Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Королева Елизавета посещает станцию новой линии метро Bond Street

Железная дорога Crossrail в Лондоне - крупнейший инфраструктурный проект в Европе. Строящая линию компания окончательно подтвердила, что срок ее сдачи переносится на осень 2020-го - весну 2021 года.

За последние годы этот проект стал самым обсуждаемым долгостроем Великобритании. Сроки сдачи неоднократно переносились; изначально строительство должно было завершиться в 2017 году.

Русская служба Би-би-си рассказывает, почему в Лондоне никак не могут запустить линию, которой будут пользоваться 200 миллионов человек ежегодно.

Crossrail - самый ожидаемый в Лондоне транспортный проект. Линию даже назвали именем королевы

Скоростная ветка длиной 117 километров соединит с центром Лондона и деловым центром Кэнери Уорф восточные окраины и находящийся к западу от Лондона аэропорт Хитроу. Сейчас, чтобы добраться от него на метро до центра Лондона, нужно больше часа; после открытия ветки это время сократится до 20 минут. На запад ветка протянется до Рединга, выйдя далеко за пределы административной границы Лондона.

Ветка должна разгрузить несколько центральных линий, где сейчас на больших станциях в час пик можно сесть только во второй или третий подошедший поезд. В первую очередь, это старые ветки лондонской подземки - с небольшими поездами, где не каждый человек сможет стоять в полный рост.

Наконец, новая линия метро сократит миллионам людей время поездок из дома на работу. В небоскребах Кэнери Уорф в ожидании новых компаний и сотрудников стоимость аренды офисных помещений выросла к 2019 году на 23%. При этом в остальном Лондоне стоимость аренды коммерческой недвижимости падает.

Ожидается, что Crossrail будут пользоваться 200 миллионов человек, и она будет приносить 800-900 миллионов фунтов в год.

Media playback is unsupported on your device Очередь на автобус в Лондоне

23 февраля 2016 года королева Елизавета II и бывший тогда мэром Лондона Борис Джонсон посетили строящуюся станцию Bond Street в центре Лондона. Там объявили, что ветка метро получит название Elizabeth Line - в честь Ее Величества - и будет обозначаться на картах сиреневым цветом, любимым цветом королевы.

Crossrail придумали еще в 1940-х - и решили построить через 60 лет

Похожая на строящуюся Elizabeth Line ветка метро фигурировала в генеральных планах развития Лондона в 1943 и 1944 годах, потом еще раз - в конце 1940-х. В 1974 году ее план появился в правительственном "Отчете об исследовании лондонских железных дорог", там же она впервые получила название Crossrail - ветка, которая именно пересекает город, а не идет по нему своим маршрутом как большинство остальных.

Власти тогда оценили ее строительство в 300 млн фунтов.

В 1980-1990-х годах новую линию постоянно обсуждали, но и постоянно отвергали. Либо из-за дороговизны, либо существующие планы мешали развитию других линий лондонского метро.

Наконец, в середине 2000-х годов появился план, близкий к тому, что реализуется сегодня. Работы поначалу оценили примерно в 2,5 млрд фунтов стерлингов. Но уже в 2008 году, когда британский парламент окончательно принял Crossrail Act, линия оценивалась в 14,8 млрд фунтов.

Для сравнения, лондонская Олимпиада 2012 года со всей инфраструктурой обошлась стране в 9 млрд фунтов.

На начальном этапе 5,6 миллиарда выделил бюджет Соединенного Королевства, 7,7 миллиарда - оператор лондонского общественного транспорта Transport for London, остальные средства - частные инвесторы, например, собственники аэропорта Хитроу.

Завершение работ было запланировано на 2017 год. Для этого предстояло построить новые широкие туннели под центральным Лондоном, провести наземные участки вдоль существующих линий и закупить современные поезда.

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В ходе строительства находили захоронения времен Великой эпидемии чумы и монеты Римской империи

С первых же недель строительства Crossrail стала постоянной темой для повседневных разговоров и вошла в городской фольклор. После ее переименования в Elizabeth Line СМИ и блогеры добавили к этому первоапрельские шутки вроде тех, что ежегодно 8 июня, в день рождения королевы, каждый сотый пассажир будет ездить бесплатно, а мэрия выпустит карты Oyster (средство оплаты проезда в Лондоне) с портретами членов королевской семьи.

В 2009 году при строительстве туннеля нашли массовые захоронения сотен людей, сделанные предположительно в XVI веке. Начали распространяться слухи, что это могут быть могилы умерших от чумы или сибирской язвы - и это может спровоцировать вспышку болезни в современном городе. Медики исключили любую опасность этой находки.

В ходе строительства находили захоронения жертв Великой эпидемии чумы 1665-1666 годов, предметы быта древних жителей и кости бизонов, на которых они охотились, монеты времен Римской империи, огромный кусок янтаря и 13 тысяч банок консервов продуктовой компании Crosse & Blackwell с истекшим еще в 19 веке сроком хранения (сама компания до сих пор существует).

Ради туннелей пришлось пожертвовать несколькими зданиями в историческом центре города. Самое известное из них - театр Астория, где в 1990-х и начале 2000-х давали концерты Marillion, Nirvana, Radiohead, The Cranberries, Metallica и еще сотни известных групп.

В 2010 году произошел первый перенос сдачи линии в эксплуатацию - с 2017 года на конец 2018-го. По официальной версии, это могло позволить сэкономить один миллиард фунтов. В реальности этого не получилось.

В декабре 2018-го Лондон был готов праздновать, но строители не справились

В 2015 году прокладка туннелей под городом завершилась. Началась работа по строительству и отделке новых станций. Власти подтвердили, что открытие линии запланировано на декабрь 2018 года.

"Лондонцы, возрадуйтесь, дата названа официально - декабрь! - призывал сайт Secret London в июле 2018-го. - Время танцевать на улицах и в метро, где бы вы ни были".

"Ты проходишь к будущим поездам по белым коридорам, лишенным обычного беспорядка рекламных плакатов - идешь как по космическому кораблю из фильма Стенли Кубрика. Все впечатляюще гладко, пусть и немного стерильно", - писала газета The Guardian в августе 2018 года.

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Вскоре выяснилось, что радоваться рано, а гулять, по большому счету, еще негде. 10 декабря 2018 года работающая с проектом Crossrail аудиторская компания KPMG обнародовала информацию о том, что для его завершения понадобится еще от 1,6 до 2 млрд фунтов (это, для сравнения, больше 163 миллиардов рублей). 11 декабря 2018-го в Crossrail подтвердили справедливость такой оценки, официально попросив у правительства 1,1 млрд для завершения проекта.

Открытие сдвинулось ориентировочно на конец 2019 года. "Я не могу скрыть ярости и разочарования", - заявил тогда мэр Лондона Садик Хан.

Линия откроется только в 2021 году. Все в гневе, кроме руководства аэропорта, про который забыли в первоначальном плане

В ноябре 2018 года у компании Crossrail сменилось руководство. Новый руководитель Марк Уайлд сказал, что ситуация с переносом сроков - это "неудача". А также назвал ее цену: для достройки линии требовалось 2,8 млрд фунтов.

Городская газета Evening Standard пишет, что новое руководство столкнулось с огромными проблемами. Чем ближе к дате открытия, тем больше строители выпадали из графика, тем больше им не хватало материалов. Чем больше продолжалась стройка, тем больше времени требовалось для тестовых испытаний.

Их график постоянно срывался, потому что ездить в новых поездах по недостроенным тоннелям нельзя по требованиям безопасности. Ни одна из станций не была достроена.

Другие СМИ тоже начали высказывать претензии, и их оказалось много. Так, они выяснили, что уходящие топ-менеджеры получили компенсации в размере от 475 тысяч до 1 млн фунтов.

Издание Daily Mail подсчитало, что простой уже закупленных для линии поездов обходится строителям в 1 млрд фунтов. Сейчас задействовано только небольшое количество составов, которые ходят по уже открывшимся наземным участкам на западе и востоке Лондона.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Принц Уильям осматривает поезд, который будет ходить по новой линии

Отдельного укора заслужили 15 тысяч фунтов, которые компания потратила на рекламные щиты с объявлением о том, что Elizabeth Line откроется в декабре 2018 года.

Управляющая небоскребами в Кэнери Уорф компания заявила, что она "в гневе" из-за того, что тратит 80 миллионов фунтов в год, чтобы сохранять в рабочем состоянии новую, уже построенную станцию будущей линии.

Сейчас руководство Crossrail, "разделяя расстройство жителей Лондона", называет новые сроки - линия будет открываться постепенно с октября 2020 года до марта 2021-го. Общая смета выросла до 17,5 млрд фунтов.

Bond Street - та самая станция, где королева Елизавета и Борис Джонсон объявили, что линия будет называться Elizabeth Line, откроется даже позже этих сроков - там проблемы с поставщиками материалов и дизайном самой станции.

Такая задержка оказалась выгодна только руководству лондонского аэропорта Сити - это самый маленький из столичных аэропортов, расположенный прямо в черте города и принимающий частные борты и пассажирские самолеты небольшой дальности.

По первоначальному плану линия Crossrail проходила в 300 метрах от аэропорта, но никакой остановки там не планировалось - хотя руководство и местные депутаты парламента много раз призывали к этому.

Генеральный директор аэропорта Роберт Синклер предполагал, что на момент начала строительства метро аэропорт был еще слишком маленьким, и на него не обратили внимания. Но сейчас через него проходит 5 миллионов пассажиров в год.

В конце мая стало известно, что переговоры между владельцами аэропорта и строителями метро все же начались. Увеличит ли это сроки строительства новой линии и ее стоимость - не сообщалось.