Многообразный дождь: как правильно говорить об английской погоде и не попасть впросак

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дождь на Британских островах - явление привычное

Британские острова к дождю привычны. Это вам не снег.

Часто говорят, что в эскимосских языках есть как минимум 20 слов, обозначающих разные сорта снега (примечание редакции: реальность гораздо сложнее; в эскимосских языках примерно столько же корней, означающих снег в его различных состояниях, сколько в английском, но число их производных едва ли не бесконечно).

В английском такое же почетное место занимает дождь.

Происхождение некоторых таких выражений понятно, других же - донельзя туманно. Итак…

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дождь из кошек и собак. Никто не знает, почему, но красиво

1. Raining cats and dogs, или дождь из кошек и собак

Это означает очень сильный дождь. Конечно, ни лающая, ни мяукающая живность с неба не падает. Иногда (крайне редко), при очень сильном ветре, с неба на вас может свалиться случайная лягушка, выдернутая из родного болотца. Но не коты и не собаки.

Есть несколько возможных объяснений такому неортодоксальному и неожиданному описанию проливного ливня:

Ранее крыши были часто соломенными и на них любили спать как мурки, так и жучки. При очень сильном дожде крыши намокали, и зверье соскальзывало на землю.

Во всем виноват скандинавский бог Один, у которого в свите были волки (почти собаки). Один покровительствовал морякам, так что при сильном дожде его четвероногие спутники могли носиться где-то в тучах. Одновременно с котами ассоциировали ведьм, которые исключительно в силу вредности характера портили людям жизнь и вызывали дождь.

В XVIII веке, когда Лондон стал уже очень большим городом, а канализации как таковой еще не было, при сильном ливне мелкая живность могла захлебнуться в потоках сточной воды, и ее потом выносило на поверхность.

Однако реальность такова, что происхождения этого выражения мы просто-напросто не знаем. Так что, пусть его дождит кошками и собаками, не все ли равно почему.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Небо опрокинулось так, что капли аж подпрыгивают

2. Tipping down, или небо опрокинулось

Тоже означает сильный ливень. Наверное, самый близкий русский аналог - "льет как из ведра".

В любом случае, если за окном у вас как раз этот самый tipping down, то хорошо подумайте, надо ли вам выходить на улицу, а если это неизбежно, то возьмите зонтик попрочнее.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А вот и тот самый случай, когда льет как из ведра

3. Bucketing down, или опять как из ведра

Это выражение ничем принципиальным не отличается от предыдущего. Правда, если вы по какой-то непонятной причине в сильный дождь встанете под водосточную трубу, то можете описать этими словами то, что с вами произойдет.

Или чередуйте в разговоре оба выражения, чтобы показать свою образованность. Хуже не будет.

Если вы думаете, что на этом выражения, обозначающие сильный дождь, заканчиваются, то вы не правы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption И небо, и земля - все смешалось

4. Teeming rain, или кишмя кишит дождем

Teeming with… означает, что чего-то очень много. Раньше так говорили, кстати, и о беременности, но теперь это выражение уже не используют.

Можно сказать, что какое-то помещение teeming with people, то есть народа где-то так много, что отдельные личности уже на головах друг у друга сидят.

Что происходит с дождем, - тоже в общем-то понятно, отдельные капли друг на друга буквально налезают и кишмя кишат в каждом кубическом сантиметре воздушного пространства.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Типичные разверзшиеся хляби

5. The heavens have opened, или разверзлись небеса

Это выражение означает не просто сильный ливень, а сильный ливень, которого никто не ждал. То есть, допустим, пошли вы в парк или в какое-нибудь поле… солнце светит, птички поют, одним словом, благодать.

И вдруг откуда ни возьмись налетает большая темная туча и выливает на вас тех самых кошек с собаками, а также ведра и кишмя-кишащие капли.

Плюс, разверзшиеся небеса, как правило, означают, что там, наверху, воды не пожалели и вылили на вас все, что у них было в запасе. Расслабьтесь и мокните, если только вблизи нет какой-нибудь пещеры.

Можно это назвать еще красивее: "разверзлись хляби небесные".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На вас "плюнуло" дождем. Не расслабляйтесь, ищите укрытие!

6. Spitting rain, или небо плюется дождем

Если небо плюнуло в вас дождем, то скорее ищите укрытие. Плевок с небес вовсе не означает, что вас ждет мелкий и совершенно безвредный дождик.

На самом деле это - первое предупреждение, увертюра перед балетом или сигнал "спасайся, кто может". Это - только начало дождя, за которым неизбежно последует продолжение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Модель поведения при дожде сбоку...

7. Raining sideways, или льет сбоку

Не думаю, что это чисто английский феномен, но тут он точно встречается достаточно часто.

Это бывает, когда дождь сопровождается и очень сильным ветром, так что дождевые капли меняют траекторию и, вместо того чтобы падать, как и положено, сверху, летят на вас под прямым углом.

Подлость этой ситуации заключается как раз в том, что в ней зонт практически никого и ни от чего не спасет. Разве что вы "упретесь" зонтом в ветер и капли и попробуете идти таким образом. Как правило, зонт после такой прогулки приходится выкидывать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Честно говоря, я сомневаюсь, что уткам это нравится...

8. Lovely weather for ducks, или прекрасная погода для уток

Это выражение можно считать классическим образцом английского юмора, расцветающего в периоды опасностей и неприятностей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мне кажется, что эта утка не слишком довольна, но кто ее знает

То есть, погода, конечно, отвратительная, мокро и противно, но не может же быть, чтобы она совсем никому не нравилась! Вот утки, например, довольны.

Справедливости ради следует сказать, что самих уток, насколько мне известно, никто не спрашивал. Не исключено, что они тоже предпочитают солнце.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Морось не сфотографируешь, но настроение передает

9. Drizzle, или морось

Это - одно из моих самых любимых слов, поскольку с одинаковым успехом применяется и в метеорологии, и в кулинарии.

В обоих случаях это означает, что что-то надо чем-то окропить. Допустим, сбрызнуть готовый торт лимонным сиропом или ваше лицо - мелким дождичком.

В реальности - это довольно мерзопакостная погода, когда в воздухе висит мелкая дождевая взвесь, от которой вас не спасет ни прорезиненный плащ, ни зонтик.

Это - такой тип сырости, которые обладает уникальной способностью пробираться в малейшие щелки в одежде и отравлять существование.

Хотя вполне допускаю, что уткам это нравится. Или гусям, или кто там у нас еще есть водоплавающий? Лягушки с жабами?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Похоже, что тут только что прошел "душ": и солнце выглядывает, и радуга

10. Shower or rain? Душ или дождь?

Если вам предстоит говорить об английской погоде, то следует уяснить разницу между "ливнем" (то же слово в английском языке означает "душ") и, собственно, "дождем". Это, кстати, вполне научная разница, которую на своем сайте разъясняет Метеорологическая служба Соединенного Королевства.

Ливень - это когда на небе имеются и тучки, и солнце, и дождь из такой одной тучки идет. А потом прекращается.

"Дождь" означает полностью обложенное тучами мрачное, серое и низкое небо, из которого непрерывно льет.

Хотя, теоретически, "ливень" - это тоже дождь, но переменный.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А это - явный дождь. Небо серое, тучи низкие, и вообще - общая тоска!

Напоследок

На самом деле слов и выражений, описывающих разные дожди и ливни, огромное количество.

Если интересно, то посмотрите здесь.

Согласитесь, что 104, это не какие-нибудь 20, это - настоящая сила!