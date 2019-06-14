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"Я не знаю, есть ли у нас деньги. И я прошу прощения, если кажусь вам злым или недипломатичным. Но я зол. И вы тоже должны злиться. Когда-то все люди, которые должны быть здесь, писали в "Твиттере": "Никогда не забудем героев 11 сентября. Никогда не забудем их храбрость. Никогда не забудем, что они сделали для этой страны". Так вот же они, эти герои! А где [те, кто должен сидеть на пустующих креслах]? И ладно бы их грубое безразличие и циничное лицемерие были бы безобидными. Но это не так. Ваше равнодушие стоило этим мужчинам и женщинам самого ценного - времени!"

Это слова американского комика и сатирика Джона Стюарта, с которыми он выступил перед судебным комитетом Палаты представителей США - там рассматривали вопрос о финансировании Фонда пострадавших при теракте 11 сентября 2001 года. На этих словах голос Стюарта заметно дрогнул, и ему потребовалось несколько секунд, чтобы собраться и продолжить свою речь.

В зале заседаний в тот момент находилось множество сотрудников экстренных служб, которые первыми прибыли на место теракта 11 сентября. Многие стулья законодателей при этом пустовали.

Фонд, созданный для покрытия медицинских расходов спасателей, ждало сокращение финансирования на 50-70%. Но спустя сутки после выступления Стюарта комитет проголосовал за продление финансирования. Окончательную судьбу фонда определит теперь Палата представителей конгресса.

22 минуты, которые спасли жизни

16 лет Джон Стюарт был ведущим очень популярного в США сатирического ежедневного шоу, за что получил множество наград, включая "Эмми".

Еще в роле ведущего The Daily Show Стюарт выступал за оказание помощи тем, кто в 2001 году сам помогал пострадавшим 11 сентября. Трагедия разворачивалась в прямом смысле у него на глазах: из окна его квартиры были прекрасно видны башни Всемирного торгового центра.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джон Стюарт прослезился, когда спасатель Рэй Пфайфер подарил ему свою куртку, в которой он прибыл на место теракта

Через девять дней после теракта, жертвами которого стали почти три тысячи человек, Стюарт в эфире своего шоу произнес монолог, который американские СМИ называют незабываемым.

"Любой идиот может что-то взорвать. Любой идиот может уничтожить. Но когда видишь этих людей, этих пожарных, полицейских, разбирающих завалы буквально с ведрами в руках... Это невероятно. Вот почему мы уже победили. Это свет. Это демократия. Мы победили. И они с этим ничего сделать не могут", - сказал он тогда.

Почти девять лет спустя в студию шоу пришли четверо таких людей, о которых Стюарт говорил в своей речи. Все - с тяжелыми заболеваниями. Этот выпуск, как принято считать, помог повлиять на республиканцев в конгрессе, которые выступали против законопроекта, предполагающего выделение миллиардов долларов на пособия сотрудникам экстренных служб, работавшим 11 сентября. Закон был принят через три дня.

"Мы восемь лет ходили по коридорам конгресса. У Джона Стюарта это заняло 22 минуты. Он буквально сдвинул горы и снова заставил наши сердца биться тогда, когда мы уже почти сдались", - сказал тогда Джон Фил, ветеран армии США и ликвидатор последствий теракта.

Но спустя еще несколько лет деньги снова закончились. За это время Джон Стюарт покинул свое ежедневное шоу и стал нечасто появляться на экранах. Но он не оставил людей, за которых так заступался.

Почему этим людям нужна помощь?

По закону финансирование Фонда жертв терактов 11 сентября должно значительно сократиться в 2020 году. И эти сокращения могут достигнуть 70%. Пожарные, полицейские и врачи, первыми прибывшие на место теракта, просят конгресс сохранить постоянное и полное финансирование.

После обрушения башен-близнецов токсичная пыль, в которой содержались частицы асбеста, свинца, стекла и цемента, накрыла нижний Манхэттен.

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На этом всемирно известном фото - Марси Бордерс. После того, как эта фотография появилась во многих СМИ, Бордерс назвали "пепельной женщиной".

В 2001 году Бордерс работала в первой башне Всемирного торгового центра. Когда самолет врезался в здание, она находилась на 81 этаже. Она выжила, спустившись по пожарной лестнице. Этот снимок фотограф Стэн Хонда сделал внизу, сразу после того как Марси Бордерс удалось спастись.

Но в 2014 году Бордерс рассказала журналистам, что страдает от онкологического заболевания и проходит курс химиотерапии. В 2015 году в возрасте 42 лет Марси Бордерс, выжившая при теракте, умерла от рака желудка - лечение не помогло.

Как сообщали СМИ, около десяти тысяч человек могли заболеть раком именно из-за токсичной пыли. И это не только врачи скорой помощи и спасатели, но и жители ближайших районов.

"11 сентября все еще убивает, - говорил в 2018 году адвокат пострадавших Джон Фил. - К сожалению, это хрупкое сообщество героев и выживших с каждым днем уменьшается".

Эпидемиологические исследования подтвердили, что спасатели, работавшие 11 сентября, значительно чаще заболевают раком щитовидной железы и раком кожи, чем остальное население. Также спасатели переносили лимфомы, рак молочной железы и лейкоз.

Ситуация осложняется тем, что некоторые виды рака, например, мезотелиома, которую способен вызывать асбест, могут проявляться через многие годы после контакта с канцерогеном.

Обращаясь к конгрессу в 2010 году Джон Стюарт произнес: "Эти люди выполняли свою работу с мужеством, упорством и смирением. Теперь, 18 лет спустя, выполните свою!"