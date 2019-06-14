Всеобщая стачка женщин. Почему швейцарки бастуют впервые за 30 лет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В пятницу по Швейцарии прокатилась общенациональная забастовка

Женщины в Швейцарии впервые за почти 30 лет вышли на демонстрацию протеста и забастовку против неравных прав. Женщины винят власти в том, что процесс уравнивания в правах мужчин и женщин протекает в стране не так быстро, как хотелось бы.

Подобная акция состоялась в Швейцарии в 1991 году, тогда на улицы вышли полмиллиона женщин. Они десятилетиями призывают правительство к более решительным мерам в вопросах гендерного равноправия.

По окончании Первой мировой войны в 1918 году именно швейцарки начали кампанию за избирательное право для женщин и объединили под свои знамена миллионы жительниц других европейских стран. Чтобы добиться своего, им понадобилось более 50 лет: право голосовать и избирать на федеральном уровне гражданки Швейцарии получили лишь в 1971 году, но и то не везде.

В кантоне Аппенцелль-Внутренний это произошло только в 1991 году, и лишь после того, как власти кантона получили прямую директиву от Федерального суда, который напомнил, что 20 лет - достаточный срок для преобразования законодательства.

Тогда же в 1991 году женщины Швейцарии снова заявили о себе и вышли на улицы. На тот момент в правительстве страны не было ни одной женщины-политика, не существовало даже закона о декретном отпуске.

Правообладатель иллюстрации Gosteli Foundation Image caption Еще в 1920-х годах женщины в Швейцарии выходили на протесты в связи с тем, что процесс равноправия на рабочих местах продвигался в стране "со скоростью улитки"

Что было дальше?

С тех пор многое изменилось: право на декретный отпуск прописан в законе, а в высшем органе власти успели поработать восемь женщин-министров.

Однако по-прежнему швейцарки получают в среднем на 20% меньше, чем мужчины на таких же позициях, их непропорционально мало в менеджменте, а отпуск по уходу за ребенком весьма ограничен.

В мае в своем очередном докладе Международная организация труда (МОТ) отвела Швейцарии одно из последних мест по показателю соотношения оплаты труда мужчин и женщин на руководящих постах.

В 1991 году журналистка Беатрис Борн вышла на акцию протеста, когда была на седьмом месяце беременности. В эту пятницу она намерена протестовать снова.

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После рождения дочери в 1991 году Беатрис вернулась на работу и была, по ее словам, просто шокирована. Казалось, ее возвращения вообще не ждали и уж точно не на полную ставку. "Отторжение было невероятным", - вспоминает она.

Паола Ферро была одной из организаторов протеста в 1991 года и собиралась участвовать и в пятничной акции.

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Она признает, что за последние 28 лет кое-что было сделано, но разница в оплате труда и пенсиях по-прежнему неприемлема. Швейцарские пенсионерки получают на 37% меньше, чем мужчины-пенсионеры, и объясняется это тем, что женщины якобы прерывают свой стаж на уход за детьми.

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Почему хештег #frauenstreik в тренде

Идея нового протеста возникла в прошлом году, после того как парламент предложил плотнее заняться вопросом равенства в оплате труда, однако этот план касался только крупных компаний с персоналом более 100 человек, и женский рабочий профсоюз отмел это предложение как "абсолютно бессмысленное".

С тех пор женщины по всей стране мобилизовались и активно используют соцсети как платформу для организации протеста. Хештег #frauenstreik стал одним из самых популярных в швейцарском сегменте интернета.

Надин - студентка юридического факультета. Во время первой волны протеста 1991 года она еще не родилась, но сейчас намерена стать частью движения.

"Я думаю, очень важно донести до общественности, с какой дискриминацией сталкиваются женщины: мы меньше получаем, мужчин охотнее берут на определенные работы", - говорит Надин - уроженка традиционно консервативного кантона Гларус.

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Аида - 25-летняя преподаватель йоги.

"Я думаю, это отличная возможность сплотиться и показать, что мы недовольны положением вещей", - говорит Аида.

Кроме того, своим участием в протесте она хочет отдать дань уважения своим предшественницам: "Я хочу почтить всех удивительных и сильных женщин, которые боролись до нас".

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Но не все швейцарки склонны поддерживать инициативу.

"Я не знаю, что думать об этой забастовке. Иногда эти феминистки очень навязчивы", - говорит одна из собеседниц Би-би-си.

При этом в пятницу запланированы мероприятия в каждом населенном пункте Швейцарии - от крупных городов до альпийских ферм, и этот факт указывает, что градус нетерпимости к гендерному неравенству в стране невероятно высок.

Как поступят начальники?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Майки с символикой женского протеста 2019 года разошлись по всей стране большими партиями

Тысячи женщин проинформировали своих боссов, что в пятницу не выйдут на работу.

Другие завершат свой рабочий день в 15:30 по местному времени, сократив его, таким образом на 20%, что символизирует двадцатипроцентный разрыв в оплате труда мужчин и женщин.

При этом в Швейцарии нет опыта рабочих забастовок, поэтому внезапных срывов рабочего процесса не ожидается.

Некоторые работодатели заявили, что забастовка незаконна, но многие крупные компании отнеслись с пониманием.

Гигант розничной торговли, компания Migros, заявила, что не одобряет решение своих работниц нарушить рабочий процесс, но никаких дисциплинарных мер к участницам забастовки применено не будет.

Железнодорожная компания Swiss Railways попросила своих сотрудниц заранее проинформировать начальство о своих планах и заказала партию маек с символикой протеста, чтобы отметить значимость этого дня.

Многие мужчины также намерены поддержать забастовку, хотя их попросили держаться на заднем плане, присмотреть за детьми и готовить еду для участниц стачки.

"Если мы не поддержим друг друга сейчас, кто это сделает в будущем?" - спрашивает 24-летний Клеменс.

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Принесет ли забастовка пользу?

Понимающие работодатели и поддержка со стороны мужчин - это хорошо, но экзамен будет пройден обществом только в том случае, если власти вплотную займутся вопросом неравенства, говорят швейцарки.

Журналистка Беатрис Борн, которая в 1986 году пришла в новостную редакцию, где работали одни только мужчины, настроена сдержанно-оптимистично: "С 1991 года нам удалось многого добиться. Сейчас у нас есть декретный отпуск. В 1991-м правительство и парламент состояли только из мужчин, но теперь женщина-политик - обычное дело".

"Раньше мы часто слышали фразу: "это первая швейцарская женщина, сделавшая то-то и то-то". Сегодня такого уже почти нет", - добавляет Беатрис.