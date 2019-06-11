Киану Ривз и джедаи: новости выставки электронных развлечений
В Лос-Анджелесе открылась ежегодная выставка индустрии компьютерных игр E3 - один из крупнейших международных форумов производителей игр и игрового оборудования.
За аббревиатурой скрывается название Electronic Entertainment Expo - Выставка электронных развлечений. Трехдневное шоу, на которое помимо профессионалов отрасли съезжаются десятки тысяч геймеров, посвящено всем аспектам игровой индустрии.
Премьеры игр, анонсы будущих релизов, презентации игрового "железа", E3 - это важнейший поставщик новостей в геймерском мире, а для мейджоров индустрии - важнейший инструмент продвижения их продукции.
Каждый год публика вправе надеяться на сюрпризы, и в 2019 они не заставили себя ждать: один из крупнейших игроков на рынке - Sony, заранее объявил об отказе от участия в нынешней выставке.
Руководство Sony, чей стенд PlayStation неизменно оказывается в центре внимания на любой игровой конвенции, заявило, что формат E3 устарел и что намного более перспективным, ему представляется Comic-Con - международный фестиваль поп-культуры: видеоигр, комиксов, сериалов, мультфильмов, аниме и т.д.
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Логика в таком решении, несомненно, есть: Comic-Con - более глобальное явление с посещаемостью в три с половиной раза больше, чем E3. Однако некоторые эксперты считают, что Sony просто не с чем было прийти на нынешний E3 - не нашлось громких премьер, или анонсов, чтобы достойно выглядеть на фоне конкурентов.
Отсутствие важного участника - неприятный, но, к счастью, не единственный сюрприз, который принес собой форум E3 в 2019 году. Сразу несколько громких проектов, представленных на стендах выставки, пользовались повышенным интересом игроманов по всему миру.
Ниже - список главных новинок и сенсаций нынешнего Е3
1. Cyberpunk 2077
Гвоздь программы - одна из самых ожидаемых игр в мире в жанре Action/RPG, погружает игрока в "новый дивный мир" киберпанка - мрачный и кровавый.
Действие разворачивается в гигантском мегаполисе будущего. Разработчики обещают нелинейный сюжет, возможность альтернативных сценариев прохождения игры, обширный арсенал с многочисленными апгрейдами и многочисленных персонажей, каждый с собственным характером.
В принципе - ничего нового, довольно стандартный набор обещаний.
При этом презентация игры на E3 произвела фурор, несмотря на то, что о начале работы над проектом было объявлено в далеком 2012 году, а ее создатели даже не дали посетителям E3 2019 возможность поиграть в демо-версию.
В чем же дело? Разработчики - знаменитая польская студия CD Projekt RED, создатели культового "Ведьмака" - пообещали, наконец, раскрыть дату релиза. И обещание выполнили: объявлено, что игра поступит в продажу 16 апреля 2020 года.
Вишенкой на торте стало появление на презентации живого Киану Ривза, который "сыграет" в Cyberpunk 2077 одного из персонажей.
"Идиотам, которые говорят, что жанр пресс-конференции умер, стоит послушать, что творится в зале во время живого выступления Киану Ривза" - "Твиттер" директора по контенту портала GamesRadar Дэна Докинза.
Кроме того, не стоит забывать и об оригинальных деталях сценария: по словам создателей, это будет взрослая история для взрослых игроков, показывающая мир киберпанка глазами его рядовых обитателей.
Фишкой игры будут импланты, при помощи которых игрок может модифицировать тело своего персонажа, а также интересные лингвистические квесты: жители разных зон говорят на собственных языках, и чтобы понимать их, также потребуются особые импланты, чья продвинутость будет влиять на качество перевода.
2. Внешние миры (The Outer Worlds)
Ролевая игра от создателей Fallout Тима Кейна и Леонарда Боярски дает возможность играющему выступить в роли космического колониста проснувшегося от гибернации спустя 70 лет после заморозки.
Едва проснувшись, персонаж оказывается втянут в конфликт с участием бандитских группировок, глобальных корпораций и колонистов. Детектив, переходящий в триллер, или наоборот.
Разнообразные локации, футуристические неземные пейзажи, многочисленные диалоги, частая необходимость выбора - классическая однопользовательская ролевая игра от успешных разработчиков - такая наверняка найдет своего пользователя.
3. Звездные войны: Павший орден (Star Wars Jedi: Fallen Order)
После того как два анонсированных ранее проекта франшизы - Star Wars 1313 и Project Ragtag были закрыты до того, как игры увидели свет, к "Павшему ордену" было приковано особое внимание.
Похоже, это не смущало разработчиков, и на нынешней E3 они представили первое видео игрового процесса жанра экшен-приключение от 3-го лица. Релиз заявлен на 15 ноября 2019 года, за месяц до выхода фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход".
Игра рассказывает о событиях, происходящих через пять лет после событий фильма "Звездные войны: Эпизод III. Месть Ситхов". Играть предстоит за падавана Кэла Кестиса - одного из выживших учеников джедаев.
Тот факт, что Lucasfilm дал согласие студии Respawn на разработку этой темы, много значит: все знают, как трепетно там относятся к джедаям - важнейшему элементу вселенной "Звездных войн".
То есть, возможно, создатели "Павшего ордена" рассматриваются в качестве разработчиков целой серии игр. По крайней мере, их представители заявляют, что это будет не последняя наша встреча с Кэлом Кертисом: "Теперь он джедай из базы данных "Звездных войн", а это значит, что его история будет продолжаться".
4. Project Scarlett
E3 традиционно используется как площадка для презентации не только игр, но и игрового "железа". В этом году в центре внимания оказался Microsoft со своей новой консолью, которая носит кодовое название Project Scarlett ("Алый проект").
По заверениям производителей, специально разработанный для новой приставки процессор AMD будет в четыре раза мощнее, чем у Xbox One X.
Среди других подробностей, которые удалось выяснить о будущем флагмане флота игровых консолей Microsoft такие:
- приставка позволит играть в игры со скоростью до 120 кадров в секунду
- она будет поддерживать формат видео высокого разрешения 8K (хотя остается неясным, относится ли эта характеристика только к воспроизведению потокового видео, или также и непостредственно к играм).
- будет использовать особую технологию с аппаратным ускорением, для создания реалистичных световых эффектов
- будет оснащена твердотельным накопителем (жестким диском SSD), который поможет сократить время загрузки.
Выпуск гаджета запланирован на конец 2020 года.