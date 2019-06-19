ЕГЭ по-сербски. Школьники вышли на протест после отмены экзамена

Image caption "Украли наше будущее" и "Отставка"

Около 200 восьмиклассников в Белграде собрались на акцию протеста у здания министерства образования в столице Сербии из-за решения перенести экзамен по математике после утечки ответов. Школьники требуют отменить новый экзамен и принять их в 9 класс вообще без выпускного теста.

Кроме того, они призывают к отставке министра образования Младена Сарцевича.

Сербский чиновник уже заявил, что не несет ответственность за произошедшее, и со своего поста уходить не намерен.

14-летние протестующие вышли на акцию еще во вторник. В среду протест продолжился. Несмотря на недовольство восьмиклассников, экзамен все же состоится в четверг.

8 класс в Сербии - последний год обязательной начальной школы, после чего ученики идут в среднюю школу (которая относится к категории необязательного образования), где учатся три или четыре класса. По окончании средней школы учащиеся могут поступить в университет или высшую школу.

Чтобы перейти из начальной в среднюю школьники сдают выпускные экзамены по математике, сербскому языку и тест на общее образование. При подсчете баллов учитывают также среднюю оценку за последние четыре года обучения в начальной школе.

Тестирование по математике должно было пройти во вторник утром. Но экзамен за полчаса до начала перенесли из-за появления результатов в соцсетях.

Image caption "Отменить выпускной экзамен" - плакат участника протестов

Школьники на сидячей акциии протеста у здания министерства заявили, что явятся на следующий государственный экзамен, но сдавать его не будут.

Аналогичные протесты школьников прошли в провинциальных городах Крагуевач и Нис.

По словам главы сербской полиции Владимира Ребича, школьники забрасывали полицейских яйцами. Он призвал участников акции воздержаться от актов насилия в отношении сотрудников полиции.

Тем временем следственные органы допросили мать белградского школьника, у которой оказались вопросы экзамена по математике. По словам министра Сарцевича, полиция ведет расследование и сузило его до 15 школ в пяти городах. Власти обещают провести расследование деятельности министерства образования.

Утечки в России

Сдача выпускных в России также проходит не без скандалов, связанных с утечкой ответов. С 2009 года ЕГЭ стал обязательной формой выпускного экзамена в средней школе и вступительных экзаменов в высших учебных заведениях.

В прошлом году за день до единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике учитель петербургской школы Дмитрий Гущин рассказал об утечке заданий.

"Каждый год перед ЕГЭ по математике мне присылают задачи из будущего экзамена. Каждый раз они оказываются подлинными. Я к этому уже привык. Но сегодня прислали почти всю вторую (сложную) экзаменационную часть. Ту самую, за которую можно получить больше всего баллов", - написал он.

В день экзамена Гущин заявил, что появившиеся в сети варианты заданий оказались подлинными - именно их должны были решить выпускники. Рособрнадзор возможность утечки отвергал, а впоследствии подало на учителя в суд.

"Даже если это на самом деле произошло - зачем будоражить? Но этого не могло произойти, потому что наши технологии исключают эту возможность", - говорил тогда глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Суд встал на сторону ведомства, постановив, что доводы Гущина "объективными и достоверными доказательствами не подтверждены". Учитель позже подал кассационную жалобу.