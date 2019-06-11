Росавиация может "приземлить" самолеты российских авиакомпаний. Что случилось?

Правообладатель иллюстрации Lystseva Marina/TASS Image caption Требования Росавиации могут затронуть в первую очередь чартерные авиакомпании

Более половины парка российских авиакомпаний оказалось в группе риска: как сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники, около 400 лайнеров не отвечают новым требованиям Росавиации и генпрокуратуры.

Чтобы решить проблему, авиаперевозчикам нужно перерегистрировать лайнеры в России.

Почему так происходит и сулит ли неприятности пассажирам?

Новый орган, новые правила

Как пишут "Ведомости", Росавиация фактически пересмотрела правила сертификации изменений, вносимых в компоновку пассажирских самолетов. Это часто практикуют российские авиакомпании в отношении подержанной техники иностранного производства. Например, уменьшается количество мест в бизнес-классе и увеличивается вместимость эконом-класса, сокращается количество кухонь, может измениться количество радиостанций.

Все это нужно сертифицировать. Согласно приложению к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, к которой СССР присоединился в 1970 году, документы о модификации и ремонте самолета выдает государство регистрации. Большая часть российских лайнеров не внесена в российские реестры. Их чаще всего регистрируют на Бермудах или в Ирландии, в частности, из-за требований лизингодателей.

До конца 2015 года Россия не имела национального органа сертификации гражданской авиатехники. Сертификацией занимался Межгосударственный авиационный комитет, пока эти полномочия не были переданы подведомственному Росавиации учреждению "Авиационный регистр РФ".

Росавиация стала требовать, чтобы изменения компоновки воздушных судов были сертифицированы в России. Из-за отсутствия российских допсертификатов ведомство уже запретило полеты нескольких самолетов российских авиакомпаний, рассказали "Ведомостям" собеседники, близкие к минтрансу.

Насколько это серьёзно?

Собеседники "Ведомостей" утверждают, что Росавиация выдвинула такие требования после проверки генпрокуратуры. Надзорное ведомство, по данным источников газеты, считает, что Чикагская конвенция здесь не действует.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Все изменения компоновки воздушного судна подлежат обязательной сертификации

По данным генпрокуратуры, изменения внесены примерно в 400 воздушных судов российских авиакомпаний, говорят три собеседника "Ведомостей". Эксплуатация всех этих самолетов теоретически может быть остановлена.

По подсчетам "Ведомостей", всего у российских авиакомпаний около 600 средне- или дальнемагистральных лайнеров зарубежного производства. Запрет на эксплуатацию хотя бы части из них грозит многочисленными задержками и отменами рейсов.

Из-за требований Росавиации уже встали четыре самолета авиакомпании Nordwind, лайнер Azur Air, в зоне риска три Boeing 777 перевозчика Royal Flight, знают собеседники "Ведомостей" в четырех авиакомпаниях.

Как эта проблема скажется на сезоне отпусков?

Как полагает главный редактор авиационного портала Avia.ru Роман Гусаров, Росавиация не будет "брать за горло авиакомпании" в разгар высокого авиасезона. "Ведомства не заинтересованы в коллапсе на рынке", - говорит он.

По словам эксперта, большинство стран требуют регистрации самолета в своих реестрах. Что касается сертификации, то формально МАК был международным органом, когда у России не было своего органа сертификации. Тогда она пользовалась правом признавать сертификаты других стран.

"Теперь мы имеем национальный сертификационный орган, и он может выдавать документы. Росавиация действует в своем праве", - считает Гусаров.

Русская служба Би-би-си направила запрос в Росавиацию, ожидает ответа.