Роспотребнадзор: санкционные продукты уничтожать не надо. Россельхознадзор: нет, надо

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Предложение Роспотребнадзора о запрете на уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу, касается в том числе санкционных товаров, заявили в ведомстве на вопрос Русской службы Би-би-си.

"По мнению Роспотребнадзора, продукты питания, пригодные для употребления в пищу, но не соответствующие требованиям технических регламентов в части маркировки или упаковки (в том числе санкционные продукты), нецелесообразно захоранивать на полигонах ТКО", - говорится в заявлении ведомства.

В Роспотребнадзоре считают, что такие продукты "возможно использовать после соответствующей переработки на корм животным, на изготовление различных субстратов для биотехнологических производств, компостирование и использование как источник биологического газа в биоэнергетике".

Российские власти уничтожают запрещенное к ввозу продовольствие с августа 2015 года, в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Многим россиянам не нравится такая практика, все громче звучат требования о запрете на уничтожение продуктов и безвозмездной передаче их нуждающимся.

Что предлагал Роспотребнадзор?

О том, что Роспотребнадзор предлагает отказаться от уничтожения санкционных продуктов, СМИ начали писать на прошлой неделе, ссылаясь на сообщение, размещенное на сайте Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Однако в нем говорилось лишь, что Роспотребнадзор поддерживает "разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу".

Касается ли это продуктов, подпадающих под продовольственное эмбарго, в позиции Роспотребнадзора не уточнялось.

Что об этом думает Россельхознадзор?

Позиция Роспотребнадзора не понравилась другому контролирующему органу - Россельхознадзору.

Официальный представитель ведомства Юлия Мелано заявила радиостанции "Говорит Москва", что инициатива Роспотребнадзора "является настолько непроработанной, что странно выдавать это широкой общественности, не сказав, что конкретно они предполагают с такой продукцией делать".

"Кроме того, удивляет тот факт, что коллеги, являясь серьезным и ключевым санитарным органом в нашей стране, не до конца, видимо, понимают те риски, которые в себе несет продукция неизвестного происхождения. Это могут быть риски как для здоровья человека, так и для здоровья наших животных: сельскохозяйственных или диких. Поэтому комментировать столь глупые и необоснованные всплески инициатив наших коллег мы все же не станем", - сказала Мелано.

Что уничтожают и зачем?

Санкционные продукты в России начали уничтожать в августе 2015 года - спустя год после введения продовольственного эмбарго. В Кремле необходимость уничтожения продуктов объясняли увеличением объема контрабанды, наносящей стране экономический ущерб.

Под запретом находятся мясо, рыба, молочная продукция, овощи, фрукты и орехи, производящиеся в странах, которые ввели санкции против России.

В августе 2018 года Россельхознадзор отчитался о том, что за три года уничтожил больше 26 тысяч тонн санкционной продукции. Большая часть из нее - продукция растениеводства.

Чаще всего подлежащие уничтожению продукты сжигают или давят бульдозером.