

"Это так просто совпало"

"Фишкой" президентской кампании Владимира Зеленского был концертный тур его комик-студии "95 квартал" по Украине. Кандидат в президенты и его коллеги объездили десятки городов, и в каждом из них помимо запланированного выступления давали и "социальный", бесплатный концерт для всех желающих.

Собирается ли партия "Слуга народа" использовать этот прием и в парламентской кампании?

"Я вам этой информации предоставить не могу. Тем более разглашению этой информации очень обрадуются наши конкуренты", - таинственно ответил на этот вопрос корреспондента Би-би-си лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

А вот первый помощник президента, бывший менеджер и совладелец "Квартала" Сергей Шефир был более откровенным. По его словам, студия действительно собирается провести летний всеукраинский тур, в рамках которого будет выступать и с социальными концертами.

"Но это так просто совпало. Мы запланировали этот тур не месяц назад, это ведь все серьезное дело, график тура разрабатывался еще осенью", - убеждал он журналистов. Те, судя по выражениям лиц, ему не очень верили.

"Со сцены не будет звучать ни слова агитации, на этих концертах не будет партийных флагов "Слуги народа", все будет в соответствии с законом", - продолжал Шефир.

"А кто из "кварталовцев" будет пародировать Зеленского? Над ним ведь теперь сейчас тоже нужно будет смеяться, разве нет?", - спросил Шефира корреспондент Би-би-си.

"У кого будет лучше получаться, тот и будет. У меня не получается", - отрезал тот.

50 и больше

Правообладатель иллюстрации GENYA SAVILOV/ Getty Image caption В планах партии Зеленского взять около 50% голосов за свой список

Итоговый результат "Слуги народа" на парламентских выборах сейчас предсказать сложно. Партия Зеленского сейчас имеет самый большой рейтинг из всех участников кампании: состоянием на начало июня ее поддержали бы 48% украинских избирателей, но сумеет ли она сохранить этот уровень поддержки, еще не известно.

Глава избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко заявил Би-би-си, что минимально приемлемым результатом выборов его партия будет считать проведение в Раду 230 своих депутатов и, соответственно, создание в ней однопартийного большинства.

По его словам, в планах партии Зеленского взять около 50% голосов за свой список. Неплохие перспективы открываются перед "Слугами народа" и в одномандатных округах: сразу несколько собеседников Би-би-си, знакомые с результатами социологических опросов, говорят, что сама принадлежность к партии Зеленского во многих округах способна обеспечить даже абсолютно неизвестному кандидату в депутаты стартовый рейтинг порядка 15%. А с таким началом победа для многих участников выборов должна стать просто делом техники.

"На самом деле чем больше будет наших в парламенте, тем лучше. Даже один человек от "Слуги народа" в парламенте - это лучше, чем ничего", - философски заметил Корниенко.