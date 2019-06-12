Массовые протесты в Гонконге: пойдет ли Пекин на попятную?

Правообладатель иллюстрации Reuters

Полиция в Гонконге применила резиновые пули и слезоточивый газ при разгоне демонстрантов, последние несколько дней протестующих против предлагаемых изменений в закон об экстрадиции в материковый Китай.

На рассвете среды люди в полумасках, в основном молодежь и студенты, блокировали улицы возле правительственных зданий и пытались проникнуть на территорию городской ассамблеи. Власти утверждают, что протестующие швыряли кирпичи в здание Законодательного совета, где парламентарии рассматривают спорный законопроект.

Из-за акций протеста и недовольства граждан второе чтение документа пришлось отложить.

Кампания против законопроекта продолжается с минувшего воскресенья, когда более миллиона человек - примерно одна седьмая часть жителей Гонконга - вышли на марш протеста, что стало крупнейшей демонстрацией в Гонконге с 1997 года, когда бывшая британская колония была возвращена Китаю.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Протестующие пытались защититься с помощью зонтиков - памятного символа протестов 2014 года

Новый закон позволит рассматривать запросы об экстрадиции подозреваемых в уголовных преступлениях с территории Гонконга от властей Китая, Тайвани и Макао. Каждый запрос, как утверждают власти Гонконга, будет рассматриваться индивидуально.

Среди экстрадируемых, как опасаются критики поправок, окажутся беглецы с материка, критикующие китайские власти и скрывающиеся от карательных мер в Гонконге.

Правительство настаивает, что проект "заткнет дыры" в законодательстве, и Гонконг перестанет быть убежищем для преступников всех мастей.

Критики считают, что в китайской судебной системе права экстрадируемых окажутся незащищенными. Кроме того, по их мнению, новый закон отнимет у Гонконга серьезную долю автономии.

Власти города рассчитывают, что новый закон вступит в силу 20 июня. Сработают ли массовые протесты в Гонконге, который пользуется определенной свободой в рамках китайского законодательства, но не является полноценной демократией?

Почему протестуют жители Гонконга?

Общественный протест играет важную роль в жизни Гонконга - по словам одного из журналистов, у многих протестующих "это заложено в ДНК".

Поскольку у жителей есть право на демонстрации, но нет возможности напрямую избирать местные власти, многие считают, что выход на улицы - это возможность влиять на правительство, особенно в тех аспектах, которые представляют угрозу основным ценностям бывшей колонии.

"Возможно, все это тщетно, - сказала Би-би-си один из протестовавших в воскресенье. - Но мы должны действовать, чтобы показать правительству Гонконга, международной прессе, остальным жителям города, что мы не дадим китайскому правительству просто переступить через нас".

В прошлом протестующим порой удавалось добиться результатов, порой весьма значительных.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Воскресный протест стал одним из крупнейших в истории Гонконга

В 2003 году примерно полмиллиона человек вышли на улицы и заставили правительство отложить принятие спорного законопроекта о национальной безопасности, известного как "статья 23".

Эксперты полагают, однако, что на этот раз у протестующих гораздо меньше шансов, поскольку нынешняя власть в Пекине вряд ли пойдет на компромисс.

"Одно из главных отличий в том, что китайский лидер Си Цзиньпин занял гораздо более жесткую позицию, чем его предшественник, - говорит Диксон Синь, социолог в гонконгском Университете науки и технологии. - Второе отличие в том, что китайская экономика сегодня куда здоровее, чем в 2003 году".

С социологом соглашается профессор Стив Цань, директор Института Китая при лондонской Школе восточных и африканских исследований: у протестующих в Гонконге сегодня немного шансов отстоять свою позицию.

"При Ху Цзиньтао центральная власть с гораздо большей готовностью уступала право решать местные проблемы местному же руководству и поступать по-своему, - говорит он. - Си гораздо больше внимания уделяет усилению партийной дисциплины и централизации. Позиция Си в том, что никакая деятельность, потенциально угрожающая правлению Коммунистической партии, не может быть допущена".

Эта позиция была хорошо заметна во время так называемой "демонстрации зонтиков" в 2014 году, когда десятки тысяч людей разбили палаточные лагеря прямо на улицах, требуя полноценных демократических выборов.

Протесты были преимущественно мирными и попали в заголовки мировых газет, но уступок от Пекина не достигли.

Некоторые участники протеста вообще получили тюремные сроки за нарушение общественного порядка.

Как обстоят дела в материковом Китае?

Десятки тысяч протестов (в основном местного значения) случаются ежегодно, несмотря на то, что такая возможность в законодательстве не оговорена.

Для многих демонстрантов участие в протестах заканчивается арестом, однако иногда им удается добиться уступок от местных властей.

Например, в Даляне в 2011 году местные власти согласились закрыть химическое предприятие после того, как 12 тысяч человек вышли на улицы, протестуя против его работы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Протестующие в Даляне опасались, что химический завод представляет угрозу их здоровью и окружающей среде

"Отдельные протесты по принципу "только не у меня дома" увенчались уступками со стороны властей, - говорит профессор Цань. - Считается, что проще уступить в том, что касается локальных проблем, а не политики".

Однако, по его словам, и эта ситуация меняется в последние годы в связи с ужесточением централизованного контроля в КПК.

Многие местные власти больше не желают рисковать потерей расположения Пекина, объясняет профессор Цань.

Есть ли шанс на успех у протестующих в Гонконге?

Технически это возможно, но маловероятно, говорят эксперты.

Чтобы стать законом, проект должен быть одобрен Законодательным советом Гонконга, часть депутатов которого напрямую избираются жителями города. Проправительственные силы имеют в совете большинство.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Протесты в Китае, как правило, не приносят заметных результатов

После крупных демонстраций 2003 года правительство пошло на уступки в законопроекте о национальной безопасности - но по-прежнему собирается провести его через Законодательный совет.

Правительство было вынуждено изменить свою позицию в последний момент, когда ориентированная на бизнес Либеральная партия решила не поддерживать законопроект.

В нынешней ситуации вопрос в том, не решит ли какая-нибудь из центристских партий переметнуться в другой лагерь, говорит профессор Цань.

Но принимая во внимание значительные изменения в политическом климате и в Гонконге, и в Китае, такой исход маловероятен: "В Законодательном совете сегодня больше партий, твердо настроенных в пользу Пекина. И шансы на то, что они изменят позицию, практически нулевые", - подытоживает профессор.