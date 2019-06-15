Правообладатель иллюстрации Getty Images

Вслед за массовыми митингами в Гонконге правительство приостановило рассмотрение изменений в закон об экстрадиции в материковый Китай. Об этом сообщила глава города Кэрри Лам, пообещав "прислушаться к разным мнениям общества".

Ранее она заявляла о своем намерении не отказываться от законопроекта, несмотря на гражданские протесты, которые проходят в Гонконге уже почти неделю.

Более миллиона человек (то есть почти каждый седьмой житель мегаполиса) вышли на улицы выразить свое недовольство новым законопроектом об экстрадиции и тем, как в последнее время усиливается влияние Китая на бывшую британскую колонию.

Лам заявила, что услышала призывы граждан и возьмет время, чтобы подумать. Политик, которую считают лояльной Пекину, признала, что "объяснение и коммуникация" по поводу законопроекта были недостаточными.

Глава администрации пояснила, что руководствуется, в первую очередь, интересами Гонконга, а именно - восстановлением мира и порядка в городе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кэрри Лам считается лояльной Пекину

Ранее правительство утверждало, что предлагаемые поправки помогут "заткнуть дыры" в законодательстве, чтобы Гонконг перестал быть пристанищем для преступников из соседних стран.

Речь идет о соглашениях с Китаем, Тайванем и Макао. В качестве примера приводился случай, когда 19-летний юноша из Гонконга убил свою 20-летнюю беременную подругу во время отдыха на Тайване, и власти Гонконга не смогли передать его для судебного разбирательства следствию страны, где произошло преступление.

Противники новых поправок опасаются, что закон об экстрадиции может быть использован против политических оппонентов правительства Китайской народной республики, живущих в Гонконге.

Активисты оппозиции также заявляют о пытках, необоснованных задержаниях и выбивании признаний, которые практикуются на материке.

На какое время отложено принятие законопроекта, неизвестно.

На воскресенье, 16 июня, запланированы новые акции демонстрантов.

Как проходили протесты?

9 июня более миллиона человек приняли участие в марше против закона об экстрадиции. Это стало самой массовой акцией протеста с 1997 года, когда бывшая британская колония была передана под юрисдикцию Китая.

Затем в среду, 12 июня, десятки тысяч жителей Гонконга перекрыли улицы вокруг штаб-квартиры правительства, где проходило второе чтение законопроекта об экстрадиции.

В ходе акции пострадали 22 полицейских и 60 протестующих, полиция сообщила об 11 арестованных. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов. Рассмотрение документа было отложено.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Правозащитники обвиняют полицию в применении чрезмерной силы при разгоне протестов

При чем тут Павел Дуров?

Для координации своих действий протестующие использовали мессенджер Telegram, созданный командой российского предпринимателя, основателя "ВКонтакте" Павла Дурова.

12 июня Дуров заявил о массовых атаках на сервера сети Telegram. По словам Дурова, DDoS-атаки совершались в основном с китайских IP-адресов.

Сообщается также, что ранее в Гонконге был задержан администратор одной из групп в Telegram. Его обвинили в заговоре с целью нарушения общественного порядка.

Почему люди обеспокоены законом об экстрадиции?

После возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая он является частью Китая в соответствии с принципом "одна страна - две системы".

Гонконг - особый административный район, обладающий большой автономией. У него есть собственные независимые суды, законодательный орган и экономическая система.

В то же время он подвержен давлению со стороны материкового Китая. Также Пекин по-прежнему контролирует оборону и международные отношения региона.

Жители Гонконга опасаются, что принятие соглашения об экстрадиции будет означать полную передачу контроля над судебной системой в руки китайских властей.

Законопроект отложили. Почему протесты продолжаются?

По мнению корреспондента Би-би-си Хелиер Чунг, уступки со стороны лидера, ранее занимавшего такую жесткую позицию, выглядят как неожиданный разворот на 180 градусов.

Всего несколько дней назад Лам была тверда в своем намерении принять непопулярные поправки в законодательство, теперь же демонстрирует готовность прислушаться к оппонентам.

Media playback is unsupported on your device Разгон демонстрантов в Гонконге

"По мнению многих протестующих, ущерб уже нанесен, и переход к отсрочке - но не отмене - законодательства вряд ли успокоит их опасения, - считает Чунг. - Один протестующий сказал мне, что, по его мнению, правительство "пытается отвлечь внимание, пока оппозиция не успокоится, а затем они попытаются снова повторить весь процесс". Другие заявили, что все равно примут участие в марше против предложения, запланированном на воскресенье".

"Наша конечная цель - отменить закон, а не приостановить его. Я думаю, что завтра придет еще много людей", - сказал лидер студенческой организации в интервью Би-би-си.