"Людям не все равно". Как прошел согласованный митинг в поддержку Голунова

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshenko/TASS

Согласованный митинг в поддержку спецкора "Медузы" Ивана Голунова и всех несправедливо осужденных оказался немногочисленным - многие из тех, кто вышел на несогласованную акцию 12 июня, призывали этот митинг бойкотировать.

На митинг пришли самые разные люди - от тех, кто, казалось, впервые услышал фамилию журналиста, которого обвинили в покушении на сбыт наркотиков, а затем освободили за недоказанностью вины, до тех, кому было что сказать о произволе полиции и свободе прессы.

Русская служба Би-би-си заметила на митинге странных людей, не способных объяснить, за или против чего они пришли высказаться.

- Почему вы сюда пришли сегодня?

- Нравится мне здесь, - отвечает худощавый мужичок лет 50-ти в бейсболке.

- А к делу Голунова вы как относитесь?

- Да кто он такой, Логунов-то этот? Кто бы о нем знал, если бы не этот случай? Все это ерунда, подняли пену, пена им нужна. Не думайте, что русский народ такой тупой, не разберется, что да как.

Мужчины с золотыми зубами и молодые люди скучающего вида кучкуются вместе, не слушают выступающих со сцены, от камер отворачиваются, а на вопросы журналистов отвечать отказываются. "Не вздумай", - грозит один мужчина другому, когда журналисты Би-би-си настойчиво просят того о комментарии. Примерно такую же картину можно наблюдать на провластных митингах, куда бюджетников направляют по разнарядке или нанимают массовку за несколько сотен рублей.

Организовывали митинг 16 июня председатель союза журналистов России Владимир Соловьев, глава союза журналистов Москвы, главред МК Павел Гусев и Екатерина Винокурова - член Совета по правам человека при президенте, недавно вышедшая на работу на телеканал Russia Today.

Среди защитников Ивана Голунова много спорили о том, нужно ли идти на этот митинг, правильно ли выходить 12 июня несогласованно. В результате несколько тысяч человек пришли на марш в День России, который жестко разогнала полиция. Около 500 человек были задержаны. Многие лидеры мнений, в том числе те, кто пытался организовать марш 12 июня, призвали не выходить на акцию 16-го числа.

Однако сюда все-таки пришли и те, кому было небезразлично дело Ивана Голунова и кто был готов долго и с жаром говорить о злоупотреблениях полиции и свободе прессы.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshenko/TASS

Такие разные участники

Двое парней, косясь на странных соседей по митингу, рассказали, что видели у метро их организованный сбор. Они сознательно выбрали именно согласованный митинг, чтобы прийти. "12-го я был на Дне России на мероприятии у себя в районе. Лучше на легитимном уровне говорить, на согласованную акцию больше смысла приходить. А с несогласованной есть риск, что толпу заведут и пострадают невинные люди", - объяснил один из них.

Нина ждет ребенка, поэтому она не решилась идти на несогласованный марш 12 июня. "Было страшно, если честно, но выйти хотелось, и мне обидно, что сегодня так мало людей, - сказала она. - Очень важно показать, что людям не все равно. И что мы хотим изменений такого рода, чтобы невозможно было злоупотреблять властью", - объяснил ее муж, обнимая жену.

"Моего мужа посадили на 11 лет за покушение на сбыт (наркотиков). Нет ни одного доказательства о сбыте, нет даже показаний сотрудников, что он что-то сбывал. Мой муж виноват, но он травил только самого себя. Его посадили в тюрьму в день, когда я рожала второго ребенка", - рассказывает Мадина, которая пришла на митинг с сыном.

Казалось, что сюда каждый пришел поговорить о своем. В толпе стояли люди, пришедшие заступиться за Светлану Ладу-Русь, она же Пеунова, рассказывавшая о рептилоидах с планеты Нибиру и шедшая в президенты в 2012 году. Позже ее арестовали по обвинению в мошенничестве и причинении вреда здоровью, повлекшим психическое расстройство.

Рядом женщина держала плакат, требуя вернуть газету "Хочу в СССР". "В СССР была демократия-то? С диссидентами-то что было при СССР?" - спорил с ней седой мужчина в камуфляже.

Бизнесмен Сергей Полонский, отсидевший в России два года по обвинению в хищении двух с половиной миллиардов, кричал, что его сажали в тюрьму те же люди, которые подбрасывают невиновным наркотики.

Тем временем на сцене тоже собралась разномастная компания: от Евы Меркачевой, ходившей в спецприемник проведать задержанного Ивана Голунова, до Дмитрия Носова, бывшего депутата Госдумы и главы движения "Антидилер": он рассказывал, что покупатели наркотиков - тоже часть "наркотеррористической мафии", но при этом предлагал исключить хранение наркотиков из уголовно наказуемых действий: как раз для кого, чтобы полицейские больше не могли подкидывать вещество и отправлять людей в тюрьму только на основании найденного.

Упоминали арестованного в Дагестане Абдулмумина Гаджиева, главреда газеты "Черновик": его подозревают в финансировании терроризма. А еще говорили о рейдерских захватах жилья, а одна женщина рассказывала личную историю своего сына, пострадавшего от полиции. Организаторы разрешили выступить со сцены всем желающим.

Стоило организаторам объявить, что митинг закончен, как люди в ту же секунду развернулись и резво двинулись к выходу. Особенно торопились скучающие группки молодых людей и пожилых мужичков, не желавших общаться с прессой, которые и так стояли в хвосте толпы.