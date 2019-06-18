Правообладатель иллюстрации Kirill Shipitsin/TASS Image caption Законопроект предусматривает изъятие земельных участков у собственников за нарушение требований пожарной безопасности

Министерство экономического развития России разработало законопроект, который предусматривает изъятие земельных участков у собственников за нарушение требований пожарной безопасности. Русская служба Би-би-си разобралась, как это будет работать.

Законопроект об изъятии земель был подготовлен в соответствии с апрельским указом президента России "О мерах по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края". Тогда в регионе от пожаров пострадали 17 населенных пунктов, сгорели 156 жилых помещений и как минимум один человек погиб.

В мае правительство России выделило из резервного фонда 450 млн рублей на обеспечение жильем пострадавших от пожаров. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев оценивал ущерб Забайкалью от природных пожаров в 1 млрд рублей.

Зачем нужен такой закон?

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в целом механизм изъятия земель в России уже отрегулирован, но риски, связанные с несоблюдением пожарной безопасности, требуют его уточнения.

"[С]облюдение требований пожарной безопасности, связанных с использованием земельного участка, не требует значительных временных и материальных затрат (покос травы, защита от зарастания сорной растительностью, уборка мусора)", - говорится в документе.

Какие земли собираются изымать?

Законопроект предполагает изъятие земельных участков, в отношении которых органы пожарного надзора выдали предписание об устранении нарушений. Если собственник или арендатор участка не исполнит предписание и его привлекут за это к административной ответственности, то в течение 30 дней после этого пожарный надзор уведомит об этом местные власти.

Те в свою очередь должны будут обратиться в суд с требованием об изъятии участка и его продаже с публичных торгов.

Такой порядок предлагается распространить на земли, находящиеся в собственности, в постоянном пользовании, в пожизненном наследуемом владении, в безвозмездном пользовании и в аренде.

Какие земли нельзя будет изъять?

Законопроект делает исключение для участков, которые являются предметом ипотеки, а также для тех земель, в отношении собственника которых судом возбуждено дело о банкротстве.

Как будут продавать изъятые участки?

В течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда об изъятии земельного участка местные власти должны организовать публичные торги по продаже участка.

Договор продажи участка должен будет обязать покупателя привести землю в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

Начальной ценой на аукционе будет кадастровая стоимость участка. Если торги будут признаны несостоявшимися, то в течение двух месяцев должен пройти повторный аукцион, на котором начальная стоимость будет снижена на 20%.

Средства, вырученные от продажи участка, выплачиваются бывшему собственнику участка за вычетом расходов на подготовку торгов.

В каких случаях сейчас можно изымать участки?

Земельный кодекс описывает целый ряд случаев, в которых возможно изъятие земельного участка у собственника. Это порча земель, невыполнение обязанностей по их рекультивации или приведению в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, неиспользование участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо строительства, в течение трех лет.

Кроме этого, изъять участок могут при строительстве на нем несогласованных с властями сооружений и в целом - "для государственных или муниципальных нужд". Например, право изымать участки имеют министерство обороны, ФСО и ФСБ.