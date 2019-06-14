Всеобщая стачка женщин. Почему швейцарки бастуют впервые за 30 лет

Имоджен Фукс Би-би-си, Женева
  • 14 июня 2019
В преддверии забастовки женщины в Лозанне вышли на демонстрацию Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption В пятницу по Швейцарии прокатилась общенациональная забастовка

Женщины в Швейцарии впервые за почти 30 лет вышли на демонстрацию протеста и забастовку против неравных прав. Женщины винят власти в том, что процесс уравнивания в правах мужчин и женщин протекает в стране не так быстро, как хотелось бы.

Подобная акция состоялась в Швейцарии в 1991 году, тогда на улицы вышли полмиллиона женщин. Они десятилетиями призывают правительство к более решительным мерам в вопросах гендерного равноправия.

По окончании Первой мировой войны в 1918 году именно швейцарки начали кампанию за избирательное право для женщин и объединили под свои знамена миллионы жительниц других европейских стран. Чтобы добиться своего, им понадобилось более 50 лет: право голосовать и избирать на федеральном уровне гражданки Швейцарии получили лишь в 1971 году, но и то не везде.

В кантоне Аппенцелль-Внутренний это произошло только в 1991 году, и лишь после того, как власти кантона получили прямую директиву от Федерального суда, который напомнил, что 20 лет - достаточный срок для преобразования законодательства.

Тогда же в 1991 году женщины Швейцарии снова заявили о себе и вышли на улицы. На тот момент в правительстве страны не было ни одной женщины-политика, не существовало даже закона о декретном отпуске.

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Image caption Еще в 1920-х годах женщины в Швейцарии выходили на протесты в связи с тем, что процесс равноправия на рабочих местах продвигался в стране "со скоростью улитки"

Что было дальше?

С тех пор многое изменилось: право на декретный отпуск прописан в законе, а в высшем органе власти успели поработать восемь женщин-министров.

Однако по-прежнему швейцарки получают в среднем на 20% меньше, чем мужчины на таких же позициях, их непропорционально мало в менеджменте, а отпуск по уходу за ребенком весьма ограничен.

В мае в своем очередном докладе Международная организация труда (МОТ) отвела Швейцарии одно из последних мест по показателю соотношения оплаты труда мужчин и женщин на руководящих постах.

В 1991 году журналистка Беатрис Борн вышла на акцию протеста, когда была на седьмом месяце беременности. В эту пятницу она намерена протестовать снова.

Beatrice Born, journalist
BBC
Мы чувствовали себя очень сильными в тот день, столько женщин приняли участие. После той акции я думала, что уже ничто не сможет встать у нас на пути
Беатрис Борн,
журналистка

После рождения дочери в 1991 году Беатрис вернулась на работу и была, по ее словам, просто шокирована. Казалось, ее возвращения вообще не ждали и уж точно не на полную ставку. "Отторжение было невероятным", - вспоминает она.

Паола Ферро была одной из организаторов протеста в 1991 года и собиралась участвовать и в пятничной акции.

BBC
Мои мотивы те же, что и в 1991-ом - гендерная справедливость
Паола Ферро,
организатор забастовки

Она признает, что за последние 28 лет кое-что было сделано, но разница в оплате труда и пенсиях по-прежнему неприемлема. Швейцарские пенсионерки получают на 37% меньше, чем мужчины-пенсионеры, и объясняется это тем, что женщины якобы прерывают свой стаж на уход за детьми.

Nicole, 24
BBC
Я участвую за всех женщин, которые сами не могут быть здесь, или, возможно, недостаточно храбры, чтобы делать в жизни то, чего им хочется
Николь
24 года

Почему хештег #frauenstreik в тренде

Идея нового протеста возникла в прошлом году, после того как парламент предложил плотнее заняться вопросом равенства в оплате труда, однако этот план касался только крупных компаний с персоналом более 100 человек, и женский рабочий профсоюз отмел это предложение как "абсолютно бессмысленное".

С тех пор женщины по всей стране мобилизовались и активно используют соцсети как платформу для организации протеста. Хештег #frauenstreik стал одним из самых популярных в швейцарском сегменте интернета.

Надин - студентка юридического факультета. Во время первой волны протеста 1991 года она еще не родилась, но сейчас намерена стать частью движения.

"Я думаю, очень важно донести до общественности, с какой дискриминацией сталкиваются женщины: мы меньше получаем, мужчин охотнее берут на определенные работы", - говорит Надин - уроженка традиционно консервативного кантона Гларус.
BBC
У девочек меньше шансов получить высшее образование, потому что них лежит ответственность за рождение и воспитание детей
Надин,
студентка юрфака

Аида - 25-летняя преподаватель йоги.

"Я думаю, это отличная возможность сплотиться и показать, что мы недовольны положением вещей", - говорит Аида.

Кроме того, своим участием в протесте она хочет отдать дань уважения своим предшественницам: "Я хочу почтить всех удивительных и сильных женщин, которые боролись до нас".

BBC
Нам гораздо проще выйти на улицы и потребовать соблюдения своих прав, чем женщинам 100 лет назад
Аида,
инструктор по йоге

Но не все швейцарки склонны поддерживать инициативу.

"Я не знаю, что думать об этой забастовке. Иногда эти феминистки очень навязчивы", - говорит одна из собеседниц Би-би-си.

При этом в пятницу запланированы мероприятия в каждом населенном пункте Швейцарии - от крупных городов до альпийских ферм, и этот факт указывает, что градус нетерпимости к гендерному неравенству в стране невероятно высок.

Как поступят начальники?

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Image caption Майки с символикой женского протеста 2019 года разошлись по всей стране большими партиями

Тысячи женщин проинформировали своих боссов, что в пятницу не выйдут на работу.

Другие завершат свой рабочий день в 15:30 по местному времени, сократив его, таким образом на 20%, что символизирует двадцатипроцентный разрыв в оплате труда мужчин и женщин.

При этом в Швейцарии нет опыта рабочих забастовок, поэтому внезапных срывов рабочего процесса не ожидается.

Некоторые работодатели заявили, что забастовка незаконна, но многие крупные компании отнеслись с пониманием.

Гигант розничной торговли, компания Migros, заявила, что не одобряет решение своих работниц нарушить рабочий процесс, но никаких дисциплинарных мер к участницам забастовки применено не будет.

Железнодорожная компания Swiss Railways попросила своих сотрудниц заранее проинформировать начальство о своих планах и заказала партию маек с символикой протеста, чтобы отметить значимость этого дня.

Многие мужчины также намерены поддержать забастовку, хотя их попросили держаться на заднем плане, присмотреть за детьми и готовить еду для участниц стачки.

"Если мы не поддержим друг друга сейчас, кто это сделает в будущем?" - спрашивает 24-летний Клеменс.

BBC
Я мужчина, но прежде всего я - человек, и хочу, чтобы у всех людей в мире были одинаковые права
Клеменс,
сторонник забастовки

Принесет ли забастовка пользу?

Понимающие работодатели и поддержка со стороны мужчин - это хорошо, но экзамен будет пройден обществом только в том случае, если власти вплотную займутся вопросом неравенства, говорят швейцарки.

Журналистка Беатрис Борн, которая в 1986 году пришла в новостную редакцию, где работали одни только мужчины, настроена сдержанно-оптимистично: "С 1991 года нам удалось многого добиться. Сейчас у нас есть декретный отпуск. В 1991-м правительство и парламент состояли только из мужчин, но теперь женщина-политик - обычное дело".

"Раньше мы часто слышали фразу: "это первая швейцарская женщина, сделавшая то-то и то-то". Сегодня такого уже почти нет", - добавляет Беатрис.

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