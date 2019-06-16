"Людям не все равно". Как прошел согласованный митинг в поддержку Голунова
Согласованный митинг в поддержку спецкора "Медузы" Ивана Голунова и всех несправедливо осужденных оказался немногочисленным - многие из тех, кто вышел на несогласованную акцию 12 июня, призывали этот митинг бойкотировать.
На митинг пришли самые разные люди - от тех, кто, казалось, впервые услышал фамилию журналиста, которого обвинили в покушении на сбыт наркотиков, а затем освободили за недоказанностью вины, до тех, кому было что сказать о произволе полиции и свободе прессы.
Русская служба Би-би-си заметила на митинге странных людей, не способных объяснить, за или против чего они пришли высказаться.
- Почему вы сюда пришли сегодня?
- Нравится мне здесь, - отвечает худощавый мужичок лет 50-ти в бейсболке.
- А к делу Голунова вы как относитесь?
- Да кто он такой, Логунов-то этот? Кто бы о нем знал, если бы не этот случай? Все это ерунда, подняли пену, пена им нужна. Не думайте, что русский народ такой тупой, не разберется, что да как.
Мужчины с золотыми зубами и молодые люди скучающего вида кучкуются вместе, не слушают выступающих со сцены, от камер отворачиваются, а на вопросы журналистов отвечать отказываются. "Не вздумай", - грозит один мужчина другому, когда журналисты Би-би-си настойчиво просят того о комментарии. Примерно такую же картину можно наблюдать на провластных митингах, куда бюджетников направляют по разнарядке или нанимают массовку за несколько сотен рублей.
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Организовывали митинг 16 июня председатель союза журналистов России Владимир Соловьев, глава союза журналистов Москвы, главред МК Павел Гусев и Екатерина Винокурова - член Совета по правам человека при президенте, недавно вышедшая на работу на телеканал Russia Today.
Среди защитников Ивана Голунова много спорили о том, нужно ли идти на этот митинг, правильно ли выходить 12 июня несогласованно. В результате несколько тысяч человек пришли на марш в День России, который жестко разогнала полиция. Около 500 человек были задержаны. Многие лидеры мнений, в том числе те, кто пытался организовать марш 12 июня, призвали не выходить на акцию 16-го числа.
Однако сюда все-таки пришли и те, кому было небезразлично дело Ивана Голунова и кто был готов долго и с жаром говорить о злоупотреблениях полиции и свободе прессы.
Такие разные участники
Двое парней, косясь на странных соседей по митингу, рассказали, что видели у метро их организованный сбор. Они сознательно выбрали именно согласованный митинг, чтобы прийти. "12-го я был на Дне России на мероприятии у себя в районе. Лучше на легитимном уровне говорить, на согласованную акцию больше смысла приходить. А с несогласованной есть риск, что толпу заведут и пострадают невинные люди", - объяснил один из них.
Нина ждет ребенка, поэтому она не решилась идти на несогласованный марш 12 июня. "Было страшно, если честно, но выйти хотелось, и мне обидно, что сегодня так мало людей, - сказала она. - Очень важно показать, что людям не все равно. И что мы хотим изменений такого рода, чтобы невозможно было злоупотреблять властью", - объяснил ее муж, обнимая жену.
"Моего мужа посадили на 11 лет за покушение на сбыт (наркотиков). Нет ни одного доказательства о сбыте, нет даже показаний сотрудников, что он что-то сбывал. Мой муж виноват, но он травил только самого себя. Его посадили в тюрьму в день, когда я рожала второго ребенка", - рассказывает Мадина, которая пришла на митинг с сыном.
Казалось, что сюда каждый пришел поговорить о своем. В толпе стояли люди, пришедшие заступиться за Светлану Ладу-Русь, она же Пеунова, рассказывавшая о рептилоидах с планеты Нибиру и шедшая в президенты в 2012 году. Позже ее арестовали по обвинению в мошенничестве и причинении вреда здоровью, повлекшим психическое расстройство.
Рядом женщина держала плакат, требуя вернуть газету "Хочу в СССР". "В СССР была демократия-то? С диссидентами-то что было при СССР?" - спорил с ней седой мужчина в камуфляже.
Бизнесмен Сергей Полонский, отсидевший в России два года по обвинению в хищении двух с половиной миллиардов, кричал, что его сажали в тюрьму те же люди, которые подбрасывают невиновным наркотики.
Тем временем на сцене тоже собралась разномастная компания: от Евы Меркачевой, ходившей в спецприемник проведать задержанного Ивана Голунова, до Дмитрия Носова, бывшего депутата Госдумы и главы движения "Антидилер": он рассказывал, что покупатели наркотиков - тоже часть "наркотеррористической мафии", но при этом предлагал исключить хранение наркотиков из уголовно наказуемых действий: как раз для кого, чтобы полицейские больше не могли подкидывать вещество и отправлять людей в тюрьму только на основании найденного.
Упоминали арестованного в Дагестане Абдулмумина Гаджиева, главреда газеты "Черновик": его подозревают в финансировании терроризма. А еще говорили о рейдерских захватах жилья, а одна женщина рассказывала личную историю своего сына, пострадавшего от полиции. Организаторы разрешили выступить со сцены всем желающим.
Стоило организаторам объявить, что митинг закончен, как люди в ту же секунду развернулись и резво двинулись к выходу. Особенно торопились скучающие группки молодых людей и пожилых мужичков, не желавших общаться с прессой, которые и так стояли в хвосте толпы.