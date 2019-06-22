Почему горят российские регионы? Ответы на девять главных вопросов

Media playback is unsupported on your device "Будет хуже с каждым годом": главные вопросы о лесных пожарах в России

В России ежегодно выгорают миллионы гектаров земли - это площадь, сопоставимая со средней по величине европейской страной, Италией или Германией. По просьбе Би-би-си глава противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин объяснил, почему огонь уничтожает леса и деревни и зачем жители сами сжигают свои земли.

Почему все горит?

Подавляющее большинство пожаров, которые уже произошли в этом году в России, возникли из-за человеческого фактора. В первую очередь это поджоги травы, когда люди специально ее поджигают. Многие думают, что это полезно - избавляться от старой травы.

В некоторых случаях это костры, иногда это брошенные окурки. Но весной лидирующее место занимали поджоги травы.

Какие потери от этих пожаров?

Ежегодно в России выгорает примерно до 40 млн гектаров - это не только леса, это и степи, и сельскохозяйственные угодья, и осушенные торфяники.

В этом году добровольцы собирали деньги на сапоги пожарным. Плюс почти нет сотовой связи во многих местах Григорий Куксин, глава противопожарного отдела Greenpeace России

Если говорить только о лесах, то огонь проходит по 7-8 млн гектаров, и 2 млн из них попросту уничтожаются интенсивными верховыми пожарами. Сравнимо с площадью небольшой европейской страны.

Экономический ущерб можно считать по-разному. Например, можно ориентироваться на самые простые цифры - сколько стоит восстановление жилья или хозяйства. Только в этом году и только по одному Забайкалью ущерб посчитали примерно в 1 млрд рублей.

Но это без учета длительного лечения тяжелых ожоговых пострадавших, которых, к сожалению, оказалось много и во многих случаях ожоги приведут к инвалидности.

Бессмысленно мерить деньгами жизни погибших - несколько человек в этом году уже погибли от природных пожаров. В Забайкалье уничтожено несколько населенных пунктов целиком. Есть сгоревшие населенные пункты в Приморье и в Курганской области. Есть множество пострадавших населенных пунктов в других регионах.

Горят одни и те же регионы?

В лидерах те регионы, в которых сильнее всего жгут - там, где есть традиция выжиганий в сочетании с опасными климатическими условиями, происходит катастрофа.

Традиционно каждый год в сводках фигурирует Забайкалье. С одной стороны, играет роль географическое расположение - сильные ветра, обширная степная зона, засухи, все меньше снега выпадает зимой. При таких условиях пожары могут развиваться на огромных площадях.

С другой стороны, местные жители считают своим долгом весной жечь старую траву на пастбищах, на сенокосах.

Правообладатель иллюстрации Greenpeace

И при этом Забайкалье - бедный регион, в котором десятилетиями не хватало денег ни на что. В этом году добровольцы собирали деньги на сапоги пожарным. Плюс почти нет сотовой связи во многих местах.

Мы приехали в населенный пункт, который сгорел целиком: уничтожены все дома, техника, стоят дымящиеся руины, вокруг вся степь завалена тушами животных.

Жители рассказывали, как все погибло: они увидели пыльную бурю, которая приближалась к ним вместе с пожаром откуда-то со стороны Монголии. Кто-то прыгнул на мотоцикл и поехал вызывать пожарных.

На наш удивленный вопрос, что значит поехал вызывать, они отвечают: "Ну, хм, у нас электричество появилось два года назад, а сотовой связи пока не появилось. Мы едем в районный центр, стучимся в ворота пожарной части и вызываем пожарных".

В этих условиях, конечно, пожарные не успевали. Это не их вина - это их беда.

На самом деле, это не уникальная ситуация. Уникально плохое сочетание факторов: люди привыкли жечь траву, сильнейшие ветра, опасные условия и недостаток сил пожарных.

Чтобы не ругать регион, сразу скажу, что очень достойно повели себя и муниципальные, и региональные власти, не пытались спрятать эту беду, принимали помощь добровольцев, выезжали, развозили продукты, помогали друг другу. Но предотвратить эту беду не получилось.

Предотвратить ее можно единственным способом: перестать жечь траву. Те регионы, которые отказались от поджигания, прошли этот сезон благополучно.

Есть ли регионы, где вообще не жгут траву?

Есть - соседняя с Забайкальем Амурская область. Она прошла весенний сезон-2019 лучше, чем за любой год за всю историю наблюдений.

Выходят новые мультфильмы, у которых, мы надеемся, будет стопроцентный охват в России - это "Фиксики", и "Смешарики". Они сделали спецпроекты о пожарах Григорий Куксин, глава противопожарного отдела Greenpeace России

Хотя еще в прошлом году та же Амурская область установила антирекорд: считалось, что чем больше сожжем сами, тем безопаснее нам будет, в итоге горели чудовищно, только леса сожгли 2 млн гектаров.

Местные жители тогда продолжали нам объяснять, что они здесь, в степи, будут ловить ротанов: "Когда вода поднимется, рыба сюда на нерест придет, а нам в траве неудобно сети ставить, поэтому мы сейчас траву сожжем".

Все, что может сделать власть, на самом деле было сделано: на уровне губернатора было дано поручение отказаться от всех профилактических выжиганий и не жечь даже там, где можно по правилам, через муниципалитеты передавали запрет во все хозяйства.

Правообладатель иллюстрации Greenpeace

Да, местных жителей трудно отучать. Но по всему региону идет социальная реклама, на всех плакатах, на телеэкранах идет реклама "Останови огонь".

В Забайкалье и Амурской области одинаковая погода, одинаковый ветер. Амурская область полностью отказалась от выжиганий и не сгорела.

Что должна делать власть и что она делает?

Как только что-то разгорается, возникает почти конфликт между обществом и властью. Власть обвиняют в том, что она не справилась, а власть обвиняет общественность - "куда вы лезете, вас пять человек с вилами, мы всей группировкой сил не справились".

Правда всегда где-то посередине. Задача власти - и ведение профилактической работы, и поддержание в готовности всех сил, которые должны быть.

Муниципальные власти должны опахивать по его периметру, выкашивать траву, готовить подъезды к водоемам. Эти работы ведутся, но ведутся недостаточно - судя по тому, как мы горим.

Системной работы по профилактике почти не было. В этом году, может быть, уникальный случай: стартовала большая кампания "Останови огонь", которая объединила сильные стороны общественников и государства. "Гринпис" с классными современными агентствами делает контент, а МЧС и Рослесхоз его продвигают на телевидении.

Выходят новые мультфильмы, у которых, мы надеемся, будет стопроцентный охват в России - это "Фиксики", и "Смешарики". Они сделали спецпроекты о пожарах.

Конечно, надо развивать настоящее пожарное добровольчество. У нас сейчас на бумаге почти миллион пожарных добровольцев в России, а в реальности - гораздо меньше.

Остается проблема недофинансирования лесной охраны и пожарной охраны. В регионах примерно в десять раз надо увеличивать уровень оснащения техникой и штатным составом.

Например, в Забайкальском крае один инспектор пожарной охраны на два административного района (а два административных района в Забайкалье - это как две небольшие страны в Европе).

В Амурской области мы столкнулись с тем, что на пожары приезжал пожарный автомобиль, а в нем - один человек. Он водитель, он боец, он командир отделения, он начальник караула и вообще-то он единственный дежурит в пожарной части, потому что больше нет людей.

Правообладатель иллюстрации Greenpeace

Это потрясающие профессиональные и героические люди. Но вообще так нельзя: пожарные должны оставаться живыми и здоровыми.

И есть проблема, с которой трудно что-то сделать быстро: это миллионы гектаров брошенных земель. Часто пожары возникают именно на невостребованных сельхозугодьях и с травы перекидываются на деревни.

Объективно картина не так проста, как если бы один чиновник был виноват в том, что у нас не хватает топлива для пожарной машины. Хотя и такое бывает.

Что делать лично мне?

Первое - специально не поджигать траву. Это, может быть, странно звучит для кого-то, но у нас огромное количество людей продолжает это делать.

Пожалуйста, поверьте. Во-первых, это незаконно. Во-вторых, опасно. Никогда не угадаешь, когда будет порыв ветра и к кому потом придет этот огонь.

Поджигаете траву - просто будьте готовы к тому, что вы станете убийцей, причиной уничтожения населенного пункта, сгоревших детей, сгоревших стариков, сгоревших животных.

Второе - естественно, постарайтесь не стать причиной пожара по неосторожности. Правило простое - будьте как дома. Вы дома не бросаете окурок на ковер? Вы тушите его в пепельницу, точно так же поступите на природе.

Вы выключаете газовую плиту, после того, как чайник вскипятили? То же с костром, его надо погасить. Вы вывозите хлам, на не сжигаете его на балконе - то же с мусором на природе.

Если вы обнаружили любой неконтролируемый огонь, вызывайте пожарных. По телефону 101 - вы попадаете прямо в ближайшую пожарную часть, 112 - в дежурно-диспетчерскую службу, которая переадресует звонок пожарным, лесникам, в скорую помощь, если она нужна.

Есть телефон, который лучше записать - 8 800 100 94 00. Это прямой телефон лесной охраны, он бесплатный, работает по всей стране. В случае лесного пожара они квалифицированно примут решение о направлении сил на место.

Можно поставить официальное приложение для смартфонов "Берегите лес". Оно простенькое, в нем можно отправить фотографию с места пожара с вашей геолокацией.

А если я уже попал в пожар?

Если вы увидели огонь, который уже, по вашему мнению, превратился в пожар, в первую очередь, конечно, постарайтесь не пострадать.

Надо взвесить свои силы: если на вас синтетическая одежда, не надо туда лезть. Если вы один, не надо тушить самостоятельно, вызывайте помощь.

Если понимаете, что вы справитесь, вы подготовлены, можно сбить огонь ветками. Практически все мои друзья возят в багажнике ранцевый огнетушитель. Достаете из багажника и тушите.

Вызывайте пожарных всегда и везде, если это горящая обочина, особенно, если вы едете на машине. Не думайте, что кто-нибудь уже позвонил. Тысячи людей проезжают мимо пожаров и не сообщают о них, думая, что кто-то это уже сделал. Первые два-три квадратных метра горящей обочины потушить намного легче, чем тушить тысячу гектаров.

Как спастись от огня?

Помните про простые правила. В первую очередь, естественно, выходите в безопасное место.

Если горит трава, степь, то безопасное место на выгоревшей площади или за надежной преградой.

В случае лесного пожара - наоборот - мы уходим от огня. От любого огня мы уходим поперек ветра. Не по ветру, не против ветра, а поперек в сторону надежной преграды, за которой можно спрятаться - это может быть вода, дорога или распаханное поле.

Правообладатель иллюстрации Greenpeace

Не забывайте, что дым для вас опасен. Помним, что огонь вверх по склону всегда идет быстрее, чем вниз. Поэтому убегать вверх по склону - плохая идея.

Ни в коем случае не прячьтесь в канавах, заросших травой, в любых узких формах рельефа с двумя стенками. Там огонь будет сильнее - и это ловушки, в которых часто погибают животные.

Помним, что искры от пожара летят на большое расстояние, а значит, по ветру могут возникать новые очаги.

Если есть возможность выбора между хвойным и лиственным лесом, движемся в лиственный и обязательно звоним пожарным, сообщаем, где находимся.

А только в России все горит?

Это глобальная проблема. Причем глобальная в двух смыслах. С одной стороны, у нас практически все страны с каждым годом все чаще сталкиваются с пожарами.

В том числе начинают все сильнее гореть средиземноморские страны и даже благополучные европейские государства вроде Германии - немецкие пожарные начинают усиленно тренироваться тушить именно природные пожары.

Например, в прошлом году Германия впервые столкнулась с огромным торфяным пожаром и не могла с ним справиться: никто не знал, что с ним делать.

Правообладатель иллюстрации Российское отделение "Гринпис"

Из-за изменений климата, из-за все более непредсказуемых погодных условий пожарным все тяжелее справиться с огнем.

Есть и обратная сторона. Пожары - мощный фактор изменения климата, и чем их больше, тем быстрее эти изменения происходят. Частицы сгоревшего тростника, которые летят из России и Казахстана обнаруживаются потом на льдах Шпицбергена и вызывают ускоренное таяние.

Это в свою очередь вызывает дальнейшее изменение климата - у нас все больше засух и ураганов, а они создают все более опасные условия для распространения огня.

Пожарные всех стран готовятся к тому, что все следующие годы будут более тяжелыми, чем предыдущие.

Мы уже неизбежно будем жить в условиях, когда климат изменился, когда пожаров стало больше. Но мы можем сделать долгосрочные изменения менее тяжелыми для нас.