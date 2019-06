Записи сгорели, музыка жива: новые подробности пожара студии Universal

Правообладатель иллюстрации Reuters

11 лет назад крупный пожар уничтожил значительную часть коллекции записей одного из крупнейших конгломератов индустрии развлечений - Universal. Согласно расследованию New York Times, все эти годы компания скрывала, что у нее сгорели десятки тысяч оригинальных записей легендарных музыкантов.

Пожар начался из‑за того, что ремонтировавшие крышу рабочие забыли выключить паяльную лампу. Сгорело несколько зданий.

Как выразился сотрудник отделения логистической компании Vault Operations, работавшей подрядчиком для Universal, пожар приобрел апокалиптический размах.

"Это было похоже на конец света. Я чувствовал, что мой мир рушится", - рассказывал Рэнди Аронсон журналистам.

Сначала в Universal утверждали, что в огне погибли только видеозаписи, да и то у них уже будто бы были цифровые копии, а музыка, дескать, не пострадала.

Однако, по данным New York Times, это не так, и утрачены многие оригинальные записи за последние 70 лет. Список продолжает пополняться.

По данным издания, среди музыкантов, чьи записи сгорели: Nirvana, Police, R.E.M., No Doubt, Nine Inch Nails, Guns N 'Roses, Элтон Джон, Эрик Клэптон, Рэй Чарльз, Билли Холлидей, Бинг Кросби, Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Элла Фицджеральд, Чак Берри, Арета Франклин, Би Би Кинг, Нил Даймонд, Том Петти, Стинг, Джанет Джексон, Мэри Джей Блайдж, Снуп Догг, Бек, Шерил Кроу, Тупак, Эминем, 50 Cent, The Roots.

...Или не всё пропало?

В Universal поспешили опровергнуть новость о безвозвратной утрате.

"Сохранение музыки является для нас наивысшим приоритетом, и мы гордимся своим послужным списком. Хоть мы и не можем публично раскрывать некоторые детали пожара, произошедшего на предприятии Universal Studios более десяти лет назад, этот крайне печальный инцидент никогда не влиял на доступность коммерчески выпущенной музыки," - отмечено в заявлении лейбла.

Некоторые музыканты в любом случае очень расстроились.

"Думаю, они утрачены навсегда", - написал экс-басист Nirvana Крист Новоселич.

Официальный аккаунт распавшейся восемь лет назад группы R.E.M сообщил, что пытается найти дополнительную информацию о гибели оригинальных записей.

Questlove, один из членов группы Roots, написал, что пожар и есть та причина, по которой второй и третий альбомы хип-хоп-коллектива - Do You Want More и Illdelph Halflife - не будут переизданы.

Ричард Карпентер из семейного дуэта Carpenters еще пять лет назад говорил, что оригинальные записи его с сестрой песен из начала 1970-х сгинули в огне на складе студии.

Однако, например, оригинальные магнитные ленты записей композиций рэпера Эминема успели оцифровать буквально за считаные месяцы до пожара.

"Я вполне уверен, что практически все, если не все мастер-ленты продублированы", - сказал менеджер певца Деннис Деннехи изданию Detroit Free Press.

Эксперты, пристально следящие за рынком, считают, что в целом аудиотека несильно пострадала от пожара.

"Это, конечно, грустно, но, насколько я понял, у многих записей были копии. Есть вероятность, что кое-какие старые винилы доцифровой эпохи станут ценнее, а новые будут звучать уже не так хорошо, но такое и раньше было. Не думаю, что это сильно ударит по массовому слушателю," - поделился с Би-би-си своими соображениями петербургский коллекционер Глеб Сырых.

Критика в адрес хранения Universal записей раздавалась еще до "огненного апокалипсиса": главная проблема была в том, что склад находился на территории бывшего парка развлечений, и вопросов к его пожарной безопасности было немало.