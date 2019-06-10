"Антонов" через суд добился ареста российских "Русланов". Но они продолжают летать

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Четыре из пяти сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", принадлежащих российской авиакомпании Волга-Днепр, совершали полеты за границей после того, как их арестовал Подольский районный суд города Киева.

Суд действовал по ходатайству главного управления Национальной полиции в Киеве, сообщила 7 июня международная юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры". По их словам, решение было вынесено 28 мая.

Юридическая фирма защищает интересы украинского государственного предприятия "Антонов", разработчика этих самолетов. У предприятия вот уже несколько лет продолжается конфликт с российской компанией "Волга-Днепр".

Эта компания специализируется на грузовых авиаперевозках, у нее самый крупный в мире среди коммерческих компаний парк из 12 единиц Ан-124-100. Второй по величине - у украинской авиакомпании "Авиалинии Антонова", дочернего предприятия разработчика этих самолетов.

Около полутора десятков "Русланов" летает в составе военно-транспортной авиации ВВС России, однако их обслуживанием "Антонов" не занимается.

Суд наложил арест на самолеты Ан-124-100 с регистрационными номерами RA-82068, RA-82078, RA-82045, RA-82046, RA-82077.

Судя по онлайн-сервису Flightradar24, только первый самолет в этом перечне не летает с ноября 2018 года. RA-82078 9 июня совершил рейс из Москвы в Абу-Даби, RA-82045 с конца мая, когда было вынесено решение, совершает полеты в районе Лейпцига, где у "Волги-Днепра" находится крупный технический центр, RA-82046 8 июня перелетел из Нигерии в Тунис, а RA-82077 6 июня - из Ниццы в Милан.

Спор из-за техобслуживания

Суть спора "Волги-Днепра" и "Антонова" заключается в том, что украинская компания, будучи разработчиком самолетов и держателем сертификата типа, официально уполномочена продлевать срок их службы. При этом "Волга-Днепр" утверждает, что украинские специалисты не исполняют свои обязанности.

Год назад Росавиация разрешила использовать Ан-124-100, ресурс которых был продлен на предприятии AMTES GmbH. Оно входит в группу "Волга-Днепр".

Российские компании в состоянии обслуживать Ан-124, которые строились на ульяновском предприятии "Авиастар", поддерживая их летную годность, но продление срока службы - формальное требование международного авиационного законодательства.

Это законодательство также накладывает на "Антонова" свои обязательства - оно не имеет права отказываться от продления ресурса и технического обслуживания.

Обе компании продолжают обвинять в нарушениях друг друга. "Волга-Днепр" утверждает, что вынуждена искать возможности обслуживать самолеты в России, потому что их практически не обслуживают украинцы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У "Авиалиний Антонова" - второй по величине парк гражданских "Русланов"

Старший партнер международной юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Роман Марченко, представляющий интересы "Антонова", рассказал Русской службе Би-би-си, что "последние два года "Волга-Днепр" прекратила сотрудничество с Антоновым по этой тематике, и за это время они продлили ресурс пяти самолетам".

Вину юрист, представляющий интересы Антонова, возлагает на "Волгу-Днепр". "Последнее время - это договора нереализованные, потому что "Волга-Днепр" не платит по ним, и, соответственно, "Антонов" не может сопровождать эти работы", - сказал он.

Согласно данным, которые публиковались на сайте "Антонова", срок службы трех Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" истек в 2018 году, еще у трех самолетов он заканчивался в 2019 году, у двух - в 2020-м, еще два самолета смогут летать до 2021-го и 2024 года.

Что будет дальше?

Как объяснил Би-би-си Роман Марченко, Украина - участник нескольких конвенций, включая конвенцию о помощи в уголовных делах, а также участник двусторонних договоров со многими странами. Она рассчитывает, что эти страны помогут ей в исполнении решения по уголовному делу.

Решение суда было вынесено в рамках уголовного производства по статье 281 уголовного кодекса Украины - нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или другие тяжкие последствия.

По словам Марченко, украинская генеральная прокуратура будет обращаться в соответствующие органы других стран - минюст, прокуратуру или верховный суд - и решение этого запроса будет производиться в рамках местного закона.

Украинское следствие будет обращаться во все государства, где эта авиакомпания летала за последние два года Роман Марченко, юрист, представляющий интересы "Антонова"

"Украинское следствие будет обращаться во все государства, где эта авиакомпания летала за последние два года", - сказал он.

Юрист рассказал, что главным аргументом "Антонова" является обеспечение безопасности.

"Только у "Антонова" имеется информация, что после 10 тысяч взлетов и посадок, я условно говорю, необходимо этот шпангоут менять. И [есть] люди, которые говорят - мы сами поремонтируем, нам не важен ваш опыт. А потом оказывается, что самолеты падают на головы людям", - сказал он.

В 2014 году, когда об этом конфликте стало впервые известно публично, технический директор "Волги-Днепра" и главный конструктор Ан-124 Виктор Толмачев говорил, что продление срока службы требуется после каждых 4 тысяч часов налета на воздушном судне данного типа.

Доверие к Росавиации

Между тем глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев рассказал, что в мире существует довольно много самолетов, документы о летной годности которых были выданы не разработчиками и при этом их признают авиационные власти.

Среди них, в частности, аппараты, чьи разработчики обанкротились или перестали существовать каким-то иным образом.

Нет никаких сомнений в том, что документы Росавиации были приняты международным сообществом Олег Пантелеев, агентство "Авиапорт"

Кроме того, по словам эксперта, существует также рынок старых модернизированных самолетов, гарантии безопасности которых представляет уже компания, которая проводила модернизацию. На этом рынке много, в частности, самолетов, выпущенных в СССР.

В случае с российскими "Русланами", считает Пантелеев, для международного признания будет достаточно того, что их признает Росавиация.

"Если авиационные власти той страны, которая соответствующее разрешение выдает, признают, то этого вполне достаточно. Дальше возникает вопрос взаимоотношений ИКАО и российских авиационных властей, но учитывая, что пока именно о таком противостоянии мы ничего не слышали, то, соответственно, нет никаких сомнений в том, что документы Росавиации были приняты международным сообществом", - сказал эксперт.