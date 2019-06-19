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После закрытия дела журналиста Ивана Голунова о попытке сбыта наркотиков, в России встал вопрос о необходимости изменения антинаркотического законодательства. О его реформировании задумались в Госдуме и Совете Федерации, высказались и академики РАН и омбудсмен Татьяна Москалькова.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В полиции заявили, что при досмотре у него в рюкзаке нашли пять пакетиков с мефедроном, а при обыске дома - более пяти граммов кокаина и электронные весы.

8 июня Никулинский суд Москвы отправил журналиста по домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам Голунов назвал дело сфабрикованным и связал его со своим расследованием о похоронном бизнесе.

Коллеги и адвокаты журналиста указывали на грубые ошибки и нарушения в деле Голунова. Большой скандал вызвали опубликованные МВД фотографии нарколаборатории, якобы сделанные в квартире Голунова. Позже в полиции признали, что дома у журналиста было сделано только одно из этих фото.

10 июня стало известно, что ни на одном из предметов, изъятых в квартире Голунова, не обнаружили его отпечатков, и что на смывах с рук и ногтей журналиста не нашли следов наркотиков.

На следующий день глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что дело Голунова закрыто и все обвинения с журналиста сняты "из-за недоказаннотси его причастности к совершению преступления". Сотрудников полиции, занимавшихся его делом, отстранили от работы, а главу УВД ЗАО, где было возбуждено дело, и начальника управления по борьбе с наркотиками управления МВД по Москве уволили.

Дело Голунова вызвало огромный общественный резонанс, а также подняло дискуссию о несовершенстве российской политики в сфере оборота наркотиков. Русская служба Би-би-си собрала инициативы по изменению законодательства, которые предлагали в разных структурах, а также мнения тех, кто выступил против реформ.

Смягчить наказание за хранение без цели сбыта

Депутаты думской рабочей группы по совершенствованию антинаркотического законодательства предложила внести до конца весенней сессии (до 28 июля) законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта. Об этом "Дождю" заявил руководитель группы, единоросс Николай Брыкин.

Глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников заявил телеканалу, что "вопиющее" дело Голунова может ускорить рассмотрение этого законопроекта в Госдуме.

О б этом законопроекте Русская служба Би-би-си писала в феврале этого года. В нем предлагается внести изменения в часть 2 и 3 статьи 228 уголовного кодекса (приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах без цели сбыта).

В частности, в нем предлагается перевести статью об употреблении без сбыта из категории тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести и установить наказание по ней от двух до пяти лет лишения свободы (сейчас - от трех до десяти лет).

По части 3 статьи 228 (те же действия в особо крупном размере) предлагается установить наказание от пяти до 15 лет лишения свободы (сейчас - от 10 до 15 лет).

Также в документе есть предложение внести изменения в статью 398 уголовно-процессуального кодекса (отсрочка исполнения приговора) и дать осужденным по части 2 статьи 228 возможность отрочки наказания, чтобы пройти "курс лечения от наркомании" и реабилитацию. Сейчас эта возможность доступна только для осужденных по части 1 этой статьи.

Законопроект получил положительные отзывы от МВД, Генпрокуратуры и Верховного суда. Его также одобрили в администрации президента, сообщил Би-би-си источник, знакомый с ситуацией.

Большинство участников рабочей группы (в нее входят депутаты, представители силовых ведомств, минюста и минздрава, а также правозащитники члены общественных организаций) поддержали этот законопроект еще в феврале.

Весной рабочая группа запросила у Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) данные о количестве осужденных по частям 2 и 3 статьи 228 УК для оценки числа приговоров, которые нужно будет пересмотреть, но ФСИН пока что эту информацию не предоставила, рассказал Би-би-си участник рабочей группы и эксперт Института прав человека Арсений Левинсон.

Пересмотреть перечень наркотических средств

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала пересмотреть перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и, в частности, исключить из него пищевой мак.

"Сегодня за продажу пищевого мака пострадало большое количество людей, которые, на мой взгляд, не являются общественно опасными. Это продавцы, руководители фирм, продававшие пищевой мак, разрешенный к продаже, но экспертиза показывает, что в нем есть соломка, он не очищен. Они продают каждому понемногу, но в целом за день получается большой объем продажи этого мака. Привлекали и привлекают этих людей к уголовной ответственности, и они получают очень высокие сроки наказания", - сказала она.

Она также отметила, что главным критерием наркополитики является общественная опасность деяния.

"Мы считаем этих людей общественно опасными? Я лично не считаю. В данном случае закон начинает работать формально, потому что он не отшлифован", - заявила она.

Анна Саранг, президент Фонда имени Андрея Рылькова, который помогает людям с наркотической зависимостью (в России организация включена в реестр "иностранных агентов"), говорит, что основная проблема российского законодательства заключается не в наличии или отсутствии в этом перечне тех или иных веществ, а в том, как рассчитываются размеры этих веществ.

"Самая главная проблема в том, что размер вещества считается вне зависимости от действующего вещества, а в зависимости от веса смеси, в котором есть какое-то количество этого вещества. В этом и была проблема с пищевым маком, что содержание активного вещества не измерялось, а измерялись тонны этого пищевого мака, в котором этого действующего вещества было очень мало", - сказала она.

Размеры наркотических веществ, подпадающие под уголовную ответственность, грамм Вещество Значительный размер(часть 1 статьи 228 УК) Крупный размер(часть 2 статьи 228 УК) Особо крупный размер(часть 3 статьи 228 УК) Марихуана 6 100 100000 Гашиш 2 25 10000 Масло каннабиса или гашишное масло 0,4 5 1000 Амфетамин 0,2 1 200 Мефедрон 0,2 2,5 500 МДМА 0,6 3 600 Метамфетамин 0,3 2,5 500 Героин 0,5 2,5 1000 Соли (производные N-метилэфедрона) 0,2 1 200 Спайсы (синтетические каннабиноиды - JWH и их производные) 0,05 0,25 500

Источник: постановление правительства "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических и психотропных средств"

Размеры веществ, подпадающие под уголовную ответственность, утверждает правительство. В примечаниях к постановлению об утверждении этих размеров говорится, что "размеры распространяются на смеси (препараты) указанного наркотического средства или психотропного вещества".

"Нужно либо вообще пересмотреть концепцию назначения наказания в зависимости от размеров вещества, которые устанавливаются правительством, либо сделать так, чтобы учитывался не вес смеси, а вес активного вещества. Это примечание к таблице нужно обязательно убрать", - считает Саранг.

Пересмотреть порядок определения размера вещества

К пересмотру порядка опредления размера наркотических веществ по весу смеси, в которых они состоят - призвал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Пока Верховный суд придерживается позиции, согласно которой, в случае если наркотические вещество содержится в составе смеси, то размер наркотического вещества определяется весом всей смеси.

"В частности, если наркотическое средство или психотропное вещество входит в состав смеси (препарата), содержащей одно наркотическое средство или психотропное вещество, его размер определяется весом всей смеси. Такой подход, по мнению общественности, способствует определенным злоупотреблениям со стороны правоохранительных органов", - говорится в его письма председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.

Клишас попросил Лебедева высказать мнение о том, считает ли он актуальным изменить порядок определения размеров наркотических и психотропных веществ или их аналогов, если они входят в состав смеси.

Вопрос об определении размера вещества по весу смеси также поднимали правозащитники в рамках рабочей группы в госдуме, но его пока что не стали включать в повестку.

Клишас в письме Лебедеву также сообщил, что в Совете Федерации сейчас прорабатывают вопрос об изменении антинаркотического законодательства. "В рамках данной работы комитетом, а также экспертно-консультативным советом при комитете изучается правоприменительная практика статей 228 и 228.1 Уголовного кодекса РФ", - рассказал он.

По его словам, в Совфеде также прорабатывают вопрос совершенствования положений законодательства, призванных бороться с фальсификацией доказательств, и изучают правоприменительную практику по статье 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности).

Клишас попросил Лебедева предоставить данные о лицах, в том числе должностных, которые в 2016-2018 годах были осуждены по статьям 228 и 303 УК и которым были назначены максимальные и минимальные наказания.

Пересмотреть дела по "наркотическим" статьям

13 июня академик РАН и бывший российский министр здравоохранения Андрей Воробьев отправил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором потребовал пересмотреть все уголовные дела по "наркотическим" статьям 228, 228.1 (сбыт) и 229 УК (хищение или вымогательство наркотических средств).

"Почти треть всех заключенных в РФ осуждены и отбывают срок по "наркотическим статьям". Сейчас, когда один из них - Иван Голунов - освобожден, время вспомнить об остальных и задать вопрос: кто еще мог быть незаконно арестован, был невинно осуждён, получил несопоставимое с виной наказание по этим статьям?" - цитирует письмо Воробьева "МБХ-медиа".

18 июня на сайте академического "Клуба 1 июля" (сообщество академиков РАН, не согласных с ее реформированием) появилось письмо с аналогичным призывом. Его подписали 14 академиков РАН, 21 член-корреспондент и шестеро профессоров РАН.

"Поддерживаем письмо академика А.И.Воробьева к руководству РФ, призывающее пересмотреть все уголовные дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК и радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками. Только в этом случае будет возможно наладить эффективную борьбу с одной из самых страшных общественных угроз - распространением наркотиков - и ограничить злоупотребления в этой области", - говорится в письме.

Мнения против смягчения законодательства

Глава НКО "Экспертный совет по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами" Антон Цветков считает, что смягчать антинаркотическое законодательство ни в коем случае нельзя, так как "наркотики - это зло".

"Очевидно, что государство и общество проигрывает борьбе с наркоугрозой. Это надо признать и перейти в наступление на наркоторговцев, защитить людей от этой смертельной чумы. И говорить о смягчении статьи 228 ни в коем случае нельзя. Наркотики - это зло, и ответственность за их распространение нужно только увеличивать, если мы действительно хотим решить эту проблему", - сказал он РИА Новости.

При этом он добавил, что некоторым гражданам предъявляются необоснованные обвинения по статье 228, и такие сомнительные процессы должны контролироваться как самим обществом, так и МВД.

"Вот этим действительно нужно заниматься, а не смягчать статью 228. Кроме того, необходимо усилить роль и полномочия прокуратуры при надзоре за МВД и следствием", - считает Цветков.

Евгений Ройзман, основатель фонда "Город без наркотиков" (его деятельность неоднократно подвергалась критике за жесткие методы лечения наркозависимых и применение к ним физического насилия) также высказался против смягчения статьи 228 УК.

"Статья 228 УК РФ на самом деле выверенная, очень взвешенная статья. Она вырабатывалась долго, вырабатывалась в спорах и ошибках. Наличие уголовного наказания является частью антинаркотической пропаганды и демонстрирует отношение к этому вопросу самого государства", - объяснил он свою позицию.