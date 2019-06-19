Почему все больше людей отказывается делать прививки?

В прошлом веке вакцины спасли десятки миллионов жизней, однако сегодня эксперты во многих странах видят тенденцию к отказу от вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) настолько обеспокоена этой ситуацией, что включила ее в список десяти главных угроз мировому здравоохранению в 2019 году.

Организация Wellcome Trust провела самое большое исследование отношения к вакцинации в мире, в котором приняли участие 140 тысяч человек в 142 странах.

Вы можете посмотреть, как в вашей стране относятся к вакцинации.

Чтобы увидеть этот контент, необходимо установить современный браузер с поддержкой JavaScript Доверяют ли прививкам в вашей стране? Выбрать страну: Выбрать страну: Участникам опроса было предложено оценить, насколько они согласны со следующим заявлением Выберите заявление, чтобы увидеть результаты Прививки не угрожают здоровью Прививки эффективны Прививки необходимы для детей Прививки не угрожают здоровью Прививки эффективны Прививки необходимы для детей Данные округлялись и могут не складываться в 100% Участникам исследования также было предложено ответить на вопросы на научные темы. После анализа ответов на пять ключевых вопросов был выявлен уровень доверия к науке – высокий, средний или низкий. Высокий

Высокий Средний

Средний Низкий

Низкий Мнение отсутствует Высокий

Высокий Средний

Средний Низкий

Низкий Мнение отсутствует Источник: Wellcome Global Monitor, Gallup World Poll 2018 К сожалению, информация для этой страны отсутствует Нет интернет-соединения. Пожалуйста, повторите попытку

Кто придумал вакцинацию?

До существования вакцин мир был гораздо опаснее, чем сегодня. Миллионы людей ежегодно умирали от болезней, которые можно было предотвратить.

Первую форму вакцинации придумали в Китае в X веке. Это была так называемая вариоляция - здоровому человеку специально вводили оспенные пузырьки, чтобы улучшить иммунитет.

Восемь веков спустя британский врач Эдвард Дженнер обратил внимание на то, что доярки часто заболевают коровьей оспой, однако крайне редко подхватывают смертельный вирус черной оспы.

Черная оспа была очень заразным инфекционным заболеванием, от которого умирало около трети заразившихся. Те, кому удавалось выжить, нередко оставались со шрамами на всю жизнь или слепли.

В 1796 году Дженнер провел эксперимент на восьмилетнем Джеймсе Филипсе.

Врач ввел пациенту штамм коровьей оспы, и вскоре у мальчика появились симптомы болезни.

Когда Филипс выздоровел, Дженнер привил ему вирус черной оспы, однако тот остался здоровым: коровья оспа укрепила его иммунитет.

В 1798 году были опубликованы результаты этого эксперимента и появилось слово "вакцина" (от латинского "vacca" - "корова").

Каковы главные успехи вакцинации?

Вакцины помогли значительно снизить вред от многих болезней за последнее столетие.

Около 2,6 млн человек ежегодно умирало от кори до тех пор, пока в 1960-е годы не появилась первая вакцина от этой болезни. По данным ВОЗ, с 2000 по 2017 год уровень смертности от кори в мире сократился на 80%.

Всего несколько десятилетий назад миллионы людей пали жертвами полиомиелита - заболевшим грозили паралич или смерть. Сегодня же эта болезнь практически исчезла.

Почему люди выступают против прививок?

Бунт против вакцинации начался практически сразу после появления современных вакцин.

Сначала скепсис людей объяснялся религиозными мотивами - многие думали, что вакцины нечисты, или возмущались, что их лишают права выбора.

В начале XIX века в Британии появились так называемые антивакцинные лиги, которые выступали за альтернативные меры лечения болезней - например, изоляцию пациентов.

В 1870-е годы группа противников вакцинации появилась и в США - это случилось после визита в страну британского активиста Уильяма Тебба.

Одной из ключевых фигур в новейшей истории антивакцинного движения стал лондонский врач Эндрю Уэйкфилд.

В 1998 году он опубликовал доклад, в котором ошибочно связал аутизм и болезни кишечника с вакциной MMR.

MMR - комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита (свинки) и краснухи, которую вводят детям.

Несмотря на то, что выводы Уэйкфилда были опровергнуты, а его имя удалено из медицинского регистра Британии, после его заявлений был зафиксирован массовый отказ от вакцинации детей.

Только в 2004 году число британских детей, привитых вакциной MMR, уменьшилось на 100 тысяч. Это привело к росту заболеваемости корью в стране.

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Вопрос прививок также широко политизировался. Например, глава МВД Италии Маттео Сальвини заявлял, что относит себя к противникам вакцинации.

Президент США Дональд Трамп связывал вакцинацию с аутизмом, не приводя доказательств, однако недавно призвал родителей прививать своих детей.

Международное исследование отношения к прививкам показало, что в целом оно положительное, однако в Европе уровень доверия к вакцинам пока низкий - в первую очередь, во Франции.

Есть ли риски?

Вакцинирование значительной части населения помогает предотвратить распространение болезни, что, в свою очередь, защищает людей с плохим иммунитетом и тех, кто не может быть вакцинирован.

Это так называемый коллективный иммунитет. Если он нарушается, то возникают риски для многих людей.

Процент людей, которые должны быть привиты для поддержания коллективного иммунитета, различается в зависимости от болезни. Для кори он составляет 95%, а для менее заразного полиомиелита - более 80%.

В прошлом году члены ортодоксального еврейского сообщества в Бруклине распространяли листовки, ложно связывающие вакцины с аутизмом.

Это же сообщество оказалось в центре одной из крупнейших вспышек кори в США за последние десятилетия.

Главный врач Англии в прошлом году предупредил, что слишком много людей получают ложную информацию по поводу вакцин через соцсети. Американские ученые заявили, что интернет-боты из России якобы распространяли неверные сведения о вакцинах.

Пропорция детей в мире, принимающих рекомендованные вакцины, за последние несколько лет не изменилась и составляет 85%, свидетельствуют данные ВОЗ.

Эксперты организации говорят, что прививки по-прежнему предотвращают от двух до трех миллионов смертей каждый год.

Самая неблагоприятная ситуация с вакцинами наблюдается в странах, где происходят военные конфликты и где не развита система здравоохранения. Среди них - Афганистан, Ангола и Демократическая Республика Конго.

ВОЗ называет самоуспокоенность одной из ключевых проблем населения развивающихся стран - проще говоря, люди забыли про вред от болезней.