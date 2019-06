Правообладатель иллюстрации Getty Images

Новая биография лидера Северной Кореи Ким Чен Ына проливает свет на малоизвестные факты из детства и юности будущего политика, которого уже на самом раннем этапе жизни готовили стать "великим лидером".

Книга под названием "Великий наследник: Тайный взлет и правление Ким Чен Ына" (The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un) написана журналисткой газеты Washington Post Анной Фифилд.

Ей удалось пообщаться с многими людьми, лично знавшими Кима, в том числе с его дядей и тетей. Фифилд также пишет, что неоднократно просила у северокорейских чиновников помочь организовать интервью с самим Кимом, но неизменно получала отказ.

Первые главы книги посвящены ранним годам северокорейского лидера, о которых до сегодняшнего дня было известно крайне мало.

Русская служба Би-би-си выбрала несколько наиболее интересных фрагментов биографии, рассказывающих о детстве Ким Чен Ына.

1. "Маленькие принцы"

Когда Киму было всего шесть лет, он уже принимал участие в официальных церемониях. В книге описан эпизод, когда Ким со своим старшим братом ждал появления своего отца Ким Чен Ира в игровой комнате королевской резиденции Синчон к югу от Пхеньяна.

"Мальчики были одеты в детские военные формы - оливковые пиджаки с золотыми пуговицами и красной окантовкой. На них были головные уборы в форме луны, на плечах - погоны с золотыми звездами. Они были маленькими генералами.

Когда их отец вошел в комнату, они встали по стойке "смирно", как солдаты, чтобы поприветствовать его. Их щекастые лица были очень серьезными. Ким Чен Ир был доволен и захотел представить своих детей чиновникам и домашнему персоналу перед тем, как идти в столовую. Все выстроились в очередь, чтобы поприветствовать маленьких принцев".

2. Страсть к технике

С раннего детства Ким Чен Ын обожал все, что связано с техникой. Уже став лидером КНДР, он признавался, что с малых лет обожает самолеты и корабли. Эта страсть побудила его окончить летное училище и получить лицензию пилота.

"В детстве Ким сходил с ума от всех видов механических аппаратов, особенно ему нравились модели кораблей и самолетов. Он хотел узнать, как они летают, как они плавают. Когда ему было восемь или девять лет и он еще жил в Пхеньяне, Ким Чен Ын ночи напролет проводил эксперименты с механизмами, а когда у него возникали трудности, то он мог даже в предрассветные часы добиться разговора с экспертом. Если у него возникали вопросы или что-то не работало, то он в любое время суток мог позвонить морскому инженеру, чтобы тот пришел и все ему объяснил, рассказала мне его тетя".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ким Чен Ын, предположительно, обучался в Международной школе Берна и жил в Швейцарии под чужим именем

3. "Супер Марио" и Джеймс Бонд

Ранние годы Ким Чен Ына пришлись на один из тяжелейших периодов в истории КНДР - голод 1990-х годов. Однако маленький Ким и его братья ничего не знали о страданиях своего народа, так как жили в роскошных условиях в специальном закрытом городке в Вонсане. У ребят, в частности, был свободный доступ к новейшей на тот момент видеоигре "Супер Марио" и телевизорам Sony.

"У детей были огромные игровые комнаты, в которых было больше игрушек, чем в любом европейском детском магазине. Там были горы конструкторов Lego и Playmobil; коробки с паззлами, которые они не собрали бы и за всю жизнь, и пластиковые пистолеты с удивительно реалистичными пулями. Там были все возможные игрушки с четырьмя колесами, но у Ким Чен Ына была и настоящая машина и настоящий пистолет: его отец специально разработал автомобиль, которым мог управлять семилетний мальчик, и пистолетColt калибра 45 мм, который Ким Чен Ын носил на поясе в 11 лет.

В зданиях были большие кинозалы со звукоизоляцией и деревянными панелями для улучшения акустики, а также с черным бархатным занавесом, который открывался, когда гас свет. Дети могли сидеть в мягких креслах и смотреть такие фильмы, как "Бен Гур", "Дракула" и боевики о Джеймсе Бонде".

4. Диснейленд и лыжи в Альпах

В 1996 году 12-летний Ким Чен Ын отправился на учебу в Швейцарию, где к тому времени уже учился его старший брат Ким Чен Чхоль. В течение двух лет братья жили в пригоде Берна со своей тетей Ко Ёнг Сук.

"Им нравилось жить в Европе и иметь деньги. В их семейных альбомах есть фотографии, на которых будущий лидер Северной Кореи купается в Средиземном море на Лазурном берегу, обедает на свежем воздухе в Италии, посещает парижский Диснейленд (это была не первая его поездка туда, ранее он уже бывал там со своей матерью), и катается на лыжах в швейцарских Альпах".