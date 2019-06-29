Мост из травы в стране инков. Каждый год его плетут заново

  • 29 июня 2019
The old bridge is cut away Правообладатель иллюстрации Jordi Busque

Каждый год в июне последний действующий веревочный мост инков в Перу демонтируется, создается заново и вновь перебрасывается через реку Апуримак в регионе Куско.

Мост Кесвачака был сплетен вручную почти 600 лет назад и когда-то был частью транспортной сети, связывающей наиболее важные города империи инков. В 2013 году он вошел в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Creating the large rope Правообладатель иллюстрации Jordi Busque

Традиция обновления моста передается из поколения в поколение. В этой работе участвует каждый взрослый житель местной коммуны.

Women weave the thin ropes that are joined to make the larger ones used on the bridge Правообладатель иллюстрации Jordi Busque

Согласно устоявшимся правилам, над починкой самого моста могут работать исключительно мужчины. Женщины же сидят на верхних участках ущелья и плетут небольшие веревки.

Men hold one of the thicker ropes Правообладатель иллюстрации Jordi Busque

В первый день реконструкции люди собираются вокруг старого моста и связывают несколько маленьких веревок в одну большую. Основу моста составляют шесть массивных трехслойных веревок толщиной примерно в 30 см, каждая из которых состоит из 120 тонких веревок.

Handling the main support ropes Правообладатель иллюстрации Jordi Busque

Каждая семья должна сплести двухслойную веревеку определенной длины, используя морозоустойчивую траву под названием "койя ичи". Для придания траве большей гибкости ее сначала отбивают круглыми камнями, а потом замачивают в воде.

A woman cooks potatoes to complement the main dishes to feed the crowd Правообладатель иллюстрации Jordi Busque

Пока все работают, несколько сельских жителей готовят еду в дровяных печах, которые приносят из деревень. Курица, жареная морская свинка и форель из реки Апуримак - самые популярные местные блюда, которые обычно подаются с местным картофелем разных цветов и размеров.

Старый мост обрубается и просто спускается по течению реки. Поскольку он сделан из травы, то быстро сгнивает в холодной воде.

The thick ropes are tied to the stone supports Правообладатель иллюстрации Jordi Busque

Четыре из шести толстых веревок станут пешеходной частью моста, а оставшиеся две - его перилами. Все шесть веревок крепко привязаны к массивным каменным опорам по обе стороны каньона. Большая часть дня уходит на то, чтобы натянуть веревки до нужного уровня.

A man ties the ropes that form handrails Правообладатель иллюстрации Jordi Busque

На третий день группа людей, не боящихся высоты, проходит по мосту и привязывает меленькие веревки от перил к пешеходной части. Получается своеобразный забор, предотвращающий падение с моста.

The handrails are put in place Правообладатель иллюстрации Jordi Busque

Во всем процессе не используется никаких современных материалов, инструментов или механизмов - только трава и мужская сила.

The bridge is nearly completed Правообладатель иллюстрации Jordi Busque

Реконструкция моста Кесвачака происходит раз в год и завершается на четвертый день музыкально-гастрономическим праздником, который всегда приходится на второе воскресенье июня.

Apurimac river Правообладатель иллюстрации Jordi Busque

Фотографии Жорди Буске

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