Задержания на марше в поддержку Голунова. Фотографии

  • 12 июня 2019
Задержания на марше Правообладатель иллюстрации Reuters

В центре Москвы проходит несогласованный с властями марш в поддержку журналиста-расследователя издания "Медуза" Ивана Голунова. Полиция задерживает участников акции и случайных прохожих.

По данным полиции, задержаны более 200 человек. Проект ОВД-Инфо считает, что задержаны более 400 человек.

мар Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Организаторы марша решили все равно выйти на акцию в среду, несмотря на освобождение журналиста. Участники марша в Москве требуют расследования сфабрикованных уголовных дел, реформы статьи 228 и освобождения невиновных.
Марш в Москве

Перед началом шествия участники собрались у станции метро "Чистые пруды".

Марш в Москве Правообладатель иллюстрации EPA
Марш в Москве Правообладатель иллюстрации EPA

На акцию пришла руководитель издания "Медуза" Галина Тимченко. Она сказала, что не могла призывать людей на марш, но решила участвовать в частном порядке.

Марш в Москве Правообладатель иллюстрации Yuri Belyat/Dozhd

Московские власти задействовали значительные силы полиции и Росгвардии.

Марш в Москве Правообладатель иллюстрации EPA

На Петровке - запланированном конечном пункте марша - также было выставлено плотное оцепление. До освобождения Голунова там, у здания главного управления МВД по Москве, проходили пикеты в его поддержку.

Марш в Москве

Полиция призывала собравшихся разойтись и не мешать проходу других граждан. Почти сразу после начала шествия начались задержания.

Марш в Москве Правообладатель иллюстрации Reuters
Марш в Москве Правообладатель иллюстрации Reuters
Марш в Москве Правообладатель иллюстрации Reuters

Среди задержанных - Алексей Навальный. Ему грозит 30 суток ареста.

"Очень похорошела Москва. Любуюсь видом", - написал из автозака оппозиционный политик.

Неожиданный снимок на акции - участница марша целует полицейского.

участница акции Правообладатель иллюстрации AFP

Участники шествия рассказали о жестких задержаниях. Самые жесткие задержания произошли на Страстном бульваре, рядом с Петровкой, 38.

Марш в Москве Правообладатель иллюстрации Reuters

Поначалу полицейские задерживали в основном людей в майках или значках в поддержку Голунова.

Марш в Москве Правообладатель иллюстрации Getty Images
Марш в Москве Правообладатель иллюстрации Getty Images

После чего полиция выдергивала случайных прохожих из толпы.

Марш в Москве Правообладатель иллюстрации Reuters
Марш в Москве Правообладатель иллюстрации Reuters

По информации "ОВД-Инфо", задержанных везут как минимум в пять отделов полиции - Бутырский, Северное Измайлово, Аэропорт, Соколиная Гора, Мещанский.

Как пишет издание "МБХ медиа", из отдела полиции по району Соколиная гора некоторых задержанных отпускают без составления протоколов.

девушка в автозаке Правообладатель иллюстрации Reuters

Накануне во вторник закрыли уголовное дело журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова, которого в субботу суд отправил под домашний арест по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналиста освободили из-за недоказанности вины.

Как сказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, все обвинения с Голунова сняты.

Задержание журналиста вызвало беспрецедентное общественное возмущение - за Ивана Голунова вступились не только коллеги, но и политики и артисты.

Организаторы марша решили все равно выйти на акцию в среду, несмотря на освобождение журналиста. Участники марша в Москве требуют расследования сфабрикованных уголовных дел, реформы статьи 228 и освобождения невиновных.

***

Похожие темы

Новости по теме