KyivNotKiev. В США будут по-другому писать название столицы Украины

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Совет США по географическим названиям принял решение о замене в международной базе официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv". Международные организации ссылаются именно на названия из этой базы, подчеркнули в украинском посольстве в Вашингтоне.

Кто предложил?

В совет обратился посол Украины в США Валерий Чалый.

Предложение посла поддержали члены "украинского кокуса" в конгрессе США (группы дружбы с Украиной в Палате представителей) и Украинский конгрессовый комитет Америки (некоммерческая организация), сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

С чего все началось?

В октябре прошлого года украинский МИД совместно с центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA. Цель - обращение к иностранным организациям, компаниям и СМИ с просьбой скорректировать правописания названия города Киева и других украинских городов.

Кампания получила название #KyivNotKiev.

Kiev подобно звучанию слова в русском языке. Для передачи названия так, как оно звучит на украинском, нужно писать "Kyiv", говорят авторы кампании.

Быстрее всех к новому написанию переходят международные аэропорты, сообщала в понедельник "Телевизионная служба новостей" (ТСН) канала "1+1". По ее подсчетам, уже почти 40 аэропортов используют слово "Kyiv".

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По-новому стали писать название Киева в электронной переписке Евросоюза, МАГАТЭ и других организаций, сообщала ТСН.

"Кампания #KyivNotKiev - не популизм и спекуляция. Это восстановление исторической справедливости и шаг в сторону от советизации украинских названий", - заявили в посольстве Украины в Британии.

Когда заработает?

Изменения в официальные базы Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня, следует из сообщения посольства Украины в США в "Фейсбуке".

"Это решение имеет чрезвычайно важное значение и дает толчок, чтобы исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности, на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире", - говорится в сообщении.

"Международные организации, включая Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США", - пояснили в посольстве.