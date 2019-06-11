Киану Ривз и джедаи: новости выставки электронных развлечений

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В Лос-Анджелесе открылась ежегодная выставка индустрии компьютерных игр E3 - один из крупнейших международных форумов производителей игр и игрового оборудования.

За аббревиатурой скрывается название Electronic Entertainment Expo - Выставка электронных развлечений. Трехдневное шоу, на которое помимо профессионалов отрасли съезжаются десятки тысяч геймеров, посвящено всем аспектам игровой индустрии.

Премьеры игр, анонсы будущих релизов, презентации игрового "железа", E3 - это важнейший поставщик новостей в геймерском мире, а для мейджоров индустрии - важнейший инструмент продвижения их продукции.

Каждый год публика вправе надеяться на сюрпризы, и в 2019 они не заставили себя ждать: один из крупнейших игроков на рынке - Sony, заранее объявил об отказе от участия в нынешней выставке.

Руководство Sony, чей стенд PlayStation неизменно оказывается в центре внимания на любой игровой конвенции, заявило, что формат E3 устарел и что намного более перспективным, ему представляется Comic-Con - международный фестиваль поп-культуры: видеоигр, комиксов, сериалов, мультфильмов, аниме и т.д.

Логика в таком решении, несомненно, есть: Comic-Con - более глобальное явление с посещаемостью в три с половиной раза больше, чем E3. Однако некоторые эксперты считают, что Sony просто не с чем было прийти на нынешний E3 - не нашлось громких премьер, или анонсов, чтобы достойно выглядеть на фоне конкурентов.

Отсутствие важного участника - неприятный, но, к счастью, не единственный сюрприз, который принес собой форум E3 в 2019 году. Сразу несколько громких проектов, представленных на стендах выставки, пользовались повышенным интересом игроманов по всему миру.

Ниже - список главных новинок и сенсаций нынешнего Е3

1. Cyberpunk 2077

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Гвоздь программы - одна из самых ожидаемых игр в мире в жанре Action/RPG, погружает игрока в "новый дивный мир" киберпанка - мрачный и кровавый.

Действие разворачивается в гигантском мегаполисе будущего. Разработчики обещают нелинейный сюжет, возможность альтернативных сценариев прохождения игры, обширный арсенал с многочисленными апгрейдами и многочисленных персонажей, каждый с собственным характером.

В принципе - ничего нового, довольно стандартный набор обещаний.

При этом презентация игры на E3 произвела фурор, несмотря на то, что о начале работы над проектом было объявлено в далеком 2012 году, а ее создатели даже не дали посетителям E3 2019 возможность поиграть в демо-версию.

В чем же дело? Разработчики - знаменитая польская студия CD Projekt RED, создатели культового "Ведьмака" - пообещали, наконец, раскрыть дату релиза. И обещание выполнили: объявлено, что игра поступит в продажу 16 апреля 2020 года.

Вишенкой на торте стало появление на презентации живого Киану Ривза, который "сыграет" в Cyberpunk 2077 одного из персонажей.

Пропустить Twitter пост , автор: @DanDawkins Idiots who claimed the press conference format was dead needed to feel the force of some LIVE REEVES. The crowd was bubbling. — Daniel Dawkins (@DanDawkins) 9 июня 2019 г.

"Идиотам, которые говорят, что жанр пресс-конференции умер, стоит послушать, что творится в зале во время живого выступления Киану Ривза" - "Твиттер" директора по контенту портала GamesRadar Дэна Докинза.

Кроме того, не стоит забывать и об оригинальных деталях сценария: по словам создателей, это будет взрослая история для взрослых игроков, показывающая мир киберпанка глазами его рядовых обитателей.

Фишкой игры будут импланты, при помощи которых игрок может модифицировать тело своего персонажа, а также интересные лингвистические квесты: жители разных зон говорят на собственных языках, и чтобы понимать их, также потребуются особые импланты, чья продвинутость будет влиять на качество перевода.

2. Внешние миры (The Outer Worlds)

Ролевая игра от создателей Fallout Тима Кейна и Леонарда Боярски дает возможность играющему выступить в роли космического колониста проснувшегося от гибернации спустя 70 лет после заморозки.

Едва проснувшись, персонаж оказывается втянут в конфликт с участием бандитских группировок, глобальных корпораций и колонистов. Детектив, переходящий в триллер, или наоборот.

Разнообразные локации, футуристические неземные пейзажи, многочисленные диалоги, частая необходимость выбора - классическая однопользовательская ролевая игра от успешных разработчиков - такая наверняка найдет своего пользователя.

3. Звездные войны: Павший орден (Star Wars Jedi: Fallen Order)

Правообладатель иллюстрации Respawn Entertainment/EA Image caption Об игре пока не так много известно, но световые мечи там есть

После того как два анонсированных ранее проекта франшизы - Star Wars 1313 и Project Ragtag были закрыты до того, как игры увидели свет, к "Павшему ордену" было приковано особое внимание.

Похоже, это не смущало разработчиков, и на нынешней E3 они представили первое видео игрового процесса жанра экшен-приключение от 3-го лица. Релиз заявлен на 15 ноября 2019 года, за месяц до выхода фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восход".

Игра рассказывает о событиях, происходящих через пять лет после событий фильма "Звездные войны: Эпизод III. Месть Ситхов". Играть предстоит за падавана Кэла Кестиса - одного из выживших учеников джедаев.

Тот факт, что Lucasfilm дал согласие студии Respawn на разработку этой темы, много значит: все знают, как трепетно там относятся к джедаям - важнейшему элементу вселенной "Звездных войн".

То есть, возможно, создатели "Павшего ордена" рассматриваются в качестве разработчиков целой серии игр. По крайней мере, их представители заявляют, что это будет не последняя наша встреча с Кэлом Кертисом: "Теперь он джедай из базы данных "Звездных войн", а это значит, что его история будет продолжаться".

4. Project Scarlett

Правообладатель иллюстрации Microsoft Image caption Halo Infinite станет первой игрой для новой консоли Microsoft

E3 традиционно используется как площадка для презентации не только игр, но и игрового "железа". В этом году в центре внимания оказался Microsoft со своей новой консолью, которая носит кодовое название Project Scarlett ("Алый проект").

По заверениям производителей, специально разработанный для новой приставки процессор AMD будет в четыре раза мощнее, чем у Xbox One X.

Среди других подробностей, которые удалось выяснить о будущем флагмане флота игровых консолей Microsoft такие:

приставка позволит играть в игры со скоростью до 120 кадров в секунду

она будет поддерживать формат видео высокого разрешения 8K (хотя остается неясным, относится ли эта характеристика только к воспроизведению потокового видео, или также и непостредственно к играм).

будет использовать особую технологию с аппаратным ускорением, для создания реалистичных световых эффектов

будет оснащена твердотельным накопителем (жестким диском SSD), который поможет сократить время загрузки.

Выпуск гаджета запланирован на конец 2020 года.