Останется только один: кто претендует на место Терезы Мэй?

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Кандидатами в преемники Терезы Мэй на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии официально зарегистрированы 10 человек. Единственный претендент, выступающий против "брексита" - Сэм Джима - не смог собрать подписи.

В понедельник вечером Консервативная партия Британии объявила, что нужные для регистрации восемь подписей депутатов Палаты общин собрали 10 политиков.

13 июня начнутся выборы с постепенным выбыванием, голосовать на которых будут только тори-депутаты Палаты общин. Не позже 20 июня кандидатов должно остаться только двое, и выбирать из этих двух финалистов будут уже все примерно 160 тысяч членов Консервативной партии.

Консерваторы рассчитывают, что объявят имя нового лидера партии в двадцатых числах июля, тогда же он займет кресло премьер-министра - и начнет поиски выхода из политического тупика, в который страну завел "брексит".

По подсчетам сайта консерваторов Conservative Home, в тройку лидеров предвыборной гонки входят бывший и нынешний министры иностранных дел Борис Джонсон и Джереми Хант, а также министр окружающей среды Майкл Гоув.

Однако ни у одного из них пока нет поддержки абсолютного большинства ни среди депутатов, ни среди всех членов партии. К тому же, почти сто из 313 депутатов Палаты общин от Консервативной партии пока не объявили, кого намерены поддержать.

Ни один из кандидатов не выступает за отмену решения выйти из ЕС, но о готовности к жесткому разрыву 31 октября, когда закончится нынешняя отсрочка "брексита", говорят только четыре кандидата: Борис Джонсон, Доминик Рааб, Андреа Ледсом и Эстер Маквей.

Трое, включая Ханта, надеются переписать соглашение с ЕС, ещё трое, включая Гоува, допускают возможность новой отсрочки.

Евросоюз наотрез отказывается переписывать проект соглашения о выходе, а выход без соглашения может заблокировать Палата общин - как она это уже делала этой весной.

Среди кандидатов - пять действующих и четыре бывших члена правительства Терезы Мэй.

Семь из 10 кандидатов учились в Оксфордском университете.

Вкратце о каждом

Борис Джонсон

Бывший мэр Лондона, бывший министр иностранных дел. 19 июня ему исполнится 55 лет. Образование: Оксфордский университет, античная литература и классическая философия.

Что думает про "брексит": переделать соглашение с ЕС, заменив "ирландский бэкстоп" некими альтернативными мерами, а если не получится - выйти 31 октября без соглашения. По мнению Джонсона, еще одна отсрочка "брексита" уничтожит Консервативную партию. Джонсон, по его выражению, "всеми фибрами души" - против второго референдума о "брексите".

Джереми Хант

Министр иностранных дел. 52 года. Образование: Оксфордский университет, философия, политика, экономика. Сын адмирала сэра Николаса Ханта. Британская пресса время от времени называет его дальним (в пятом колене) родственником королевы Елизаветы II.

Что думает про "брексит": до 31 октября переписать соглашение о выходе, изменив положения об "ирландском бэкстопе", для чего послать в Брюссель новую делегацию, включив в нее тори-сторонников решительного разрыва с ЕС и представителей североирландской Демократической партии юнионистов. Выход 31 октября без соглашения нежелателен, но если дело дойдет до него - что ж, быть посему.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джереми Ханта прочат в лидеры тори уже не первый год. На этих выборах глава Форин-офиса - в тройке фаворитов

Майкл Гоув

Министр окружающей среды. Один из лидеров кампании за выход перед референдумом 2016 года, один из шести кандидатов на пост лидера в июле 2016-го (был третьим после Мэй и Ледсом). 51 год. Образование: Оксфордский университет, английская филология. До ухода в политику был журналистом.

Что думает про "брексит": Гоув допускает, что выход придётся отложить до конца 2020 года, чтобы заново провести переговоры с Брюсселем об условиях выхода и дальнейших отношений.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Майкл Гоув, заклятый друг Бориса Джонсона, поборется с ним за высший пост в стране

Доминик Рааб

Бывший министр "брексита". 45 лет. Образование: Оксфордский университет, юриспруденция, международное право. Магистра получил в Кембридже.

Что думает про "брексит": лучше выход 31 октября без соглашения, чем на условиях нынешнего соглашения; надо как-то отменить "ирландский бэкстоп", заменив альтернативными техническими решениями; после выхода надо будет заключить с ЕС договор о максимально возможной свободе торговли.

Саджид Джавид

Министр внутренних дел. 49 лет. Сын иммигранта из Пакистана. Образование: Университет Эксетера, экономика и политология. До прихода вв 2009 году в большую политику - сверхуспешный банковский менеджер, вундеркинд международных финансов.

Что думает про "брексит": надо переписать соглашение с ЕС, заменив "ирландский бэкстоп" на некое альтернативное "цифровое" решение проблемы, при котором физически границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия всё же не будет. Но при этом надо готовиться к выходу без соглашения - на случай, если ЕС так и не согласится на переписывание проекта соглашения.

Image caption Когда звезда мира финансов Саджид Джавид ушел в большую политику, его доходы сократились примерно в 50 раз. Зато теперь он министр и претендент на пост премьера.

Рори Стюарт

Министр международного развития. 46 лет. Сын высокопоставленного британского разведчика. Владеет 11 языками. Во время учебы в университете одно лето был частным учителем у принцев Уильяма и Гарри.

Образование: Оксфордский университет (история, философия, политология, экономика).

Что думает про "брексит": выход без соглашения будет катастрофой; для поиска выхода надо созвать "Ассамблею граждан"; до 31 октября надо все-таки попытаться еще раз провести нынешнее соглашение через Палату общин (которая уже трижды его отвергла).

По мнению Стюарта, тем тори, кто обещает переписать соглашение с ЕС, "не хватает реализма". "Ни малейшей надежды на то, чтобы заключить с Европой новое соглашение до 31 октября, нет. Ни малейшей", - сказал Стюарт 5 июня в радиоэфире Би-би-си.

Image caption Дипломат и полиглот Рори Стюарт работал в Ираке и Афганистане и попутно рассказывал об этих странах в документальных фильмах (на фото - Стюарт в роли ведущиго в фильме Би-би-си)

Мэтт Хэнкок

Министр здравоохранения. 40 лет. Образование: Оксфордский университет (философия, политика, экономика), Кембриджский университет (экономика).

Что думает про "брексит": выходить без соглашения нельзя; надо создать Совет по ирландской границе, который придумает выход; надо ввести конкретный срок действия "ирландского бэкстопа".

Андреа Ледсом

Бывший лидер Палаты общин (организатор работы фракции тори), в мае ушла в отставку, протестуя против намерения Терезы Мэй всё же попытаться протащить соглашение через парламент. 56 лет. Образование: университет Уорика, политология.

На выборах лидера партии в 2016 году вышла в финал вместе с Терезой Мэй и сняла свою кандидатуру, обеспечив тем самым Мэй досрочную победу и назначение премьер-министром.

Что думает про "брексит": выход 31 октября должен состояться в любом случае - скорее всего, без соглашения; поэтому надо ускорить подготовку к жесткому выходу; альтернативное техническое решение проблемы ирландской границы; надо попытаться изменить условия выхода путем прямых переговоров с лидерами ключевых стран ЕС.

Эстер Маквей

Бывший министр труда и пенсий, ушла в отставку, так как была против проекта соглашения о выходе. 41 год. Образование: право и журналистика в лондонских Университете королевы Марии и Университете Сити. До прихода в политику (депутат с 2010) - журналистка, ведущая, в том числе на Би-би-си, затем - своя фирма в родном Ливерпуле.

Что думает про "брексит": надо готовиться к выходу без соглашения, а когда ЕС увидит, что Британия готова хлопнуть дверью, то, может быть, "согласится смягчить позицию, прислушаться, отменить бэкстоп и начать переговоры о свободной торговле".

Марк Харпер

Депутат Палаты общин. 49 лет. Образование: Оксфордский университет (философия, политика, экономика). До избрания в парламент в 2005 - аудитор, бухгалтер.

Что думает про "брексит": признает, что отредактировать соглашение до 31 октября не получится, хочет выхода с соглашением (что подразумевает новую отсрочку), но не исключает и выхода без соглашения, если больше ничего, кроме отмены "брексита", не останется.