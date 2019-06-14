Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чтобы проникнуть на советский рынок, компания Pepsi обменивала свою продукцию на водку и даже на военные корабли

Бартер - один из древнейших в мире видов ведения бизнеса. Обмен товаров и услуг возник еще до появления денег и, как считается, привел к формированию первых людских сообществ.

Однако сегодня бартер в основном ассоциируется с проблемными странами.

Например, в Венесуэле рыбаки обменивают свой улов на различную еду и медикаменты, потому что после нескольких лет инфляции национальная валюта страны практически обесценилась.

Бартер также расцвел в Греции на волне финансового кризиса восемь лет назад.

Бартером занимаются не только отдельные люди, но и правительства. Часто это происходит, когда страна переживает финансовые трудности или международную изоляцию, как это происходит в Венесуэле и Иране.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Иран обманивал свою нефть на индийский рис - ключевой продукт питания для иранцев

Бартер помог обеим странам пережить экономическую блокаду со стороны США.

Иногда бартер используется и компаниями. Например, индонезийская авиаконструкторская фирма Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) в 1996 году согласилась обменять два своих транспортных самолета на 110 тыс. тонн тайского риса. Это все, что смог тогда предложить тайский покупатель.

Есть и еще более интересные примеры из истории. В 1970-х годах американская компания Pepsi обменивала свои газированные напитки на советскую томатную пасту, чтобы войти на рынок СССР. Поскольку Pepsi на тот момент владела сетью пиццерий Pizza Hut, то эта паста отправлялась в рестораны сети в западной Европе.

Партии газировки также обменивались на водку и даже на советские военные корабли, которые затем шли на металлолом.

Шведская поп-группа АББА также получала свои авторские отчисления в СССР в виде фруктов, овощей и нефти, которые затем продавались на мировом рынке.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лидеры Венесуэлы и Кубы Уго Чавес и Фидель Кастро также не брезговали бартером

Иран использовал бартер для поддержки своей экономики с момента введения первых американских санкций после Иранской революции 1979 года. Склонность к бартеру усилилась после санкций со стороны ООН в 2010-2015 годах.

Поскольку Иран не мог делать закупки на мировом рынке с помощью своей валюты, власти начали обменивать нефть и запасы золота на рис, растительное масло и чай.

После ядерной сделки Ирана с Китаем, Францией, Россией, Британией, США, Германией и ЕС в 2015 году Тегеран снова получил возможность нормально торговать.

Однако в прошлом году президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и снова ввел санкции против Ирана. Это заставило Тегеран вернуться к системе бартера и, в частности, возобновить договор с Индией об обмене нефти на рис.

Используя более сложный метод, чем просто обмен, Иран соглашается получить плату за свою нефть в индийских рупиях. Эти деньги поступают на индийский банковский счет в индийском госбанке.

Затем Иран использует эти средства для закупки риса и другой импортной продукции (например, лекарств), и при этом деньги не переходят между банками и странами.

Можно спорить о том, нарушает ли такая схема режим санкций, но пока США не ввели послабления для иранских нефтяных компаний, это было распространенной практикой ведения бизнеса.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Венесуэла обманивает нефть на... кубинских работников

Франция, Германия и Британия ранее в этом году ввели похожую схему, позволяющую компаниям торговать с Ираном. Правда, это послабление ограничивается гуманитарными товарами, медикаментами и продуктами питания.

В Венесуэле в бартере участвуют не только товары, но и работники. Каракас ежедневно поставляет Гаване 50 тыс. баррелей нефти, а в обмен Куба отправляет в Венесуэлу квалифицированных врачей, учителей и экономических советников.

Большинство бартерных сделок совершаются тогда, когда все традиционные пути заблокированы, говорит профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Майкл Чинкота.

Это же касается и других торговых сделок, которые заключаются без прямых денежных переводов и известны как встречная торговля. Это может быть как сочетание бартера и денежной торговли, так и обещания будущих инвестиций и закупок.

"Встречная торговля возникает тогда, когда с традиционной системой что-то не так. Компании, которые этим занимаются, говорят, что если бы они могли делать все это за деньги, то это было бы для них главным", - говорит Чинкота.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лидер Ирана Хасан Роухани и премьер-министр Индии Нарендра Моди поддерживают тесные связи

Экономист программы ООН по продовольствию и сельскому хозяйству Ширли Мустафа говорит, что такие сделки стали более популярными после финансового кризиса 2008 года.

"Некоторые страны потеряли доверие к международной торговой системе", - объясняет она.

Обмен товаров или услуг также помогает правительствам сохранить валютные резервы. Ради этой цели некоторые страны активно прибегают к бартеру или другим сделкам встречной торговли, говорит редактор журнала Countertrade and Offset Линдси Шансон.

Одна из таких стран - Малайзия, которая в 1990-е годы обменивала свои обширные запасы пальмового масла на российские истребители. В этом года она снова предложила такой обмен в рамках модернизации своих вооруженных сил.

Что касается решения индонезийской компании IPTN принять плату в виде тайского риса, то, по словам экономиста Тревиса Тэйлора из Университета Кристофера Ньюпорта, она просто стремилась завершить сделку.

Image caption Шведская группа АББА тоже узнала, что такое бартер

"В этом случае речь шла о создании репутационного капитала на новом рынке", - говорит Тэйлор.

"Никому не нужно скопление тонн риса. Но этой компании нужно было доказать, что самолеты можно продать. Так что он не были слишком требовательными", - объясняет он.

По словам Тэйлора, особый вид встречной торговли под названием "компенсирующие соглашения" преобладают в сфере обороны. По этим соглашениям оборонные компании соглашаются работать в определенной стране, закупать и производить там оборудование.

Эксперт также отмечает, что бартер и другие виды встречной торговли продолжают развиваться, "особенно в развивающихся странах и в нестабильные времена".