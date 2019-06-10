Дело журналиста Голунова: как реагирует Запад?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Западная пресса и европейские институты немедленно отозвались на арест корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.

Глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии организации "Репортеры без границ" Йохан Бир написал в своем "Твиттере": "Митинг перед посольством России в Париже сегодня в 14 часов с требованием отказаться от судебного преследования журналиста Ивана Голунова".

В сообщении Human Rights Watch о задержании Голунова проводится параллель с делом чеченского правозащитника Оюба Титиева, осужденного по схожему обвинению на четыре года тюремного заключения.

Об этом же напоминают в статьях, посвященных делу Голунова, журнал Economist и испанская El Pais.

Крупные западные издания сообщили о протестах против задержания Голунова, особо подчеркнув, что многие российские газеты вынесли историю на первую страницу.

Guardian отмечает, что РБК, "Коммерсант" и "Ведомости" в понедельник вышли с практически идентичными главными страницами, демонстрируя солидарность с задержанным журналистом.

CNN приводит подробности задержания Голунова и цитирует Гульнозу Саид из международного Комитета по защите журналистов: "Российские власти должны немедленно снять обвинения с Ивана Голунова, освободить его и расследовать заявления о жестоком обращении с журналистом в полиции".

Не оставили дело Голунова без внимания и европейские институты.

Спикер Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич опубликовала в "Твиттере" следующий пост (на русском языке): "Мы внимательно следим за делом Ивана Голунова. Мы придаем большое значение свободе СМИ и свободе слова, и ожидаем соблюдения принципов справедливого судебного разбирательства и верховенства закона".

Пропустить Twitter пост , автор: @EUinRussia Мы внимательно следим за делом Ивана #Голунова. Мы придаем большое значение свободе СМИ и свободе слова, и ожидаем соблюдения принципов справедливого судебного разбирательства и верховенства закона. — Евросоюз (@EUinRussia) 7 июня 2019 г.

Генеральный секретарь Совета Европы Торбьорн Ягланд обнародовал заявление, в котором напомнил, что насильственные действия полиции в процессе расследования уголовного дела полностью запрещены статьей 3 Европейской конвенции по правам человека, которую подписала и Россия.

"Учитывая особую серьезность изложенных фактов, я призываю министра внутренних дел Российской Федерации г-на Колокольцева лично разобраться в этой ситуации, - написал Яглунд. - Я также надеюсь, что Уполномосенный по правам человека Москалькова рассмотрит эти утверждения".

"Очень обеспокоен арестом российского журналиста-расследователя Ивана Голунова из @meduzaproject, - отреагировал глава британского МИД и потенциальный премьер-министр Великобритании Джереми Хант. - Журналисты должны иметь право привлекать власть к ответственности, не опасаясь возмездия. Мы внимательно следим за его делом".

Фабиан Буркхардт из германского Института международных дел и безопасности отреагировал в своем "Твиттере": "Отличная работа с данными полиции России, показывающими, что полицейские часто конфисковывают "ровно столько" наркотиков, чтобы завести уголовное расследование в соответствии со статьей 228 Уголовного кодекса (то есть обвинения часто сфабрикованы").

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол пишет: "Путинский режим - это автократия. Дает ли лично Путин распоряжение о каждом посягательстве на права человека или верховенство закона, не имеет значения. Это его режим. Арест Голунова, как и арест Кальви, убийство Немцова, покушение на Скрипала и т.д, - это результат путинского режима".

Пропустить Twitter пост , автор: @McFaul Putin's regime is an autocracy. Whether Putin personally orders every assault on human rights or rule of law is immaterial. This is his regime. The arrest of #Golunov, like the arrest Calvey, murder of Nemtsov, assassination attempt of Skripal, etc. results from Putin's regime. — Michael McFaul (@McFaul) 8 июня 2019 г.

Бывший премьер-министр Бельгии и координатор Европарламента по "брекситу" Ги Верхофстадт считает: "Иван Голунов раскрыл масштабные коррупционные схемы в мэрии Москвы. Его избили и арестовали по сомнительным обвинениям. Вот как путинский капитализм для друзей относится к критикам и журналистам, добивающимся правосудия. Все обвинения должны быть сняты, а журналисты должны иметь право работать!"

Пропустить Twitter пост , автор: @guyverhofstadt Ivan Golunov uncovered massive corruption schemes in Moscow town hall. He was beaten& arrested on dubious charges. This is how Putin’s capitalism for friends treats critics & journalists pushing for accountability. All charges must be dropped & journalists allowed to work! pic.twitter.com/VMDzhPsAnK — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) 9 июня 2019 г.

Журналист Wall Street Journal в Москве Георгий Кантчев напоминает: "Россия занимает 149-е место из 180 стран в мировом индексе свободы прессы "Репортеров без границ", уступая Венесуэле и Гондурасу. Дело Голунова знаменует собой значительную эскалацию преследований независимых российских СМИ, утверждают его сторонники".