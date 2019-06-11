Правообладатель иллюстрации TASS / Natalia Fedosenko Image caption Игорь Шуневич руководил МВД Беларуси семь лет

Президент Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича, хотя ход их трехчасовой рабочей встречи изначально не предвещал такого оборота.

Причины неожиданной отставки одного из самых преданных белорусскому порядку чиновников пытаются угадать эксперты. Социальные сети и сайты негосударственных СМИ пестрят саркастическими мемами и репликами.

Что случилось?

Госагентство БЕЛТА в понедельник утром сообщило о встрече президента с главой МВД и вопросах, которые они обсуждали в обычном, традиционном режиме. Игорь Шуневич доложил о подготовке своего ведомства к II Европейским играм, которые начнутся в Минске 21 июня. Затем обсудили состояние дел в хоккейном клубе "Динамо-Минск", где глава МВД возглавляет Наблюдательный совет. Следом Шуневич рассказал президенту, что выявлены источники утечки информации из министерства, и причастные к должностному преступлению сотрудники будут уволены.

Рутинность информационных отчетов о рабочей встрече президента с министром разнообразила разве что реакция Лукашенко на возведение ограждений вокруг планируемых к II Европейским играм фанзон.

"Меня настораживает, что мы, порой не думая, в плане перестраховки или еще чего-то начинаем создавать не то "концлагеря", не то какие-то "гетто " в Беларуси. Сегодня смотрю: до проезжей части выставили фундаментные блоки - читай, будем устанавливать металлические заборы в районе фан-зон. Это нам зачем?"- спросил Лукашенко.

И добавил: "Мы сегодня не в Сирии, не в Ливии, и у нас не Ирак, чтобы все это творить. Пускай это делают в странах демократии: во Франции, Германии, Америке. А у нас этого делать не надо: мы должны работать так, чтобы люди могли свободно общаться в период Европейских игр и после. То есть излишеств не должно быть".

Министр заверил: "Сегодня не только по цифрам, но и по оценкам экспертов Беларусь является одним из самых стабильных государств в Европе и самым безопасным. Я уверен, что эти стабильность и безопасность мы выдержим и на Играх, обеспечим правопорядок ".

И вдруг через несколько часов, выйдя из кабинета Лукашенко, Шуневич объявил журналистам, что подал прошение об отставке и президент прошение удовлетворил.

Позже информацию об отставке Игоря Шуневича подтвердила пресс-служба Лукашенко.

Что за отставкой?

Аналитики в Минске сходятся в одном: столь часто демонстрировавших преданность власти и столь много о здешней власти знающих из системы не выбрасывают.

Игорь Шуневич руководил белорусским МВД семь лет, не однажды подчеркивал, что готов выполнить любой приказ президента. До МВД Шуневич пять лет работал в КГБ Беларуси.

"Он держался на должности как политик (насколько "популярный" - другой вопрос) и ушел тоже как политик, а не как винтик во властной иерархии, который отправлен на улицу решением президента", - замечает белорусский писатель Виктор Мартинович. Прогнозирует: это не конец, а только начало политической карьеры Шуневича.

"Давайте подождем официальной отставки Станислава Зася (госсекретаря Совбеза Беларуси - ред.). Станислав Васильевич уже согласован на пост генерального секретаря ОДКБ, и если вакансия после него освободится, то Игорь Анатольевич (Шуневич) вполне может занять его место. И если займет - поверьте, некоторое его влияние на политическую ситуацию в Беларуси сохранится. Возможно, даже усилится", - пишет публицист и политконсультант канала "Белсат" Александр Федута.

Однако руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников считает такую рокировку маловероятной. "Ушел по состоянию здоровья, уверен в этом на 99,99%", - заявил Поротников "Белорусским новостям".

Телеграм-канал "Хромой Бес" сообщал ранее, что Шуневич уже просил Лукашенко об отставке из-за здоровья, но президент министра не отпустил.

Правообладатель иллюстрации TASS / Alexei Nikolsky Image caption Весной Лукашенко объявил, что будет баллотироваться на очередной президентский срок. Выборы должны пройти в 2020 году

Ряд экспертов напоминают, что российские телеграм-каналы называли Шуневича возможным преемником Лукашенко, и заключают из этого: президент Лукашенко не терпит претендентов на его кресло, поэтому уволил Шуневича. Некоторые из наблюдателей связывают отставку Игоря Шуневича с недавним арестом Андрея Втюрина, бывшего зама госсекретаря Совбеза и куратора МВД, прогнозируя, что грядут громкие разоблачения из уст самого Лукашенко.

Достоверных сведений о причинах ухода с Шуневича с поста главы МВД, однако, ни у тех, ни у других нет.

"Суперэкстраординарного ничего нет, - заявил журналистам президентского пула сам уходящий министр. - Все-таки достаточно долго я уже нахожусь в должности министра. Может, глаз замылился, может быть, мне действительно нужно попробовать что-то другое. Это единственная мотивация. <...> Надеюсь, я смогу еще принести пользу нашему государству на другой должности или другой работе".

Аналитики в Минске отмечают, однако, что отставка главы МВД практически за неделю до прибытия зрителей на II Европейские игры, где должен быть обеспечен показательный правопорядок - беспрецедентное для Беларуси событие.

Почему язвят соцсети

При министре Шуневиче милиция и ОМОН жестко разогнали немногочисленных демонстрантов и бросили в автозаки многочисленных случайных прохожих в центре Минска в День Воли 2017 года.

Шуневич был резко против смягчения уголовного наказания за преступления, связанные с наркотиками - при его руководстве МВД, наоборот, добилось принятия закона, по которому максимальный срок лишения свободы за сбыт наркотиков был увеличен до 25 лет, а возраст наступления уголовной ответственности за это преступление снижен с 16 до 14 лет.

Но сайт "Европейского радио для Беларуси" после известия об отставке министра создал и разместил плакат, в одной картинке отразивший бушующие в соцсетях эмоции и страсти, посвященные министру. На картинке - цыганки в роскошных юбках пляшут у памятника минскому городовому, а рядом целуются мужчины, подняв радужный флаг.

Из-за радужного флага белорусское МВД вступило в прошлом году в полемику с посольством Великобритании в Минске, вывесившем ЛГБТ-флаг 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. "Однополые отношения - это подделка, - заявили в МВД. - Мы - за подлинное, они не пройдут!"

В январе нынешнего года Шуневич в интервью на эту тему каналу ОНТ - одному из главных телеканалов Беларуси - выразился так, что правозащитники просили Генпрокуратуру и Следственный комитет привлечь министра к уголовной ответственности за дискриминационные высказывания. Ведомства, однако, не нашли оснований для таких мер.

Media playback is unsupported on your device Каминг-аут гей-пары в одной из самых гомофобных стран Европы.

Вот что дословно сказал Шуневич: "Существует определенная категория граждан, извините меня за, может быть, определенный сленг, но это мой термин, моя дефиниция. Я их называю дырявыми. Некоторые из них сделали себе отверстия в тех местах, которые природой не предусмотрены, некоторые эти отверстия используют не по назначению, некоторые - действительно дыра, в образовании, в воспитании, в интеллекте, в культуре. Некоторые это все компилируют. Задача у них одна и цель у них одна - это в очередной раз блеснуть в СМИ, в интернете, набрать определенное количество собачьих возгласов, лайков, ну и, естественно, получить гранты от своих закордонных кураторов, ну и удовлетворить свое болезненное эго".

Ведущий программы отметил, что, с точки зрения соцсетей, с формулировкой "дырявые" министр хайпует.

"Если моя формулировка разлетится, будет подхвачена, то я могу сказать только одно, что я, наверное, попал в точку", - ответил министр.

В день отставки Шуневича соцсети хайпуют, по-разному склоняя дырку, образовавшуюся на министерском месте.

При чем тут цыганки

Вечером 16 мая в белорусских СМИ появилось сообщение о похищении сотрудника ГАИ в Могилеве, на юго-востоке Беларуси. Похищенный якобы передал сообщение о том, что под подозрением - трое цыган. В ночь на 17 мая в могилевском микрорайоне Чапаевка (и, по сообщениям местной прессы, в ряде других городов) милиция и ОМОН провели жесткий рейд, задерживая в частных домах мужчин и подростков национальности рома с применением силы, порой под автоматами, не церемонясь с близкими и родными.

Через сутки выяснилось, что цыгане к возможному похищению и гибели сотрудника МВД не причастны.

Действия милиции в цыганских поселках вызвали широкий резонанс, но министр Шуневич заявил журналистам, что считает их "абсолютно обоснованными" и не намерен просить прощения у цыган.

Извиняться перед встревоженной диаспорой и налаживать диалог тут же отправилась в Могилев глава администрации президента Наталья Кочанова.

Опасный городовой и форма НКВД

У памятника городовому, охраняемому милицией, в центре Минска бесконечно происходят инциденты. Наказали анархистов, посмевших возложить к памятнику похоронный венок. Задержали девушек, попытавшихся запретного городового поцеловать. В прошедшие майские праздники пострадала семейная пара молодых россиян - они не так разместились у памятника для фото.

Скульптура городового с собачкой появилась в Минске к 100-летию минской милиции, и МВД под руководством Игоря Шуневича объявило ее символом и честью ведомства, чьи главные офисы размещены рядом.

Между тем минская милиция, созданная некогда Михаилом Фрунзе, называла царских городовых держимордами и отлавливала их. О чем свидетельствует, например, расшаренная в соцсетях картина "Арест городового в Минске".

Однако современного минского подростка Арсения, на бегу ударившего железного городового по щеке, в ноябре прошлого года милиция заставила извиняться перед скульптурой и распространила об извинениях ролик.

"Это была моя инициатива", - заявил о ролике министр Игорь Шуневич.

Шуневич эпатировал публику, появившись в форме комиссара НКВД на параде 9 мая 2015 года. Каждый год после этого Игорь Шуневич надевал эту форму на День Победы - нынешний стал исключением. Объяснял, что сшил форму за свои деньги и по спецзаказу. Как заявлял глава МВД, для него форма НКВД - это "дань уважения к сотрудникам органов внутренних дел, которые работали в непростое послевоенное время".

Белорусский Жириновский?

Белорусским Жириновским назвал Игоря Шуневича обозреватель Радио Свобода Юрий Дракоруст.

Между тем ряд экспертов в Минске подозревают, что Шуневич был использован властью как антагонизм "либеральным советам и действиям" министерства иностранных дел Беларуси под руководством Владимира Макея. Мол, один либеральничает, другой - грозит укреплением диктатуры вплоть до признаков сталинизма.

Неизменному президенту Александру Лукашенко, по мнению экспертов, такая игра "с пужалками" позволяет лавировать между Брюсселем и Москвой.