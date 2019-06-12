Правообладатель иллюстрации YURI KOCHETKOV Image caption Данные о количестве задержанных разнятся почти в два раза по официальной и неофициальной версии

Самая масштабная несогласованая акция этого года в Москве прошла в День России. Она выросла из марша за свободу журналиста Ивана Голунова. Формально повод для протеста был исчерпан накануне. Ивана Голунова отпустили и сняли с него все обвинения.

Журналисты Би-би-си решили выяснить, зачем участники решили все-таки пойти на акцию и что из этого вышло.

Акция в поддержку Голунова начиналась без организаторов и внятного плана шествия. Изначально планировалось идти от Чистых прудов через Лубянку до Петровки, 38.

Однако после того, как мэрия отказалась согласовать любую форму маршрута, организаторы сложили с себя полномочия и оставили участие на усмотрение каждого в отдельности. Сам Иван Голунов, который вышел из-под домашнего ареста накануне, призвал провести этот день с близкими.

Media playback is unsupported on your device Иван Голунов на свободе: "Я рад, что справедливость восторжествовала"

"Мы журналисты, а не политики, пока я здесь, политических требований от инициаторов не будет", - заявил Илья Азар, один из изначальных организаторов.

"Отменять мероприятие, на которое согласились прийти 20 тысяч человек в "Фейсбуке", как минимум странно, а как максимум опасно", - сказал он на месте старта марша, у метро "Чистые пруды".

Но в центре внимания там оказались политики: учредитель ФБК Алексей Навальный, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов, "яблочник" Сергей Митрохин.

Казалось, три сотни участников, поместившихся у пятачка напротив метро, - и есть вся акция.

Вокруг - ряды автозаков и росгвардейцы, которые не устают повторять в мегафон традиционное: "Уважаемые граждане, расходитесь! Ваша акция не согласована. Вы мешаете проходу других граждан".

Как только полиция начала задерживать отдельных протестующих, толпа вслед за развевающимся триколором, на зеленый свет светофора, двинулась на Мясницкую, но улица оказалась перекрыта.

На соседнем Бобровом переулке тоже выстроились кордоны ОМОНа и Росгвардии. Как только люди вернулись на Бульварное кольцо, стало ясно, что на несогласованную акцию, частично отмененную самими организаторами, вышли не сотни, а тысячи.

И это самая массовая несогласованная акция в Москве с начала года.

Поток людей, который все-таки пошел в сторону Лубянки, начал рассеиваться. Из-за перекрытий часть колонны оказались на Рождественском бульваре - он упирается в Трубную площадь.

По краям бульвара - люди в обмундировании времен Гражданской войны в США с флагом конфедератов и крестьяне у костра. Это - площадки городского фестиваля "Времена и эпохи", действуют, как ни в чем не бывало.

Незадолго до этого стали появляться первые новости о задержаниях у Чистых прудов.

Проход на Цветной бульвар оказался перекрыт плотным рядом росгвардейцев. На Трубной в автозак увели Алексея Навального. "Это зачистка или что?" - спрашивает один росгвардеец другого.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Алексей Навальный сообщил, что ему вменяют организацию незаконного шествия

Протестующих начали забирать по одному, в основном они шли с полицейскими самостоятельно.

Прошел слух, что забирают всех, кто пришел в футболках в поддержку Ивана Голунова или вообще в белых футболках, Журналиста "Новой газеты" Никиту Гирина задержали на Трубной, но тут же отпустили - он как раз был одет в белую футболку. А вот другой журналист отправился в автозак прямо в белой рубашке и костюме.

"Что вы делаете?" Мы вас не боимся!" - такие выкрики слышались на Трубной площади.

На уличном лотке от Центрального рынка - три стеклянных банки со свежим лимонадом, из-за них на задержания с удивлением смотрят продавцы. Рядом - открытая веранда, по случаю жары в Москве в ней заняты все места. Между тем, с площади забрали практически всех протестующих: несколько автозаков уехали заполненными.

Media playback is unsupported on your device Кто и зачем пришел на акцию в поддержку Ивана Голунова

По оценке МВД, на акцию вышли 1200 человек. Политик Владимир Рыжков оценивал количество участников в 2 тысячи. Часть этих людей все-таки дошли до первоначальной цели марша - здания Главного управления МВД России на Петровке, 38. На площади возле него на специальном постаменте - ладья викингов. Реконструкторы смотрят на происходящее немного свысока.

Под аккомпанимент мегафонов на Петровке также начались задержания. Кого-то омоновцы взяли за руки и за ноги и понесли. Кого-то почти вежливо просили "пройти".

Из зарешеченной форточки автозака мужчина рассказывает "Нас тут 22, сидеть не получается, почти все стоят". К автобусу подводят еще двоих. "Уже 24 человека. Принесите воды", - доносится изнутри.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Задержанные участники акции давали интервью прямо из окна автозака.

Несколько автозаков уехали. Все, кто остались, собрались вокруг гитариста, который очень кстати начал играть песню "Я свободен". А потом еще "Марионетки" Машины времени и "Поворот".

Журналисты напряженно оглядывают улицу - вокруг продолжают ездить машины с сиренами - и при этом тихонько подпевают.

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Этот гитарист - депутат из городского округа Климовск в Подмосковье Илья Кузнецов. По его словам, несмотря на освобождение Ивана Голунова, радоваться рано: "Я прямо ликовал, когда его отпустили, но все равно я не спокоен. Я хочу, чтобы все, что произошло, было заархивировано, в рамочку поставлено, чтобы все видели, что так нельзя".

Около 4 часов на площади у Петровки остались около сотни человек, и начался небольшой флешмоб из совсем молодых людей.

"Уважаемые граждане, не мешайте произволу власти", "Я-мы Иван Голунов"- скандируют пикетчики, внешне похожие на вчерашних школьников.

"Вас давно выпустили из сумасшедшего дома?" - кричит другой активист, которого из толпы тут же называют провокатором.

"Президент - сказочный, а срок реальный","Россия будет свободной", "Свободу Леониду Волкову" - кричат пикетчики на фоне развернутого флага России. Омон на тротуаре спокойно наблюдает за происходящим.

Image caption Лозунги против свободы слова в конце марша превратились в политические.

Всего, по данным "ОВД-Инфо", на 6 часов вечера по Москве, на марше были задержаны 423 человека. Официальные цифры - около 200.

Среди задержанных много журналистов: корреспонденты "Медузы" Илья Жигулев и Андрей Перцев, корреспондент телеканала "Дождь" Василий Полонский, главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло и многие другие.

По сообщению "Дождя", полиция использовала при задержаниях дубинки.

Одного из инициаторов акции, журналиста "Медузы" Евгения Берга, задержали во время телефонного разговора с вице-мэром Александром Горбенко, который отвечает за проведение митингов в Москве.

Media playback is unsupported on your device Задержания на акции в Москве. Без комментариев

Вечер Дня России для участников митинга - это перекличка в социальных сетях: кто где? задержали? выпустили?

Часть задержанных отпустили из УВД без составления протоколов.

Как сообщают "Открытые медиа", в ОВД Покровское-Стрешнево одной из участниц акции в поддержку Ивана Голунова выписали протокол об административном правонарушении с формулировкой: "Выкрикивала антиправительственные лозунги - "Иван Голунов"".