Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке

Международная следственная группа (JIT) назвала имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению "Боинга", сбитого над Донбассом в июле 2014 года. На пресс-конференции в голландском Ньювегейне участники JIT рассказали о ходе расследования и продемонстрировали ранее неизвестные записи телефонных разговоров, свидетельствующие о связи России с катастрофой. Русская служба Би-би-си обобщила эти сведения.

По версии следственной группы, самолет был сбит из установки "Бук", принадлежавшей курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил.

По мнению расследователей, к крушению "Боинга" могут быть причастны:

Сергей Дубинский, отставной офицер ГРУ армии России

Олег Пулатов, подполковник запаса ВДВ армии России

Леонид Харченко, гражданин Украины, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР

Игорь Стрелков, министр обороны самопровозглашенной ДНР

Би-би-си писала о том, чем известны эти люди.

Кто презентовал доклад

В пресс-конференции участвовали представители следственных структур пяти стран: Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Украину представлял генеральный прокурор Юрий Луценко. Основными докладчиками были главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке и глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен.

Что JIT рассказала о ходе расследования

"В 2015 году Бельгия, Украина, Нидерланды, Малайзия и Австралия объединили усилия в рамках JIT, чтобы провести одно из самых сложных криминальных расследований, которые когда-либо предпринимались", - сказал, открывая пресс-конференцию, представитель австралийской полиции Питер Крозьер.

Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке в начале своего выступления подчеркнул, что JIT уверена в том, что четыре человека, чьи фамилии были названы группой, ответственны за появление "Бука", которым был сбит самолет, на востоке Украины.

После этого собравшимся показали видео о ходе расследования. Из него следовало, что самолет был сбит "Буком", который прибыл на Украину из России, и после катастрофы пусковая установка вернулась в Россию. Изначально группа очертила круг из примерно ста человек, которые могли быть так или иначе задействованы в транспортировке "Бука" и атаке пассажирского самолета. Дальнейшее расследование показало, что большинство этих людей не были вовлечены цепь событий, приведшую к падению "Боинга".

По словам главы центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберта Паулиссена, расследование состояло из криминалистической экспертизы, поиска и допроса свидетелей и экспертов, анализа данных радаров и спутниковых снимков, анализа перехваченных телефонных разговоров и работы с "большими данными". При этом место крушения до сих пор недоступно для обследования.

Новые записи переговоров

На пресс-конференции были представлены перехваченные телефонные разговоры, которые, по мнению расследователей, имеют прямое или косвенное отношение к гибели лайнера. Разговор, в котором Сергей Дубинский ("Хмурый") спрашивает у собеседника с позывным "Библиотекарь", прибыл ли Бук в Донецк с экипажем, состоялся 17 июля 2014 года в 09:08 утра. Эта запись уже публиковалась в 2015 году.

Дубинский заявил Русской службе Би-би-си, что не видит смысла сотрудничать со следствием. При этом свою причастность к трагедии он отрицает и утверждает, что с 6:30 утра 17 июля в течение десяти дней не покидал Донецк.

Впервые была продемонстрирована переписка некой девушки по имени Анастасия с солдатом, находившимся в колонне, которая 23 июня 2014 года покинула базу 53-й бригады в Курске и отправилась в направлении Миллерово в Ростовской области. В состав этой колонны, по данным JIT, входил "Бук", из которого предположительно и был сбит "Боинг". В переписке солдат раскрывает, где служит, и в ответ на вопросы девушки дает понять, что бойцы соседнего батальона направлялись на Украину.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Обломок ракеты, которая, по версии следственной группы, сбила "Боинг", летевший над Донбассом

Маловероятно, что экипаж "Бука" отправился на восток Украины по собственной инициативе, заключают расследователи. Из попавших в их распоряжение данных следует, что на протяжении нескольких месяцев до падения "Боинга" лидеры самопровозглашенной ДНР неоднократно запрашивали у России военную помощь. Такие запросы исходили от "премьер-министра ДНР" Александра Бородая и "министра обороны ДНР" Игоря Стрелкова. Последний 8 июня 2014 года связывался с Сергеем Аксеновым - главой аннексированного Крыма. Тот давал понять, что договаривается о помощи для сепаратистов.

Аксенов: "Здорово, Игорех. Молодцом там, вижу. Как всегда ты, в своем стиле. В двух словах - смотри ситуация какая. Я во вторник был там, где надо по ситуации. Вот эти были визиты все вчера и сегодня. У меня вечером сегодня связь с теми, кто это решение уже принял. Сейчас у меня были те, кто работали здесь, ты всех знаешь. Они уже получили всю картину - все, кто были в обоих зданиях. Сегодня буквально надо будет, чтобы в 22:30 мы с тобой по этому же каналу пообщались. Я тебя уже прямо проинформирую. Уже и лицо, и единый координационный центр по этой ситуации уже есть. Не хочу по телефону в открытой форме".

Русская служба Би-би-си направила запрос Сергею Аксенову. Игорь Стрелков отказался от комментариев.

Разговор тогдашнего руководителя ДНР Александра Бородая с помощником президента России Владиславом Сурковым, состоявшийся, по данным JIT, в июле 2014 года, Би-би-си приводит целиком.

Сурков: Але.

Бородай: Да, Владислав Юрьевич.

С.: Алло.

Б.: Але-але-але. Да.

С.: Привет, это я.

Б.: Да, слышу, слышу.

С.: Ну я поговорил там с нашими, так сказать, товарищами старшими - старше не бывает - кто там отвечает за военную историю. Ну, сказал им. "Ну мы, типа, да, до нас все доходит, мы все знаем, все понимаем, готовим (…) Но я, честно, Саш, не поручусь за качество этих ответов, поскольку ты понимаешь - они хоть и мои товарищи, но доверять полностью - чего они там готовят, или не готовят…

Б.: Да, я все понимаю. Неделю продержались - тяжело, но еще продержимся.

Би-би-си пока не удалось получить комментарий Владислава Суркова. Александр Бородай в среду был недоступен для комментариев.