Авиасалон Ле Бурже: что покажет Boeing после двух катастроф

Правообладатель иллюстрации Yuriko Nakao Image caption Boeing 737 MAX на Парижском авиашоу в 2017 году

Один из крупнейших в мире авиасалонов Ле Бурже во Франции откроется в понедельник, 17 июня. В этом году он привлекает к себе особое внимание. Это первое крупное авиашоу после катастроф двух лайнеров 737 Max корпорации Boeing, которые поставили компанию в тяжелое положение.

В этом году Boeing привезет на авиасалон гораздо меньше самолетов, чем его конкурент Airbus, но, возможно, представит подробности о разработке авиалайнера нового, ранее не существовавшего класса.

Что покажет Boeing?

На прошлогоднем авиашоу Фарнборо в Британии два авиационных гиганта были представлены на стоянке и в воздухе примерно одинаковым числом летательных аппаратов. Airbus привез 10 самолетов и вертолетов, Boeing - 11.

Тогда Boeing обошел своего европейского конкурента, заключив контракты на поставку 673 самолетов, большинство из которых были 737 MAX. Airbus договорился о поставках 431 авиалайнера.

В 2019 году соотношение изменилось.

Судя по информации, опубликованной на сайте Парижского авиасалона 2019 года, Airbus будет представлен на нем примерно двумя десятками летательных аппаратов - военных, гражданских, экспериментальных. На стоянках и в воздухе компания покажет новейший лайнер A321LR с увеличенной дальностью, A330, A350-1000, A380 и региональный А220, ранее известный как Bombardier CSeries. В экспозиции Airbus будет три военных беспилотника и один беспилотный пассажирский летательный аппарат Vahana.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption A321LR - новая версия A321neo компании Airbus с увеличенной дальностью

Boeing же будет представлен скромнее. Всего девять летательных аппаратов заявлено в списке, опубликованном на сайте корпорации. Среди них два коммерческих самолета - пассажирский Dreamliner B-787-9 компании Air Thaiti Nui и конвертированный грузовой самолет Boeing 737.

Boeing также покажет экспериментальный пассажирский дрон PAV (Passenger Air Vehicle). Как и Vahana, этот аппарат уже совершает полеты.

Еще пять аппаратов - в составе группы министерства обороны США. Это самолет-заправщик KC-46, созданный на основе лайнера Boeing 767, истребитель F-15, патрульный противолодочный самолет P-8 и два вертолета - AH-64 Apache и CH-47 Chinook.

За исключением танкера KC-46, американские военные привезут в Париж то, что часто показывают на других салонах.

Наконец, корпорация представит полноразмерный макет новейшего учебно-тренировочного самолета Boeing T-X, который она создает вместе со шведской компанией Saab.

Есть ли туз в рукаве?

Возможно, что на Ле Бурже компания раскроет подробности разработки нового семейства авиалайнеров.

"На интерактивной экспозиции будет представлено новейшее семейство воздушных судов и сервисов Boeing", - говорится в пресс-релизе американской корпорации.

Вот уже несколько лет в корпорации существует программа создания самолета в новом классе, который называют New Mid-Market Airplane (NMA). О ней почти ничего не известно, но на официальном сайте существует страница директора этой программы.

На интерактивной экспозиции будет представлено новейшее семейство воздушных судов и сервисов Boeing Boeing, пресс-релиз

Самолет в будущем может получить название 797, сообщали профильные СМИ.

"New midsize plane, это самый главный козырь, который сейчас есть в рукаве у производителя. Этот салон, наверное, во многом должен определить, каким должен быть облик этого самолета, и каково будет отношение к проекту со стороны крупнейших интересантов", - рассказал Би-би-си глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

По словам Пантелеева, для корпорации сейчас важно показать новый продукт.

"Программа достигла той стадии, когда нужно активно рассказывать о ее достоинствах, активно ее продвигать. Даже если не брать во внимание прогресс, который идет в части фильтрования облика нового самолета, понятно, что вакуум с точки зрения положительных новостей по другим программам надо чем-то заполнять", - сказал эксперт.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Boeing 767-400 ER - по слухам, новый класс пассажирских самолетов Boeing будет концептуально ближе всего к этому лайнеру

Новый самолет будет вместительнее самой большой модификации 737 Мах, но при этом меньше самого маленького "Дримлайнера".

Соответственно, его дальность будет выше, чем у среднемагистрального 737, но меньше, чем у 787.

Эксперты отмечают, что этот самолет по своим характеристикам ближе всего к лайнеру Boeing 767. Его облик пока официально не представлен.

Роковое соперничество

В 2017 году главным экспонатом американской корпорации на Парижском авиасалоне стал Boeing 737 Max.

Возможно, именно соперничество Boeing c Airbus могло стать причиной того, что американская компания поспешила с выпуском новой версии этого самолета, что в результате привело к большим проблемам.

Boeing выпустил новую версию лайнера 737 Max после того, как в 2010 году Airbus объявил о начале работ над новой ремоторизованной версией среднемагистрального узкофюзеляжного А320. Семейство получило название NEO.

После этого Boeing решил обновить и свой самолет аналогичного класса. Первый полет 737 Max состоялся в январе 2016 года.

Летом 2018 года на авиасалоне в Фарнборо Boeing также показывал 737 Мах вместе с другими своими лайнерами - 777 и 787.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption 737 Мах на авиасалоне Фарнборо

10 марта 2019 года 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран, в том числе трое россиян.

Эта катастрофа стала вторым крушением этого самолета за полгода - в конце октября 2018 года такой же "Боинг" индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившихся на борту.

В обеих авиакатастрофах программа MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) , которую инженеры корпорации добавили в программное обеспечение самолета, направляла нос самолетов вниз, в то время как пилоты пытались восстановить контроль над воздушным судном.

Эту программу пришлось создать из-за особенностей конструкции 737. Планер этого лайнера, созданный в 1960-х годах, уже не позволял устанавливать под крылом новые двигатели большого диаметра, их пришлось выносить вперед и поднимать, из-за чего у самолета появилась тенденция к кабрированию - задиранию носа. Ее компенсировали программой MCAS, которая, некорректно сработав, привела к двум катастрофам.

В ходе расследования полеты всех авиалайнеров 737 МАХ в мире были запрещены, и до начала авиасалона они не возобновились.

В конце мая генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта Александр де Жюньяк заявил, что самолеты, вероятно, останутся на земле еще 10-12 недель, прежде чем национальные регуляторы разрешат их полеты. Американские авиакомпании ранее планировали возобновить полеты в начале-середине августа.

В середине мая Boeing обновил прошивку программного обеспечения, устранив проблему, однако после этого потребовалось провести серию сертификационных процедур.