Франция и Германия показали в Ле Бурже истребитель нового поколения. Через год после Британии

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Макет истребителя шестого поколения FCAS на авиасалоне Ле Бурже

Самым ярким экспонатом авиасалона Ле Бурже во Франции стал макет европейского истребителя шестого поколения FCAS (Future Combat Air System - боевая воздушная система будущего).

Слово "макет" не должно смущать - над программой работают производитель истребителей Rafale - компания Dassaut и концерн Airbus. Создавать новую машину будут Германия и Франция при участии Испании. Планируется, что новый самолет постепенно заменит после 2040 года истребители Rafale и Eurofighter.

Официальная презентация облика нового панъевропейского военно-воздушного проекта прошла спустя почти год после того, как на авиасалоне в английском городке Фарнборо - втором крупнейшем мировом авиашоу - был представлен макет британского боевого самолета шестого поколения, названного Tempest (в честь истребителя времен Второй мировой войны).

В этом проекте участвуют не только британские компании BAE Systems и Rolls-Royce, но также итальянская Leonardo и международная MBDA, так что его также можно считать панъевропейским. Планируется, что к 2035 году этот самолет сменит в Королевских военно-воздушных силах истребитель Typhoon.

О том, что на континенте готовятся разрабатывать FCAS, стало известно в 2018 году. Программа FCAS столкнулась со сложностями еще на начальном этапе. Это касалось некоторых технических вопросов, но также и политических.

В октябре 2018 года издание Der Spiegel написало, что Франция и Германия поспорили из-за моральных аспектов будущего экспорта истребителя. После скандала с убийством журналиста Джамаля Хашогги Германия настаивала на ограничении поставок таких систем странам, которые нарушают права человека.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption За год до Ле Бурже 2019 на авиасалоне Фарнборо в 2018 году BAE Systems показали макет истребителя Tempest

Были и другие сомнения в целесообразности разработки столь дорогостоящего и сложного проекта отдельно от Великобритании.

Год назад перед началом авиасалона в Фарнборо глава департамента военных и космических программ Airbus Дирк Хок (Dirk Hoke) заявил, что разработка двух истребителей следующего поколения "отодвинет Европу во вторую лигу" в области военной авиации.

Спустя год сомнения и разногласия, похоже, отошли на второй план - на церемонии презентации FCAS присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон, а глава Dassault Aviation Эрик Трапье стоял рядом с Дирком Хоком.

Что такое шестое поколение?

О том, какими свойствами будет обладать истребитель, созданный в рамках программы FCAS, во-первых, не сообщается, а во-вторых, окончательно не определено на этой стадии его создания.

Термин "шестое поколение", который применяется к этому проекту, скорее маркетинговый, нежели военный термин.

"Поколения" в военной авиации - особенно в истребителях - вообще понятие довольно условное, которое появилось в 2000-х для того, чтобы определить программы разработки новых истребителей.

"Деление на поколения - условная вещь, она относится прежде всего и почти исключительно к американским истребителям. Ее натянули на российские истребители, а европейцы вообще никогда в таких категориях не мыслили. У них такой категоризации поколений нет", - сказал в интервью Русской службе Би-би-си заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Тем не менее, сначала в США, а затем и в других странах признаками истребителей пятого поколения стали считать наличие крейсерской сверхзвуковой скорости, применения стелс-технологий, включая размещение боезапаса внутри самолета, применение радара с фазированной антенной решеткой а также некоторые другие признаки.

Признаками шестого поколения можно считать еще более сниженную радиозаметность истребителя, возросшую скорость, но главное - использование искусственного интеллекта, возможность применять самолет в беспилотном варианте и возможность интегрирования в боевую систему.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Макет истребителя шестого поколения FCAS на авиасалоне Ле Бурже

"Это только один из элементов системы. Он может быть центральным элементом, либо одним из элементов, поскольку сеть по определению не имеет центра, сети. Например, быть ядром управления целого роя беспилотников", - сказал эксперт.

Впрочем, облик этого проекта к 2040 году может очень сильно измениться.

"Они будут сейчас создавать технологическую среду, наращивать фундаментальные и прикладные технологии, а потом уже, создав эту среду, будут принимать решение, стоит ли создавать этот FCAS.

Беспилотный ведомый

В США тем временем идет разработка беспилотного аппарата, задачей которого в будущем будет как раз сопровождение истребителей.

XQ-58A Valkyrie, который разрабатывает компания Kratos Defense, совершил свой первый полет в начале марта. Компания обещает сделать дрон недорогим в сравнении со стоимостью истребителя, маневренным и довольно скоростным, хотя и не сверхзвуковым.

Концепция применения ведомого подразумевает, что отсутствие пилота и сравнительная дешевизна аппарата позволит операторам применять их более агрессивно, без оглядки на потери.

В кулуарах Парижского авиасалона помощник секретаря военно-воздушных сил США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер сказал журналистам, что ВВС планирует закупить 20-30 аппаратов для тестирования.

"Сейчас я пытаюсь понять, сколько это будет стоить", - цитирует его слова Defensenews.com.

Турецкий дебют

FCAS был не единственным макетом самолета будущего, который показали на авиасалоне Ле Бурже. Турция привезла на Парижский авиасалон сразу пять летательных аппаратов, включая макет истребителя пятого поколения TF-X (Turkish Fighter - Experimental).

Программа TF-X также находится на самой ранней стадии. В апреле две крупных турецких компании - производитель электроники Aselsan и Turkish Aerospace Industries, которая участвовала в программе строительства истребителя пятого поколения F-35, - подписали соглашение о совместной разработке самолета.

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva\TASS Image caption TF-X, хоть и похож на европейский истребитель, но его считают представителем пятого, а не шестого поколения

Турция, которая формально все еще числится участником программы истребителя пятого поколения F-35, может выбыть из нее - Вашингтон выдвинул Анкаре ультиматум, требуя отказаться от закупок российской системы ПРО С-400.

В случае поставок российских систем Турция лишится истребителей пятого поколения. "Мы не хотим, чтобы F-35 находились слишком близко от С-400 в течение долгого времени из-за того, что могут быть раскрыты детали конструкции F-35", - пояснила заместитель министра обороны США Эллен Лорд.

В этом случае, считают эксперты, для Анкары создание собственного самолета было бы выходом.

Однако, несмотря на то, что Turkish Aerospace Industries производит фрагменты фюзеляжа для F-35, программа TF-X испытывает сложности.

Например, с выбором двигателя для самолета. В октябре 2018 года TAI выбрала для самолета двигатели General Electric F110. До этого TAI вела переговоры с британской компанией Rolls Royce.

Наконец, к проекту уже проявили интерес в России, у которой существует программа истребителя пятого поколения Су-57 и двигатели АЛ-41Ф1 для него.