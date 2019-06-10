Кризис в Молдове: у кого власть и какова роль России. Объясняем в 100 и 500 словах

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Политический кризис в Молдове обостряется. Конституционный суд отстранил президента Игоря Додона от должности несмотря на то, что ему удалось договориться о коалиции со своими оппонентами из проевропейского блока ACUM.

При этом Россия, Евросоюз и США приветствуют создание коалиции. Ее главный противник, влиятельнейший в стране бизнесменВладимир Плахотнюк вывел своих сторонников на улицы.

В воскресенье 9 июня Конституционный суд Молдовы отстранил президента Игоря Додона от должности, несмотря на то, что ему удалось договориться с проевропейским блоком ACUM о создании коалиционного правительства.

До досрочных выборов обязанности президента будет исполнять премьер-министр Павел Филип, который уже подписал указ о роспуске парламента.

Решение суда стало результатом депутатского запроса группы представителей Демократической партии, который последовал за отказом Додона распустить парламент.

Игорь Додон с решением суда не согласен и считает, что эти действия направлены на узурпацию власти в республике.

Сейчас борьба в стране идет между лагерем пророссийских социалистов, неожиданно объединившихся с проевропейским ACUM, и поддерживающими Владимира Плахотнюка демократами.

Политический кризис в Молдове начался в феврале, сразу после парламентских выборов, когда партиям не удалось договориться о формировании правительства.

Лучший результат на выборах был у Партии социалистов Молдовы, поддерживаемой Москвой. Но при этом их главному оппоненту Владимиру Плахотнюку также удалось сохранить свои позиции и влияние.

По решению Конституционного суда Молдовы, срок для утверждения нового правительства парламентом истекал 8 июня. В случае, если правительство не сформировано к этой дате, парламент должен быть распущен. Однако президент Молдовы Игорь Додон отказался подписывать указ о роспуске парламента.

Вскоре стало известно о том, что социалистам и Додону удалось достичь соглашения с блоком ACUM, занимающим прозападные позиции, о создании коалиции, что явилось неприятной новостью для Плахотнюка и его Демократической партии Молдовы, контролирующей силовые структуры и суды.

При этом созданию коалиции, очевидно, способствовал визит в Молдову вице-премьера РФ Дмитрия Козака, который заявил, что Москва приветствует ее создание.

"Откровенно криминальные действия находившихся у власти сил являются очевидным подтверждением ранее заявленной нашей позиции о необходимости радикального оздоровления сложившейся политической ситуации в республике. Становятся еще более понятными требования людей, зачастую с противоположными политическими убеждениями, о необходимости деоккупации Молдавии от криминального режима", - заявил Козак.

На подписание соглашения о коалиции в парламент прибыли также представители Евросоюза и США. В последовавших от них комментариях говорится о поддержке любых шагов по преодолению политического тупика в Молдове, а также выражена готовность сотрудничать с Молдовой в проведении экономических и политических реформ.

Демократическая партия Молдовы, пытаясь помешать формированию альянса, опубликовала компромат на Игоря Додона, обвинив его в предательстве интересов страны, тайных договоренностях с Россией и стремлении к объединению Молдовы и Приднестровья на основе федерализации.

Телеканалы, контролируемые Плахотнюком, выпустили в эфир видеозапись встречи Игоря Додона и самого Плахотнюка. На ней Додон предлагает олигарху решение проблем с уголовным преследованием в России.

Плахотнюк разыскивается правоохранительными органами РФ по обвинению в попытке заказного убийства и участии в выводе из России 37 млрд. руб.

В обмен на это Додон хотел получить поддержку по ряду вопросов: сохранение нейтралитета Молдовы, сопротивление сторонникам объединения с Румынией, объединение с Приднестровьем на принципах федерализации, трехсторонние переговоры по экономическим вопросам с Россией и ЕС.

На видеозаписи Додон ссылается на предложение, переданное якобы от Владимира Путина: "Игорь, передай Плахотнюку, что я приглашаю… Чтобы мы сели и обсудили, как мы двигаемся дальше. Пусть не боятся - под мои личные гарантии".

Противники Додона делают акцент на вопросе федерализации, факт обсуждения которого, по их мнению, означает предательство страны. Сам Додон, отвечая на обвинения, заявил, что предложение федерализации в обмен на закрытие уголовного дела, напротив, исходило от Плахотнюка.

8 июня Демократическая партия, продолжая наращивать давление на оппонентов, вывела на улицы Кишинева своих сторонников, которых свозили в центр на автобусах с региональными номерами. По словам наблюдателей, среди участников было немало спортивного вида молодых людей, которые организовывали и направляли толпу.

9 июня Конституционный суд Молдовы отстранил президента страны Игоря Додона от своих обязанностей и временно передал их исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу.

В ответ на это Додон заявил, что отказывается признавать это решение: "Это отчаянный шаг - воспользоваться подконтрольным КС в целях дальнейшей узурпации власти".

Парламент и правительство также решили игнорировать постановления Конституционного суда и отказались самораспуститься.