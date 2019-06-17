Немецкий студент взял интервью у российских экоактивистов. Его выслали на родину

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Студент Лукас Латц приехал из Берлина в Петербург по обмену. Для магистерской работы он приезжал в Челябинск и общался с местными экоактивистами из движения "Стоп ГОК". После интервью его оштрафовали, а затем исключили из СПбГУ. Теперь он должен покинуть Россию.

Около двух с половиной недель назад к Лукасу Латцу, который жил в общежитии СПбГУ, пришли полицейские. Как он вспоминал в интервью "ОВД-инфо", двое сотрудников проверили визу Латца, уточнили, действительно ли он является студентом Санкт-Петербургского государственного университета, и спросили, брал ли он у кого-то интервью.

"Они пришли в 21:30 вечера и разговаривали со мной два часа без переводчиков", - рассказал Латц в интервью Би-би-си. Больше всего сотрудников полиции интересовало, для чего студент брал интервью у активистов из экологического движения "Стоп ГОК", которое действует в Челябинской области.

Движение "Стоп ГОК" объединяет противников строительства рядом с областным центром горно-обогатительного комбината, который, как считают активисты, станет источником опасных выбросов в атмосферу и загрязнения питьевой воды.

Латц всегда увлекался иностранными языками и русской литературой. Кроме того, говорит он, у него есть академический интерес к будничной жизни в авторитарных странах. Он пишет магистерскую работу по экологическим движениям в России и общался с представителями "Стоп ГОК" в марте. После поездки он предложил немецкому изданию Junge World опубликовать его репортаж про активистов и получил за него около 200 евро.

Как заявил Латц изданию Deutsche Welle, для статьи он использовал только незначительную часть информации, которую собрал, а "все остальное было для исследования".

Однако полицейские сказали, что студенту нужно заплатить 4 тысячи рублей штрафа, так как он якобы пребывал на Урале с журналистскими целями, а у Латца не было для этого нужной визы (это подпадает под административную статью об осуществлении иностранцем трудовой деятельности без разрешения на работу. - Би-би-си).

"Полицейские оказывали на меня давление и дали знать, что кроме штрафов, они найдут любой другой повод, чтобы у меня были проблемы", - сказал Латц Би-би-си.

Что такое "Стоп ГОК"

Уже больше двух лет около поселка Томинский, который находится в 12 километрах от Челябинска, строят горно-обогатительный комбинат по добыче меди. Организация, отвечающая за проект - "Русская медная компания", принадлежащая Игорю Алтушкину. Именно он собирался построить собор в Екатеринбурге на месте сквера, что вызвало волну протестов.

Против строительства горно-обогатительного комбината протестуют активисты из движения "Стоп ГОК". "Медное производство несет огромное производство токсичных отходов и огромное потребление пресной воды. А это - объем всего Шершневского водохранилища, которое находится рядом с Челябинском и фактически является единственным источником питьевой воды для всего города, говорят активисты.

Участники движения устраивали пикеты, многотысячные митинги, писали обращения в разные инстанции, собрали больше 300 тысяч подписей под петицией с требованием закрыть ГОК.

Теперь, по словам активистов, на них оказывают давление. Лидеру движения Василию Московцу предъявлено обвинение в попытке поджога на территории стройки.

Шиес и отчисление из СПбГУ

После прихода полицейских Латц, как он вспоминает, думал, стоит ли ему ехать на стройку мусорного полигона в Шиесе Архангельской области.

В итоге он решил отправиться к активистам из Урдомы и других северных городов и деревень, чтобы включить их мнение в свое исследование. "Меня очень удивило, как закрыто ведутся такие мероприятия типа "ЭкоТехноПарка" (компания - застройщик полигона. - Би-би-си), - говорит он.

"Они думают, что люди там дураки и им ничего не надо знать. Я понимаю, почему активистам такое поведение обидно и почему у них есть такая неприязнь к Москве и московскому правительству", - подчеркивает немецкий студент.

Однако продолжить исследование в России Латцу уже не удастся. 14 июня его неожиданно отчислили. Когда студент пошел в ректорат СПбГУ, чтобы узнать причины исключения из вуза, ему не дали никаких объяснений.

На запрос Би-би-си о причинах отчисления Латца руководство университета ответило не очень информативно: "Лукас Латц был отчислен приказом начальника Главного управления по учебной и методической работе на основании протоколов об административном нарушении от 28 мая" (как раз в тот день Латцу полицейские выписали штрафы. - Би-би-си). Студенческая виза заканчивается после отчисления, поэтому Лукас должен был покинуть Россию в течение пяти дней.

Это уже не первый скандал такого рода, связанный с Санкт-Петербургским государственным университетом.

Дмитрий Дубровский, работавший в СПбГУ на факультете свободных наук и искусств, был уволен из университета, как он утверждает, из-за конфликта с ректором вуза Николаем Кропачевым.

В беседе с "Эхом Москвы в Петербурге" он прокомментировал решение администрации учебного заведения об отчислении немецкого студента.

"Интервью - способ собирания социологической информации. Это не профессиональная деятельность, а часть научных исследований. Одно дело, если этого не знают недостаточно образованные сотрудники миграционной службы, то в СПбГУ, насколько я понял, "прикрылись в углу ветошью" и даже не предоставили Латцу никакой информации, несмотря на его вопросы", - заявил Дубровский.

Кроме того, по его мнению, вообще непонятно, должен ли человек, который едет учиться и еще, например, является журналистом, просить у России две визы. "Это ставит [иностранных студентов] в условия, которые физически невыполнимы", - заявил ученый "Эху Москвы".

Русская служба успела задать несколько вопросов Латцу перед тем, как он сел в поезд, чтобы уехать из Петербурга.

Би-би-си: Какие отношения были между вами и преподавателями в СПбГУ и студентами?

Л.Л.: Скорее всего, хорошие. Я благодарен всем преподавателям за их работу со мной. Среди студентов я нашел много друзей. У нас было много крутых кухонных разговоров о русской политике, культуре, обо всем. Вместе с другими студентами мы посетили немного концертов русского рэпа.

Би-би-си: А как ваши однокурсники отреагировали на отчисление?

Л.Л.: Много из моих русских знакомых из ВУЗа писали личные сообщения, конечно, они сочувствовали. Но они действовали не открыто (например, редко распространяли мой пост в "Фейсбуке"). А иностранные были в шоке.

Би-би-си: Некоторые люди могут расценить ваши действия как активизм. Как вы можете прокомментировать это?

Л.Л.: В России связь между активизмом и, вообще говоря, "наблюдением" гораздо сложнее, чем в настоящих правовых государствах. Причина, по-моему, в следующем. Если есть какой-то конфликт между государством и гражданским обществом, либо между ним и предприятием, то тогда [в России] государство и предприятия очень закрытые. А журналисты и наблюдатели не получают от них, скорее всего, никакую информацию. Из-за этого только журналисты могут пользоваться информацией, которую они получают от общества. И потом предприятия и государство смотрят на наблюдателей как на сторонников одной стороны, их обвиняют в отсутствии нейтральности. Таким образом развивается недоверие.

Би-би-си: Будете ли вы советовать вашим друзьям приезжать и учиться в России после произошедшего с вами?

Л.Л.: Я бы обязательно посоветовал всем им приехать сюда либо в отпуск, либо на учебу. Здесь так много интересных мест. Но каждому из них я проведу маленькую лекцию про русские правила игры и, скорее всего, про их отсутствие во многих ситуациях. За последние три дня мне написали так много россиян, что им стыдно за свою страну… Многие желали мне удачи. Таким образом, стало видно, что Россия - не [только] силовики.