"Восток", "Буран", Ту-144. Что СССР и Россия привозили в Ле Бурже

Правообладатель иллюстрации Nikolai Novichkov/TASS Image caption Вертолеты "Ансат" впервые показаны на Ле Бурже

Впервые за шесть лет Россия привезла на один из крупнейших авиасалонов в мире - Ле Бурже - свою авиацию. Российские производители покажут летательные аппараты в программе полетов на авиасалоне во Франции впервые с 2013 года.

На салоне этого года, который открылся 17 июня, Объединенная авиастроительная корпорация представит самолет-амфибию Бе-200. Машина примет участие в летной программе и будет доступна на статической экспозиции, сообщала корпорация.

Бе-200 в основном применяется для тушения пожаров. Он поднимает на борт до 12 тонн воды, его основные эксплуатанты - МЧС России и Азербайджана. Самолеты также планируется поставлять в Индонезию, Китай, США и Чили. Бе-200 совершил первый полет в 1998 году.

Также в летной программе на Ле Бурже от России будут участвовать легкие многоцелевые вертолеты "Ансат" в медицинской и VIP комплектациях. "Представленный на нынешнем авиасалоне Ансат в медицинском оснащении будет оборудован сертифицированным медмодулем австрийского производства", - уточнял производитель - "Вертолеты России".

ОАК также представит в Париже макеты самолетов SSJ-100, МС-21, Бе-103 и других, а также модели военной и учебно-тренировочной техники, включая истребитель Т-50.

Кроме того, российский производитель покажет на парижском салоне модернизированный вариант тренажера для подготовки экипажей самолета МС-21. Презентацию самого нового российского самолета решили отложить до салона МАКС, который пройдет в августе в России.

"МС-21 нам сначала надо показать на МАКС, это будет премьера, потом уже на иностранных авиасалонах - может быть, Дубай [авиасалон в Дубае пройдет в ноябре]", - сказал на ПМЭФ глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Правообладатель иллюстрации Nikolai Novichkov/TASS Image caption Бе-200 на авиасалоне Ле Бурже в 2019 году

В 2013 году на Ле Бурже в показательных выступлениях участвовали Су-35С, Як-130, вертолет Ка-52 "Аллигатор", а также российско-украинский Ан-70. Кроме того, на статической площадке были представлены "Сухой Суперджет 100" и вертолет Ка-62.

В 2015 году, на следующий год после введения санкций, российские производители не участвовали даже в статической экспозиции. На авиасалоне был показан лайнер SSJ-100, но его представляла не Россия, а мексиканская компания Intrajet, которая использовала эти самолеты.

Что привозил СССР, а затем Россия на французский авиасалон в прежние годы?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1991 году в Ле Бурже был показан советский военный самолет-амфибия А-40, на базе которого был создан гражданский Бе-200

Исторический авиасалон

У России давняя традиция участия в Парижском авиасалоне, которая восходит к 1930-м годам.

Советские и российские самолеты часто оказывались в центре внимания прессы - Москва использовала этот авиасалон как мощный пропагандистский инструмент, отправляя в Париж новейшие достижения гражданского авиастроения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Премьера первогго лайнера, полностью спроектированного в России - SuperJet - прошла в 2009 году в Ле Бурже. Только спустя несколько недель его показали в Жуковском на авиасалоне МАКС

Впервые советские самолеты побывали на аэродроме Ле Бурже в августе 1934 года, опоздав на авиашоу. Тем летом группа советских тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков ТБ-3 совершала пропагандистское турне по нескольким европейским странам.

Эти самолеты не были штатными военными машинами. Их построили по особому заказу, все детали были сделаны особо тщательно, машины отличались улучшенными характеристиками. На них не стояло вооружение, но было понятно, что эти машины были разработаны для бомбометания.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Советские дальние бомбардировщики ТБ-3 в рамках международного турне 1934 года прилетели на Парижский авиасалон

Официально Советский Союз впервые участвовал в авиасалоне в 1936 году, представив на нем знаменитый самолет АНТ-25.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption АНТ-25 на авиасалоне Ле Бурже в 1936 году

Этот самолет изначально строился для того, чтобы совершать рекордные по дальности перелеты. И он действительно поставил несколько рекордов дальности. Один из самых известных - перелет из Москвы в США через Северный полюс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Истребители Як-3 эскадрильи "Нормандия-Неман" в Ле Бурже в 1945 году. Правда, авиасалона в тот год не проводилось

В 1971 году на Парижский авиасалон Советский Союз привез десять летательных аппаратов. И хотя в тот год в Ле Бурже состоялась международная премьера транспортного Ил-76, главным экспонатом был "Конкордски" - сверхзвуковой пассажирский авиалайнер Ту-144.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Советская экспозиция на авиасалоне Ле Бурже. Вертолеты Ми-12 и Ми-8, самолеты Ту-134, Ту-144, Ил-62, Як-40 и Ил-76, с которого сделан этот кадр. За его границами остались самолеты Ан-26 и Ту-154, а также вертолет Ка-26

Советский самолет создавался параллельно с англо-французским Concorde, который впервые был представлен публике на предыдущем салоне в 1969 году, правда, в виде полноразмерного макета. Так что в определенном смысле международные премьеры Ту-144 и "Конкорд" состоялись в один год на Парижском авиашоу.

На авиасалоне Ле Бурже в 1973 году во время показательных выступлений Ту-144 внезапно сорвался в пике и упал на соседний городок Гуссенвиль. Погибли шесть человек, находившиеся на борту, и восемь человек на земле.

Эта катастрофа не поставила точку в карьере советского лайнера. Но первый коммерческий полет Ту-144 совершит только в 1977 году. Полеты прекратили всего через семь месяцев. Самолет в итоге так и не довели до полной готовности к пассажирским перевозкам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1967 году Советский Союз привез в Париж макет ракеты "Восток", которая за шесть лет до этого доставила корабль с Юрием Гагариным в космос

Одним из самых запоминающихся в истории Ле Бурже было авиашоу 1989 года. СССР впервые привез за границу ранее секретные образцы авиатехники.

Советская экспозиция в тот год была вне всякого сомнения наиболее популярной - впервые были показаны самолет-гигант Ан-222 "Мрия" с макетом космического корабля "Буран" на внешней подвеске, истребители Су-27, МиГ-29, МиГ-31, штурмовик Су-25, ударный вертолет Ми-28, пассажирские Ил-96 и Ту-204.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Мрия" с "Бураном" на внешней подвеске в Ле Бурже в 1989 году

В том году на Су-27 была впервые показана фигура высшего пилотажа "Кобра Пугачева" - ее выполнил летчик-испытатель Виктор Пугачев, в честь которого ее впоследствии и назвали.

В этом же году на Ле Бурже разбился истребитель МиГ-29, причем его пилот Анатолий Квочур успел катапультироваться за несколько десятков метров до земли и выжил.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Катастрофа МиГ-29 в 1989 году. Пилот успел катапультироваться за считанные мгновения до этого кадра

Наконец, именно на Ле Бурже состоялась премьера первого авиалайнера, созданного в России после развала Советского Союза - Sukhoi Superjet.

В 2009 году он стал вообще единственным российским экспонатом, но участвовал в летной программе.