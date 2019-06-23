"У меня 35 детей". Японский способ борьбы с одиночеством

Image caption Юичи Иши принадлежит 25 семействам, а 35 детей считают его своим отцом

Юичи Иши - актеру и предпринимателю из Японии - 38 лет, но он уже успел побывать женихом, экс-любовником, другом, папой. И так несколько раз. Но каждый раз это было понарошку, не всерьез.

Юичи - основатель компании, сдающей родственников и друзей напрокат. Девиз Family Romance ("Семейный роман") - больше, чем реальность.

Идея предлагать подставных родственников и друзей родилась у Юичи Иши 14 лет назад, когда его приятельница устраивала своего сына в частный детский сад, где требовалось личное интервью с обоими родителями и ребенком.

Подруга воспитывала сына одна, и Юичи согласился ей помочь и на собеседовании со школой "сыграть" ее мужа.

Первый блин комом, вспоминает Юичи, потому что ни мальчик, ни новый "папа" не успели вжиться в роль, но так зародилась идея.

Image caption Компания Иши предлагает на выбор различных отцов: строгих, нежных и элегантных

Юичи в прошлом работал в рекламе и иногда подрабатывал в массовках, снимался в клипах и роликах. Как он сам признается, выдавать себя за других, разыгрывать и пародировать он любил с детства.

В Японии, где люди не любят говорить о своих чувствах и показывать эмоции, и где главное не потерять чувство собственного достоинства, видимость становится важнее реальности.

Сейчас в компании Юичи работают 2200 внештатных сотрудников. Все они примеряют на себя роли отцов, матерей, теть, кузенов, бабушек, дедушек, друзей.

Сам Юичи был отцом не менее 35 раз, пять раз он "женился", и около сотни женщин нанимали его на разные роли. У самого Юичи нет семьи, и чтобы войти в роль, он просматривал романтические комедии, сериалы, где учился разным образам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам Юичи , клиенты и актеры должны следовать определенным правилам, чтобы не путать сказку с реальностью

"Семейный роман" удовлетворяет определенные потребности людей, - говорит Юичи. - Я играю роль, но на несколько часов я действительно стану вашим другом или родственником".

Общение a la carte (по заказу), видимость ради сохранения приличий - новая норма взаимоотношений в современном обществе, считает Юичи Иши. И спрос на услуги, которые предоставляет его компания, будет только расти, уверен он, тем более что Family Romance - не единственная подобная фирма в Японии.

Друзья и близкие напрокат

За несколько тысяч иен (несколько сот долларов) можно взять напрокат любого родственника или друга на любой случай.

Некоторые хотят, чтобы их любимая познакомилась с родителями, но по какой-то причине не хотят представлять своих настоящих родственников. Фирма готова найти на такой случай сотрудников нужного возраста и внешности.

"Есть люди, которым трудно найти друга, и поэтому они обращаются к нам, - говорит Иши. - Мы готовы предоставить настоящего друга, который будет ходить с ними за покупками, гулять и беседовать".

Есть те, кто хочет нанять актера, чтобы тот сопровождал бы их на вечеринку в гостях в качестве партнера. Пожилые люди нанимают себе "внуков", чтобы те скрасили им одиночество.

Другие нанимают жениха, чтобы сыграть свадьбу. Кому в голову может прийти такая мысль? Например, девушкам, которых против их воли по какой-то причине заставляют выйти замуж родственники.

"Так случается, например, когда родители лесбиянки настаивают на свадьбе. В таком случае она организует фейк-свадьбу. Со стороны жениха все подставные. Где-то 50 человек делают вид, что женятся", - рассказывает Юичи.

Image caption Четыре часа в роли приятеля стоит около 180 долларов

Но чаще всего просят сыграть роль папы.

В Японии ежегодно регистрируется 200 тысяч разводов. Как говорит Юичи, неполные семьи часто подвергаются социальной дискриминации. Особенно страдают дети.

"Некоторые клиенты просят нежного отца, другие наоборот - строгого. Мы можем поставить любой тип по заказу. Например, строгий отец будет говорить на диалекте канзай, который звучит жестче, чем стандартный японский".

Если дети маленькие, нужно придумать легенду, объясняющую отсутствие отца до сих пор. Самое тяжелое в работе, признается Юичи, - момент, когда новоявленный отец прощается с новообретенными детьми.

Правообладатель иллюстрации MOD Image caption Компания Юичи Иши удовлетворяет запросы общества, которое отрицательно относится к неполным семьям

Я не могу забыть о детях

На вопрос журналиста The Atlantic, чувствует ли он привязанность к своим новым родственникам, Юичи отвечает: "Это работа. Я не выполняю роль того или иного папы все 24 часа. Я играю роль строго отведенное время. Конечно, когда сессия заканчивается и надо уходить, я немного грущу. Дети иногда плачут. Говорят, почему тебе надо уходить? В эти моменты признаюсь, мне стыдно, что я вру".

Сейчас сотрудники Family Romance одновременно могут сотрудничать не больше чем с пятью семьями. У Юичи на правах основателя - семей больше.

35 детей считают его собственным отцом, он также поддерживает связи еще с 69 людьми в роли ложного родственника или знакомого.

"Я должен проверять сведения о семье каждый раз перед приходом к ним. У меня есть для этого записная книжка со всеми именами и данными, - рассказывает Юичи . - Если вдруг я забываю имя или прозвище, ухожу в урочный момент в ванную и достаю книжку".

Клиенты платят около 20 тысяч иен (180 долларов) за четыре часа общения с взятым напрокатом другом или родственником плюс расходы на транспорт и еду.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Японии ежегодно регистрируется 200 тысяч разводов, и многие семьи имеют одного родителя

Бизнес и чувства

Юичи не женат, своих детей нет. Но он и не хочет этого.

"Я делаю мою работу, исполняю мечты моих клиентов. Через них и мои мечты становятся реальностью. Я чувствую себя полноценным", - отвечал он на вопрос The Atlantic, чувствует ли он, что ему чего-то не хватает в жизни.

По его словам, имей он свою семью, он вряд ли смог бы избавиться от мыслей о своих 25 семьях, след в жизни которых так или иначе оставил: "Что бы они подумали, если бы я действительно женился? А если бы у меня появились дети, относился бы я к ним по-другому?"

В основе его работы негласная договоренность с клиентами о пределах взаимных отношений.

Они договариваются о границах - например, им нельзя целоваться, можно только держаться за руки. Секс также запрещен. Компания предлагает 30 типов услуг и каждая из них имеет свои правила.

А как быть с чувствами? Юичи не скрывает, в него и других работников его фирмы часто влюбляются. Сами же они - никогда.

"Для нас это работа, мы должны уметь говорить нет", - говорил он в интервью Би-би-си пару лет назад.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Юичи считает, что японцы слишком беспокоятся о том, что о них могут подумать

Суровая правда

Правду порой становится всё труднее скрывать. С одной из своих дочерей-клиенток Юичи поддерживает отношения уже много лет. Ей уже 20 лет, и многие годы она считает основателя Family Romance своим папой.

Мама девушки признается, что ей хотелось бы, чтобы Юичи женился на ней и у них была бы настоящая семья, но она понимает всю тщетность этих надежд. И тем не менее поддерживает ложь о Юичи-папе все эти годы.

"У меня хорошая зарплата, но конечно, каждый раз выкладывать по 10 тысяч иен (почти сотне долларов) становится накладно", - говорит она.

По словам Юичи, рано или поздно маме придется рассказать правду о нем. "Но я не могу в это вмешиваться", - добавляет он с сожалением.

На вопрос, как он относится к тому, что его действия могут ранить его "клиентов", он отвечает, что его фирма делает больше хорошего, нежели плохого.

"Японская культура основана на гостеприимстве и уважении к людям. Плохо то, что мы слишком беспокоимся о том, что о нас думают и о нашем моральном облике. Нам трудно быть тем, кем нам хочется быть, и находить выражение своим чувствам. Мы не очень хорошо умеем общаться, мы не очень честны, и поэтому люди нанимают нас, - говорит он. - Мы создаем новую реальность, где людям хорошо, где они открыты друг другу и могут общаться. Мы помогаем людям, я в этом убежден".

"Было бы лучше, если бы наше общество не нуждалось в наших услугах, но дело обстоит иначе", - заключает он.