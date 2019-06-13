#KyivNotKiev. В США будут по-другому писать название столицы Украины
Совет США по географическим названиям принял решение о замене в международной базе официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv". Международные организации ссылаются именно на названия из этой базы, подчеркнули в украинском посольстве в Вашингтоне.
Кто предложил?
В совет обратился посол Украины в США Валерий Чалый.
Предложение посла поддержали члены "украинского кокуса" в конгрессе США (группы дружбы с Украиной в Палате представителей) и Украинский конгрессовый комитет Америки (некоммерческая организация), сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.
С чего все началось?
В октябре прошлого года украинский МИД совместно с центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA. Цель - обращение к иностранным организациям, компаниям и СМИ с просьбой скорректировать правописания названия города Киева и других украинских городов.
Кампания получила название #KyivNotKiev.
Kiev подобно звучанию слова в русском языке. Для передачи названия так, как оно звучит на украинском, нужно писать "Kyiv", говорят авторы кампании.
- Украина приняла закон о государственном языке. Что будет с русским?
- Символизм и шаурма. С чем партия Зеленского идет на выборы в Раду
Быстрее всех к новому написанию переходят международные аэропорты, сообщала в понедельник "Телевизионная служба новостей" (ТСН) канала "1+1". По ее подсчетам, уже почти 40 аэропортов используют слово "Kyiv".
По-новому стали писать название Киева в электронной переписке Евросоюза, МАГАТЭ и других организаций, сообщала ТСН.
"Кампания #KyivNotKiev - не популизм и спекуляция. Это восстановление исторической справедливости и шаг в сторону от советизации украинских названий", - заявили в посольстве Украины в Британии.
Когда заработает?
Изменения в официальные базы Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня, следует из сообщения посольства Украины в США в "Фейсбуке".
"Это решение имеет чрезвычайно важное значение и дает толчок, чтобы исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности, на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире", - говорится в сообщении.
"Международные организации, включая Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США", - пояснили в посольстве.