Фотоконкурс National Geographic: города, люди и природа

Главный приз конкурса National Geographic на лучшие фотографии о путешествиях получила работа Вэйминя Чу. Он запечатлел рыбацкий город Упернавик, расположенный в Западной Гренландии.

Правообладатель иллюстрации Weimin Chu

Фотограф приезжал в Гренландию последние несколько лет. В 2019 году ему захотелось рассказать о жизни местных жителей, и он начал с Упернавика.

Чу рассказал о первых ощущениях: "За время полета я видел лишь белые просторы, покрытые льдом и снегом. Внезапно вдалеке показалось большое теплое пятно. Это был Упернавик".

"Не хватит слов, чтобы описать красоту этого безмятежного места. Меня оно очень сильно поразило", - сказал он.

В Упернавике проживает около тысячи человек, это 13-й по количеству жителей населенный пункт в Гренландии. Чу в течение шести дней ходил по городку, пытаясь найти удачный кадр, пока он не увидел эту сцену.

"Это казалось так гармонично. Вся земля покрыта белым холодным снегом, а от голубоватого оттенка заката становится еще холоднее".

Фото Чу стало абсолютным победителем в категории "Города". Далее представлены работы других победивших работ с комментариями фотографов.

Второе место в категории "Города": "В век авиации", автор Яссен Тодоров.

Правообладатель иллюстрации Jassen Todorov

"В международном аэропорту Сан-Франциско - четыре взлетно-посадочные полосы. Я мечтал запечатлеть движение в этом аэропорту и получил разрешение на полет прямо над ним".

"Было очень ветрено. В аэропорту скорость достигала 56-72 км/час, в полете трясло, и управлять самолетом одновременно с фотографированием было гораздо труднее", - рассказал Тодоров.

Третье место в категории "Города": "Улицы Дакки", автор Сандипани Чаттопадхьяй

Правообладатель иллюстрации Sandipani Chattopadhyay

"Люди молятся на улице Дакки в Бангладеш. Бишва иджтима - один из главных съездов мусульман. Он ежегодно проходит в Даке. Его посещают миллионы мусульман".

"Специальные места для молитвы не вмещают такого количества людей, поэтому многие приезжают на главную улицу города Тонги. На это время весь наземный транспорт останавливается", - рассказывает Чаттопадхьяй.

Первое место в категории "Люди": "Шоу начинается", автор Хуайфэн Ли

Правообладатель иллюстрации Huaifeng Li

"Актеры готовятся к выступлению в опере в китайском уезде Личэн. Я провел целый день с этими актерами - от нанесения грима до выступления на сцене".

"Люди, живущие в Лессовом плато, роют землянки и затем используют их тепло в холодные зимы", - Хуайфэн Ли.

Второе место в категории "Люди": "Ежедневная тренировка", автор Йошики Фудзивара

Правообладатель иллюстрации Yoshiki Fujiwara

"Это фото было сделано в парке Чой Хун Хаус в Гонконге. Когда я пришел туда днем, там было многолюдно. Молодежь фотографировалась и играла в баскетбол".

"Но когда я вернулся на рассвете, там было тихо, и место выглядело совершенно по-другому. Рано утром сюда приходят местные жители, и здесь ощущается сакральная атмосфера. Я почувствовал нечто божественное, когда увидел, как пожилой мужчина занимается Тайцзицюань на солнце", - сказал Фудзивара.

Третье место в категории "Люди": "Лошади", автор Хосе Антонио Замора

Правообладатель иллюстрации Jose Antonio Zamora

"Каждый год в Испании на праздник святого Антония проводится обряд очищения животных, именуемый Las Luminarias".

"В провинции Авила в ходе ритуала лошади и наездники прыгают через огонь. Эта традиция началась еще в XVII веке. Животные не страдали, а это действо повторяется каждый год", - сказал Замора.

Поощрительный приз в категории "Люди": "Настроение", автор Навин Ватса

Правообладатель иллюстрации Navin Vatsa

"Я поймал этот момент во время восхода на берегу реки Джамна в Дели".

"Этот мальчик о чем-то тихо задумался, а прохожие слушали громкий щебет тысяч чаек. Золотой свет раннего утра, идущий с востока, вперемешку с голубым светом с запада создает неземную атмосферу", - сказал Ватса.

Первое место в категории "Природа": "Нежные глаза", автор Тамара Блазкес Хайк

Правообладатель иллюстрации Tamara Blazquez Haik

"Красивый белоголовый сип парит в небе над национальным парком Монфрагуэ в Испании".

"Разве можно говорить, что грифы приносят беду, когда видишь такую нежность в глазах белоголового сипа? Они занимают важное место в окружающей среде, потому что поедают падаль", - сказала Хайк.

Второе место в категории "Природа": "Ловец снов", автор Дэнни Сепковски

Правообладатель иллюстрации Danny Sepkowski

"Что происходит перед тем, как волна исчезает? На этот вопрос я пытался ответить весь прошедший год. В тот день я решил сфотографировать закат с восточной стороны острова Оаху на Гавайях".

"Мне пришлось смотреть в объектив, когда накатывала эта волна. Это не просто, учитывая, что волна вот-вот была готова обрушиться", - сказал Сепковски.

Третье место в категории "Природа": "Сумеречный", автор Скотт Портелли

Правообладатель иллюстрации Scott Portelli

"Темные дельфины часто в поисках еды перемещаются большими стаями у полуострова Каиокура в Новой Зеландии".

"Они непринужденно скользят в глуби океана и поднимаются лишь набрать воздух. Темные дельфины быстры и могут посоревноваться в скорости с быстроходными катерами. Я был на носу катера, когда сфотографировал, как дельфин показался из воды", - сказал Портелли.

Поощрительный приз в категории "Природа": "Альпийский король", автор Йонас Шафер

Правообладатель иллюстрации Jonas Schafer

"Горные козлы идут по горному кряжу в районе Бернских Альп в Швейцарии. Их мощные, впечатляющие рога наглядно демонстрируют, кто тут короли в Альпах".

"Горные козлы прекрасно приспособлены к жизни на большой высоте. Уходящий вдаль горный кряж и поднимающийся туман указывают на естественную среду обитания этих животных", - рассказал Шафер.

Фото предоставлены National Geographic Travel Photo Contest 2019.