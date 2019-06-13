"Месилово" вместо слез радости. Марш в защиту Голунова в Москве расколол оппозицию

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Журналист Иван Голунов, задержанный на прошлой неделе, во вторник был отпущен на свободу. Его обвиняли в сбыте наркотиков, однако после волны общественного возмущения полиция закрыла дело.

После того как стало известно о прекращении дела Голунова, активисты разделились на два лагеря - с одной стороны, запланированная на вечер 12 июня акция протеста с освобождением журналиста фактически потеряла свой смысл; с другой - протестующие хотели выступить против фальсификаций и нарушений прав человека в полиции.

Ранее мэрия отказалась согласовывать митинг на 12 июня и предложила провести акцию в воскресенье.

В правительство столицы обратились председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова с просьбой провести массовое мероприятие в форме митинга 16 июня 2019 года с 13:00 до 15:00 часов на внешней стороне проспекта Академика Сахарова, сообщалось на сайте мэра Москвы.

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За то, чтобы принять участие в согласованной акции на уже привычном для оппозиции проспекте Академика Сахарова высказались далеко не все активисты и друзья Голунова. Многие усмотрели в этом предательство и попытку в очередной раз расколоть протестное движение - и вышли на несанкционированную акцию в центре Москвы. В итоге, по данным полиции, были задержаны около 200 человек, по данным правозащитного портала "ОВД-инфо" - более 500.

Русская служба Би-би-си собрала некоторые из аргументов за и против выхода на несанкционированный марш.

Можно было перенести

Кто: Илья Васюнин, журналист, именно с ним должен был встретиться Голунов перед задержанием

Почему: Это значимое условие, выдвинутое сверху

"После прекращения уголовного дела против Ивана Голунова сегодняшний марш необходимо было, конечно, отменять, вернее, переносить на 16-е; очевидно, что это было значимым условием, выдвинутым сверху, на которое было важно и нужно соглашаться", - написал в "Фейсбуке" журналист Илья Васюнин.

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"Обычная у нас претензия к власти, что она "не умеет сдавать назад", а мы-то сами умеем сдавать назад? Важно уметь разогнать ситуацию, это все более или менее научились, но еще важнее - уметь ее затормозить (перевести в конкретное и конструктивное русло), а этого, как выяснилось, не умеет никто, то есть все активисты, а политиков - ноль.

Кто: Иван Колпаков, главный редактор "Медузы", где работает Голунов

Почему: Мы не занимаемся активизмом

"Про марш. Наша позиция: мы отбили нашего парня, всем огромное спасибо. Это общая победа, результат невероятной кооперации людей. Но активизмом мы не занимаемся и не хотим быть героями сопротивления, простите. Поэтому на завтрашнюю акцию не призываем.

Если люди пойдут, будем освещать плотно, как положено. Всегда после таких событий хочется продолжить, но нас ждет работа, дофига работы, больше, чем когда-либо".

Кто: Владимир Гуриев, журналист

Почему: Не нужно искать организаторов освобождения, это вы

"Я редко и мало сейчас бываю в России, поэтому не считаю для себя морально возможным призывать кого-то идти на марш, на который сам точно не пойду. Но вчера многие мои друзья очень расстроились из-за поста Ивана Колпакова, где он со свойственной ему эффективностью плюнул в людей, которые ему помогали. Не расстраивайтесь. Ни Иван Колпаков, ни Галина Тимченко, ни кто-нибудь еще не могут забрать у вас вашу победу. Не могут отменить протест или что-нибудь еще, это можете сделать только вы".

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Не переносить

Кто: Александр Морозов, политолог

Почему: 16 мая - акция для карьеристов

Как хорошо получилось! Сегодня, несмотря на отказ мэрии Москвы разрешить шествие протеста московских журналистов против полицейского произвола в отношении коллеги, вышли все те, кто рискует выходить на такие акции из искренних гражданских чувств.

А вот для кремлевских карьеристов, из всяких государственных медиа и "общественных палат", желающих нарастить "политический капитал" - будет специальная разрешенная акция 16 июня.

Это же очень хорошо, что так наглядно видно, что есть искренние люди, которых возмущает произвол и насилие, и есть "новые комсомольцы".

Кто: Илья Азар, журналист (писал накануне акции)

Почему: Надо бороться против сфабрикованных дел

"После этого был отпущен Ваня, и я лично считаю, что это победа тех людей, которые вышли на улицы, результат их давления на власть, а не добрая воля чиновников. Власть выполнила под давлением два условия Марша за свободу Ивана Голунова, но осталось третье: "Наказать тех, кто подбросил наркотики, сфабриковал и заказал уголовное дело".

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Считаю, что отменять Марш 12 июня - неправильное решение, но спорить с Галиной Тимченко, Иваном Колпаковым, Дмитрием Муратовым и Елизаветой Осетинской смысла не вижу. Тем более заочно - ведь они даже не предупредили, что выступят с предложением отменить марш 12-го и провести мероприятие позже.

Но надо понимать, что люди (не знаю сколько) все равно выйдут завтра к Чистым прудам, и просто так отменять марш нельзя. Я, кстати, приду.

Поэтому уже час инициаторы марша решают (да у нас была демократия, и БОЖЕ как это непросто), что делать дальше, и склоняются к тому, что нужно договариваться с мэрией о проведении марша 12 июня.

Я лично считаю, что и это неверное решение (по причинам, описанным в посте), поэтому выхожу из инициаторов марша. Надеюсь, все пройдет удачно, и мы все равно победим. Извините, если что".

Кто: Сергей Медведев, профессор НИУ ВШЭ

Почему: Нужно не благодарить власть, а требовать наказания для виновных

"То, что "дело Голунова" (на настоящий момент) завершается не слезами радости, а месиловом на бульварах - совершенно закономерный итог.

Надо не благодарить власть, однократно и ситуационно окоротившую оборзевших ментов, а требовать от нее расследования и наказания всех причастных к подбросу, от исполнителя до заказчика, прокурорской проверки и пересмотра других тысяч и тысяч подобных дел, смягчения и итоговой декриминализации народной 228-й (и полного запрета на СИЗО по ненасильственным преступлениям), смены руководства ГУ МВД России по Москве. Вот это и будет настоящий День России - не "немного выпить", а потом митинговать в разрешенный день в разрешенном углу, а выйти на улицы во исполнение статьи 31 Конституции РФ, празднуя народный суверенитет.

Поэтому, я считаю, сегодня менты так и лютовали, это спор не о Голунове, а о 12 июня. Власти к празднику помиловали жертву - а эти вечно недовольные вместо благодарности вышли на несогласованный митинг! День и флаг России следует отнимать у власти и отдавать народу, как это и было в прекрасных 1990-1991 годах".

Что будет дальше?

Григорий Голосов, политолог

"Написал тут недавно, что "дело Голунова" описывается в терминах борьбы сильного и сплоченного профессионального сообщества против атаки на его жизненный интерес, и многие остались недовольны: узкий взгляд.

Но любое концептуальное описание ситуации предполагает логику ее дальнейшего развития, и именно эта логика реализовалась.

Одно сообщество (журналисты) получило именно то, чего добивалось. Другое сообщество ("силовики") - тоже, вообще-то, профессиональное, сплоченное и весьма сильное - вынесло из истории полезный урок по поводу пределов собственных возможностей, хотя для кого-то из них этот урок будет неприятен. Власти, уверен, тоже узнали нечто для себя полезное для формирования политической тактики.

В некоторой перспективе журналистам предстоит убедиться, что это новое государственное знание не пойдет им как сообществу на пользу, хотя кто-то из них получит ситуационную выгоду. Общество в целом не получило почти ничего".

"Уделить время родным"

"Я бы, собственно, рекомендовал обращать и поддерживать внимание к каким-то ситуациям несправедливости.

Я плохо знаю про марш, я сейчас стал об этом узнавать что-то. Насколько я понимаю, это какая-то несогласованная акция. Мне кажется, что лучше, наверное, как-то уделить время близким и родным или какой-то конкретной помощи, чем пойти на марш. Это мое личное мнение", - сказал Иван Голунов журналистам.