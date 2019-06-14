Помирить США и Иран. Удалась ли миссия японскому премьеру Абэ?

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Посредническая миссия, с которой японский премьер ездил в Иран, завершилась безрезультатно. Синдзо Абэ, как предполагали некоторые оптимисты, должен был передать послание американского президента Дональда Трампа духовному лидеру Ирана аятолле Хаменеи и снизить градус накала в отношениях между Ираном и США. Но конфликт не может быть разрешен без явных уступок одной из сторон, а ни Трамп, ни Хаменеи не могут себе этого позволить.

Первый за 41 год визит действующего премьер-министра Японии в Иран не принес прорывов, о которых шептались в кулуарах. Формально поводом к поездке Синдзо Абэ в Тегеран стало 90-летие установления дипломатических отношений между Ираном и Японией, которое будет отмечаться в этом году.

На практике же главной целью визита было "принуждение к миру" - Абэ, как предполагали некоторые эксперты, должен был исполнить функции посредника и попытаться вывести американо-иранские отношения из фазы острого противостояния.

Накануне визита многие аналитики предсказывали, что Абэ привезет иранскому руководству некое послание от президента Трампа. Ходил слух, что это даже будет приглашение Верховному лидеру Ирана аятолле Хаменеи посетить саммит "двадцатки" в Осаке в конце июня и встретиться с американским президентом лично.

Японские дипломаты, правда, эту версию опровергли. Японские газеты накануне визита со ссылками на дипломатические источники утверждали, что Абэ не представляет ничьи интересы, кроме японских. Иранские СМИ тоже активно подчеркивали сугубо двусторонний характер визита.

Востоковед Елена Супонина тоже считает, что "в нынешних условиях духовному лидеру Ирана встречаться с Трампом совершенно невыносимо, и в Токио это понимали".

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Но если какие-то предложения и были сделаны, официально ни Тегеран, ни Токио об этом не сообщили. Более того, по итоговым заявлениям обеих сторон можно сделать вывод, что даже если предложения о перемирии с США прозвучали, в Тегеране не готовы (или не могут) на них ответить.

Чем рискует Япония?

Накануне визита Синдзо Абе заявил: "Напряженность в ближневосточном регионе вызывает обеспокоенность. С учетом внимания международного сообщества к этому региону, я хотел бы сыграть как можно более важную роль в установлении там мира и стабильности".

Обеспокоенность японского премьера понятна: Иран до недавнего времени был одним из крупных поставщиков нефти в Японию. Однако после выхода США из соглашения по иранской ядерной программе и угрозы американских санкций по отношению к странам, продолжающим покупать иранскую нефть, Японии пришлось от нее отказаться. Последние танкеры из Ирана пришли в японские порты в прошлом месяце.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Любое обострение в районе Персидского залива поставит под угрозу снабжение нефтью. Через Ормузский пролив идет треть мирового экспорта нефти

"Япония поддерживает Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной сделке 2015 года и не слишком рада решению США выйти из него, - сказал в интервью Би-би-си профессор Джефф Кингстон, глава отдела азиатских исследований в токийском отделении университета Темпл. - Но реального веса ее голос не имел, и поэтому, когда США ввели санкции против Ирана, неудивительно, что Японии пришлось им следовать".

Иран - не единственный и не главный поставщик нефти в Японию: в прошлом году Саудовская Аравия поставила Японии в десять раз больше нефти, чем Иран - почти 430 миллионов баррелей. Однако в первой десятке стран, из которых Япония импортирует нефть девять - это страны Персидского залива.

Даже нападения на два танкера оказалось достаточно, чтобы цены на нефть на мировых рынках немедленно поднялись на 4%. Нетрудно догадаться, что произойдет с ценами, если на Ближнем Востоке начнется полномасштабный конфликт.

Особенности репутации

Потенциальный конфликт на Ближнем Востоке не нужен никому, не только Японии. Однако, по мнению многих обозревателей, разрядить обстановку дипломатическими усилиями третьих стран в нынешних условиях не получится.

"Я считаю, что шансы на заключение "сделки" между Ираном и США близки к нулю", - говорит глава Института современных азиатских исследований в Токио профессор Роберт Дуяррич. Он считает, что визит Абэ главным образом предназначен для внутреннего потребления.

В июле в Японии пройдут выборы в верхнюю палату парламента, и аналитики не исключают, что Абэ объявит внеочередные всеобщие выборы, если почувствует, что может их убедительно выиграть.

Абэ пришел к власти под лозунгом восстановления экономики и международного веса Японии. В этом контексте визит в Тегеран и переговоры не только с президентом Ирана, но и с Верховным лидером аятоллой Хаменеи будут нелишними. Особенно если вспомнить, что другие масштабные дипломатические усилия Абэ - попытка договориться о судьбе Курильских островов и участие в разрешении северокорейского кризиса - пока не увенчались даже скромным успехом.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дональд Трамп и Синдзо Абэ - большие любители гольфа

Трамп и Абэ встречаются не только за столом переговоров, но и на поле для гольфа, и часто подчеркивают свои хорошие личные отношения. Накануне визита в Тегеран Синдзо Абэ беседовал с президентом Трампом по телефону, да и официальный визит американского президента в Японию завершился совсем недавно.

Во время этого визита, кстати, Трамп поддержал решение Абэ встретиться с иранским руководством.

Все это явно не улучшает его имидж посредника в глазах Тегерана, даже несмотря на то, что в целом у Японии нет исторического или религиозного "багажа" во взаимоотношениях с Ираном.

Ничего нового

Тем не менее, по сведениям японских СМИ, некое послание аятолле Хаменеи Синдзо Абе все же доставил.

Как сообщает NHK, Абэ "изложил свою оценку реальных намерений Дональда Трампа в отношении Ирана, сославшись при этом на недавний разговор с американским президентом, в котором тот сказал, что не хочет эскалации напряженности в отношениях с Тегераном".

В переводе на обычный язык - передал предложение "не ломать игрушки", возможно, подкрепленное неясными перспективами облегчения санкций при выполнении ряда условий.

Ответ иранского руководства был стандартным.

В разговоре с премьером Хаменеи в очередной раз подчеркнул, что Иран не намерен производить, хранить и тем более применять ядерное оружие. То же самое Абэ сказал и президент Ирана Хасан Роухани.

Правообладатель иллюстрации STR/AFP/Getty Images Image caption Демонстрация протеста в Иране - протестующий держит фотографию аятоллы Хаменеи, рядом фигура Трампа

Роухани не преминул указать, на ком, по мнению Тегерана, лежит ответственность за нынешний кризис: "Если мы наблюдаем некоторую напряженность, корнем является экономическая война США против иранской нации. Каждый раз, когда эта война прекращается, мы наблюдаем позитивные события в регионе и мире", - сказал он на пресс-конференции после встречи с японским премьером в первый день визита.

Иначе говоря, ничего нового. Более того, накануне визита Абэ, во вторник, МАГАТЭ сообщило, что Иран, по-видимому, увеличивает производство обогащенного урана, хотя пока и не ясно, превышает ли его количество уровень, заложенный в соглашении 2015 года. Это соглашение, хотя и с некоторыми оговорками, Тегеран продолжает выполнять, несмотря на выход из него Соединенных Штатов.

Без потери лица

Американские санкции нанесли серьезный удар по экономике Ирана, и без того пребывающей не в лучшей форме. За последние несколько месяцев экспорт иранской нефти - главного источника бюджетных доходов - сократился втрое.

Обострение ситуации Тегерану совершенно не нужно, подчеркивает востоковед Елена Супонина. И уж совсем некстати нападения на танкеры. США обвиняют Иран в причастности к ним. Центральное командование США в ночь на пятницу опубликовало видеозапись, на которой, по версии ведомства, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера.

Тегеран категорически это отрицает и требует провести международное расследование.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption США обвинили Иран в причастности к взрывам танкеров и, по-видимому, ни на какие послабления Тегерану не пойдут

Но, несмотря на это, противостояние США и Ирана развивается по принципам игры с нулевой суммой. Ни одна, ни другая сторона не могут пойти на уступки друг другу: Тегеран должен любым способом "сохранить лицо", Дональд Трамп не может допустить, чтобы его воинственная риторика не воспринималась всерьез, тем более что его недавние призывы к Ирану сесть за стол переговоров были откровенно проигнорированы.

Ситуация осложняется и тем, что противостояние происходит не в вакууме: свои интересы преследуют и традиционные противники Ирана, в первую очередь, Саудовская Аравия и Израиль. К слову, один из арабских телеканалов уже озвучил версию о том, что в нападении на танкеры виновны израильские спецслужбы, но доказательств не привел.

Поэтому рассчитывать на успех посреднической миссии Синдзо Абэ с самого начала было сложно. Тем не менее, любые усилия по снижению напряженности в отношениях между давними противниками, даже если они немедленно не привели к немедленным результатам, безусловно, важны.

И в этом смысле визит Абэ может принести больше пользы, чем предсказывают эксперты.