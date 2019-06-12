Задержания на марше в поддержку Голунова. Фотографии

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В центре Москвы проходит несогласованный с властями марш в поддержку журналиста-расследователя издания "Медуза" Ивана Голунова. Полиция задерживает участников акции и случайных прохожих.

По данным полиции, задержаны более 200 человек. Проект ОВД-Инфо считает, что задержаны более 400 человек.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Организаторы марша решили все равно выйти на акцию в среду, несмотря на освобождение журналиста. Участники марша в Москве требуют расследования сфабрикованных уголовных дел, реформы статьи 228 и освобождения невиновных.

Перед началом шествия участники собрались у станции метро "Чистые пруды".

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На акцию пришла руководитель издания "Медуза" Галина Тимченко. Она сказала, что не могла призывать людей на марш, но решила участвовать в частном порядке.

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Московские власти задействовали значительные силы полиции и Росгвардии.

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На Петровке - запланированном конечном пункте марша - также было выставлено плотное оцепление. До освобождения Голунова там, у здания главного управления МВД по Москве, проходили пикеты в его поддержку.

Полиция призывала собравшихся разойтись и не мешать проходу других граждан. Почти сразу после начала шествия начались задержания.

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Среди задержанных - Алексей Навальный. Ему грозит 30 суток ареста.

"Очень похорошела Москва. Любуюсь видом", - написал из автозака оппозиционный политик.

Неожиданный снимок на акции - участница марша целует полицейского.

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Участники шествия рассказали о жестких задержаниях. Самые жесткие задержания произошли на Страстном бульваре, рядом с Петровкой, 38.

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Поначалу полицейские задерживали в основном людей в майках или значках в поддержку Голунова.

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После чего полиция выдергивала случайных прохожих из толпы.

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По информации "ОВД-Инфо", задержанных везут как минимум в пять отделов полиции - Бутырский, Северное Измайлово, Аэропорт, Соколиная Гора, Мещанский.

Как пишет издание "МБХ медиа", из отдела полиции по району Соколиная гора некоторых задержанных отпускают без составления протоколов.

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Накануне во вторник закрыли уголовное дело журналиста-расследователя "Медузы" Ивана Голунова, которого в субботу суд отправил под домашний арест по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналиста освободили из-за недоказанности вины.

Как сказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, все обвинения с Голунова сняты.

Задержание журналиста вызвало беспрецедентное общественное возмущение - за Ивана Голунова вступились не только коллеги, но и политики и артисты.

Организаторы марша решили все равно выйти на акцию в среду, несмотря на освобождение журналиста. Участники марша в Москве требуют расследования сфабрикованных уголовных дел, реформы статьи 228 и освобождения невиновных.

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