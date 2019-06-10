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В начале июня в Москве был задержан специальный корреспондент "Медузы" Иван Голунов, один из самых известных расследователей в России. Голунова отправили под домашний арест, обвинив в организации сбыта наркотиков. Коллеги Голунова и он сам связывают преследование с его профессиональной деятельностью.

Главной темой текстов Голунова в последние годы были коррупция и организация благоустройства в мэрии Москвы, однако писал он и на другие темы - о черных риелторах, битвах силовиков, высокопоставленных политиках и похоронном бизнесе.

Би-би-си рассказывает о самых заметных расследованиях журналиста.

Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок - и при чем тут Тесак.

Расследование "Медузы" о похоронном бизнесе вышло в августе прошлого года. Голунов продолжал работать над этой темой - и именно с ней сам журналист и его коллеги связывают его уголовное преследование.

Материал Голунова посвящен устройству ритуального рынка в России. Как пишет "Медуза", контроль над ним постепенно переходит от людей, близких к криминальным структурам, к людям, связанным с государством. При этом похоронные компании часто связаны с организованной преступностью, а переделы рынка сопровождаются убийствами.

Цитата: В 2016 году после серии поджогов катафалков и других нападений на конкурентов в Екатеринбурге прошел громкий судебный процесс над создателями группы ритуальных компаний, которых в прессе называли "Дондики". Их сотрудники, притворяясь работниками муниципальной похоронной службы, забирали тела умерших у родственников, а потом требовали от них деньги за проведение похорон (формально - за сопутствующие услуги вроде перевозки трупа).

Пентхаус размером с два "Елисеевских". Как семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова заработала миллиарды и купила на них особняки и квартиры.

Одно из самых нашумевших расследований Голунова о работе мэрии Москвы посвящено тому, как семья вице-мэра Петра Бирюкова заработала миллиарды и купила на них особняки и квартиры

Как пишет "Медуза", семья Бирюкова купила девять пентхаусов в комплексе "Легенды Цветнова" на 1,5 миллиарда рублей. Его ближайшие родственники владеют квартирами в центре Москвы и гектарами подмосковной земли.

При этом бизнес близких Бирюкова связан как раз с той сферой, которую он курирует в мэрии - благоустройством и строительством в Москве, говорилось в расследовании. Например, фирма, связанная с его дочерью и невесткой, строила торговые центры во всех округах, где Бирюков возглавлял префектуры - обычно на месте ликвидированных стихийных рынков, писало издание.

В материале говорилось, что сам Бирюков на вопросы "Медузы" не ответил.

Цитата: Помимо загородных домов и пентхаусов с видом на Кремль Ирина Бирюкова и ее сын владеют девятикомнатной квартирой в восьмиквартирном доме на Патриарших прудах. Среди их соседей - сам вице-мэр (в 2010 году он даже пришел с нарядом милиции ликвидировать веранду ресторана под своими окнами), а также Юрий Буланов, работавший в 2000-х заместителем Бирюкова, когда тот возглавлял префектуру Южного округа. В августе 2010 года Буланова признали виновным в хищении 17 миллионов рублей; в ходе расследования выяснилось, что чиновник владеет несколькими загородными домами в Подмосковье, апартаментами в Париже и Ницце и гостиничным комплексом в Москве. Буланову дали 3,5 года колонии; через два года его досрочно освободили. В доме на Патриарших ему по-прежнему принадлежит девятикомнатная квартира.

Выселяторы. За пять лет "черные кредиторы" отобрали больше 500 квартир у должников в Москве и окрестностях.

Расследование "Медузы" о работе черных риелторов. Оно было опубликовано меньше чем за месяц до задержания Голунова

В статье рассказывается о 500 квартирах, которые за последние пять лет владельцы потеряли без решения суда. Описанные истории оказались похожими - клиенты, которым срочно нужны были деньги, брали в микрофинансовых организациях кредиты под залог недвижимости. В итоге мошенники обманом захватывали жилье должников и добивались их выселения. Как писал Голунов, схема не ограничивается простым "отжимом" имущества и может быть частью элементов международной системы по отмыванию денег.

Цитата: Уже в феврале 2017 года "Центр займов 365" продал квартиру Смельницкой, а в августе 2017-го Смельницкая проиграла иск о выселении ее семьи из квартиры. В квартире помимо Наталии были прописаны ее бывший муж и две дочери, 13 и 22 лет. Органы опеки не возражали против выселения несовершеннолетней дочери. В декабре 2018 года судебные приставы пришли выселять семью. Во время выселения интересы нового собственника представляла его мать - сам владелец квартиры находится в СИЗО по подозрению в незаконном хранении наркотиков, рассказала Смельницкая.

Правообладатель иллюстрации Evgeniy Feldman/Meduza

"Люди гибнут за кинзу"

Расследование о войнах за рынок зелени, которое выпустил в 2013 году журнал "Большой город" - сейчас его уже не издают.

Голунов рассказывает о том, как десятки людей за последние годы были убиты за контроль над продажей укропа, петрушки и кинзы. Передел рынка не смогли пережить многие криминальные авторитеты 90-х годов (с переделом этого рынка связывали даже убийство знаменитого Деда Хасана). Во время расследования Голунов отправился на крупнейшую на тот момент Покровскую плодоовощную базу.

Цитата: "Я пытаюсь за­теряться в толпе, но успеваю сделать буквально несколько шагов по тер­ритории рынка - меня мгновенно вычисляет бдительный кавказец в кожаной куртке. Заготовленная история о том, что хочется купить фруктов подешевле, не производит на него никакого впечатления. "Это частная территория. Здесь покупают только свои. Чужим нельзя", - говорит он, выводя меня под руку за пределы ­рынка".

Расследование РБК: кто зарабатывает на реконструкции Москвы

Расследование об освоении бюджета, выделенного на программу "Моя улица в Москве", РБК выпустил в 2015 году.

Как выяснил Голунов, миллиардные контракты на столичное благоустройство выиграли компании, близкие к Игорю Чайке - сыну генпрокурора Юрия Чайки - и родственникам вице-мэра Петра Бирюкова. По совпадению, именно Бирюков возглавляет комплекс городского хозяйства правительства Москвы, который и отвечает за исполнение "Моей улицы".

В статье отмечалось, что сам Бирюков часто говорит, что мало что знает о бизнесе родственников и принципиально не разговаривает с ними на эту тему.

Цитата: "Я не знаю, откуда там собака и кто ее кормит. Главное, чтобы крокодилы не ползали. У меня написано, что "Спецстрой" там сидит!" - кричала корреспонденту РБК вахтер мастерской художников-графиков объединения "Московский эстамп" на улице Вавилова. За закрытой дверью в комнате, где лаяла собака и звонил телефон, должен находиться офис крупнейшего подрядчика "Моей улицы" - ООО "Спецстрой".

Казус Сугробова: как устроена борьба с коррупцией в России

В 2014 году в РБК вышло расследование Светланы Рейтер и Ивана Голунова о крупнейшем скандале в силовых структурах последних лет - аресте генерал-лейтенанта Дениса Сугробова, руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

В тексте рассказывается история сотрудников оперативников крупнейших силовых ведомств - МВД и ФСБ - которые тайно разрабатывали друг друга. В ее центре - противостояние между Сугробовым и генералом Олегом Феоктистовым, на тот момент первым замначальника управления службы безопасности ФСБ, о котором годы спустя широкая публика вспомнит связи с делом экс-министра экономики Алексея Улюкаева.

Цитата: Сугробова взяли 7 мая 2014 года на подъезде к посту ДПС под Урюпинском, на трассе Волгоград-Москва. С женой Марией Шерстневой и 12-летним сыном генерал ехал с астраханской рыбалки, в багажнике джипа лежали снасти и рыба в ведрах. Выездная операция по задержанию Сугробова, возможно, была оправдана: несмотря на молодой для генерала возраст, Сугробов на пике своей карьеры был очень влиятелен.

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Москва закупила гирлянды для Тверской по 2 млн рублей. Они стоят в пять раз дешевле.

Знаменитый текст "Медузы" 2017 года о гирляндах-фужерах, которыми украшали Москву для Нового года.

Закупочная цена "гирлянд-фужеров" на Тверской улице, которые стали символом новогоднего оформления Москвы в 2017 году, оказалась завышена приблизительно в пять раз, писал Голунов. Большую часть из 143,4 млн рублей, потраченных на них, получила структура, принадлежащая адвокату банка братьев Ротенбергов. Гирлянды установили на фонарях на несколько дней раньше, чем контракт на их поставку был официально заключен.

Цитата: Предположительно, затраты на один бокал составили примерно 475 тысяч рублей (евро переведены в рубли по курсу ЦБ на 19 декабря, когда подвели итоги тендера). По результатам тендеров каждый из 64 "бокалов" обошелся столичному бюджету в 2 241 630 рублей.

Завхоз против порно. "Медуза" нашла человека, из-за которого в России заблокировали Pornolab, Brazzers, MDK и десятки других ресурсов.

Расследование "Медузы" о человеке, деятельность которого привела к блокировкам крупнейших порносайтов.

Иван Голунов вместе с Даниилом Туровским рассказывает о Руслане Охлопкове - сотруднике Тольяттинского университета и по совместительству страстном борце с порнографией в российском интернете. Именно по его заявлениям блокировались известный сайт Brazzers, сообщество MDK и другие ресурсы. Оказалось, что организация Охлопкова сражается не только с порно, но и куклами "Барби", компьютерной игрой Sims 2, "Камеди клабом" и фильмом "Горько".

Сам Охлопков через пресс-службу университета, в котором он работает, сообщил "Медузе, что его организация будет заниматься помощью правоохранительным органам. Дать подробное интервью изданию он отказался.

Цитата: Также Охлопков участвует в интернет-форумах, посвященных воспитанию детей. Например, на форуме сайта "Я родитель" он дает совет родственникам девочки, которая подписана на суицидальные сообщества: "Спорт, спорт и еще раз спорт, игры только традиционные, походы, позитивные, жизнеутверждающие книги, ну и ни о каком Хэллоуине и речи быть не может, поскольку это 100% негатив".

Одна абсолютно счастливая деревня. Как близкие Вячеслава Володина благоустраивают села, зарабатывают на майонезе и становятся святыми.

Текст, посвященный жизни близких людей спикера Госдумы Вячеслава Володина (в прошлом - куратора внутренней политики в Кремле), "Медуза" выпустила в апреле 2017 года.

Как писал Голунов, пока Володин двигался по карьерной лестнице, его саратовские земляки и друзья тоже не теряли время зря. Они получали госконтракты. Его предполагаемая мать вложила сотни миллионов рублей в благоустройство смоленских деревень, а его родственников причислили к лику святых.

Цитата: По словам источника в окружении Володина, Логинов - прадед политика по материнской линии, а Летов - дальний родственник. Как выяснила "Медуза", в 2011 году Логинов стал местночтимым святым Саратовской епархии, а Филипп Летов решением Священного синода Русской православной церкви был причислен к лику святых новомучеников и исповедников.

Media playback is unsupported on your device "Видимость обыска": что было в квартире Ивана Голунова после его задержания?

Теперь будем играть в больницу. Как два бизнесмена заработали миллиарды на фальшивых диагнозах и косметике с "интеллигентными кристаллами сахара".

Текст о деятельности двух бизнесменов, которые зарабатывали миллиарды рублей, заставляя клиентов платить по кредитам за лечение фальшивых диагнозов.

Заняться расследованием Голунов решил из-за обилия рекламы медицинских центров, которые предлагают желающим пройти бесплатные обследования. Оказалось, что клиентам, которые откликались на объявления, диагностировали "редкие заболевания" и немедленно предлагали вступить в программу лечения, оформив кредиты на сотни тысяч рублей.

Цитата: Вы жаловались на мигрень? Теперь все понятно: у вас пережат шейный позвонок. Кровь не поступает в голову, вы находитесь в предынсультном состоянии", - объяснял доктор, параллельно пытаясь закрыть на экране всплывающее предупреждение "возможно, вы приобрели поддельную копию Windows". "Уникальный аппарат" не обнаружил у корреспондента "Медузы" реально существующее наследственное заболевание позвоночника. Доктор сказал, что корреспонденту "Медузы" необходим курс EMS-тренировок, которые стимулируют позвоночник. Стоимость курса - 360 000 рублей, но из-за "критической ситуации" он попросит администрацию центра сделать скидку.

Дело Голунова

Оперативники задержали Голунова на улице еще шестого июня, но известно об этом стало только на следующий день. Журналиста обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Сам он считает дело сфабрикованным и связывает его со своим журналистским расследованием о похоронном бизнесе.

В Никулинском суде, который отправил его под домашний арест, спецкор заявил, что ему поступали угрозы. "Я никогда не употреблял наркотики, я ни в чем не виноват", - заявил он суду.

Защита Голунова утверждает, что полицейские долгое время не давали Голунову связаться с близкими, отказывались делать смывы с рук и срезы ногтевых пластин (эта экспертиза помогает установить, трогал ли человек наркотики), а также наносили ему побои. В МВД это отрицают. У журналиста было подозрение на перелом ребер и сотрясение мозга, но в 71-й больнице, куда отвезли Голунова, это не подтвердили.

В понедельник глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил, что эксперты не обнаружили следов наркотических веществ в анализах корреспондента.

Преследование журналиста вызвало огромный резонанс. В его поддержку выступили многочисленные коллеги - в том числе ведущие госканалов, музыканты и правозащитники. У здания столичного управления МВД вот уже третий день продолжаются одиночные пикеты. Три крупнейших деловых издания - "Ведомости", "Коммерсант" и РБК - вышли с одинаковыми первыми полосами в поддержку Голунова.