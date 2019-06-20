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Отсутствие больших новостей, покровительственный тон по отношению к чиновникам - так прошел очередной четырехчасовой сеанс общения Владимира Путина с населением. И даже вопросы на проблемные темы задавали не совсем "простые" россияне.

Би-би-си рассказывает о том, что было характерно для этой "линии" - и кто были те таинственные люди, которые задавали вопросы Владимиру Путину.

1. Успокаивающий тон

Хотя сама линия проходит уже в 17-й раз, и каждый раз это длинные ответы Путина на вопросы народа, в зависимости от текущих задач действующей власти меняется интонация, ответы на вопросы и даже манера задавать эти вопросы.

Так, в 2017 году по итогам "Прямой линии" Путин завел целую "Зеленую папку", куда складывал жалобы на региональные власти и передавал их потом губернаторам. В 2018 году раздавал поручения в прямом эфире по видеосвязи с чиновниками.

"Это была более спокойная тональность, консервативная - не как, например, в 2017 году, в начале предвыборной кампании. Тут был консервативный настрой, примерно такой: есть проблемы, они бывают, но есть объективные обстоятельства", - говорит политолог Евгений Минченко.

Ключевая задача поддержания лояльности базового электората решена, задача демонстрации прямой коммуникации президента тоже, добавляет политолог.

2. Покровительство чиновникам и даже "единороссам".

Последние годы Путин не раз устраивал разносы чиновникам в прямом эфире - в основном, правительству и губернаторам.

Однако в этот раз таких показательных пинков не было. А тон по отношению к чиновникам и силовикам можно было назвать даже покровительственным. Так, в ответ на вопрос о необходимости декриминализации статьи 228 Уголовного кодекса Путин сказал, что ничего менять в законе не надо, а чтобы не повторялись такие случаи как с журналистом Иваном Голуновым, нужно в МВД немного усилить собственный внутренний контроль. "Ну, и ФСБ не мешало бы этим поплотнее заняться", - добавил он.

Неожиданно Путин даже заступился за "Единую Россию", отреагировав на вопрос, пришедший по смс: сказал, что не позволит называть бандитами людей, которые брали на себя много ответственности. Путин чаще старается дистанцироваться от "Единой России", и такое показательное заступничество за партию для него редкость.

3. Вера в майские указы и национальные проекты

"Линия" началась со шквала вопросов про зарплаты и падение уровня жизни - это самый популярный вопрос президенту.

В мае, по данным Росстата, номинальные зарплаты выросли на 8,1% год к году, реальные - на 2,8%. При этом реальные доходы - наиболее важный показатель оценки уровня жизни - сократились на 2,3% за первые пять месяцев этого года.

"О том, что стали получать меньше, пишут абсолютно все: и те, кто в принципе зарабатывает неплохо, и те, кто относят себя к среднему классу, и те, кто, не стесняясь, называет себя бедными", - сказала ведущая Елена Винник.

На это Путин заявил, что реальные располагаемые доходы падают, но заработные платы растут. После чего снова напомнил о существовании нацпроектов, которые должны улучшить ситуацию.

Были и вопросы о нехватке врачей в регионах. И тут Путин признал, что в основе этой проблемы - низкие заработные платы. Президент говорил о санкциях ("Мы ни с кем не ругались", "получили преимущества, но лучше жить в нормальных условиях"), об экономике в целом (ситуация улучшается, нет ничего, что было в 90-е).

Но если говорить об экономической части прямой линии, то можно сказать, что она была небольшая и сенсаций и ярких заявлений не было, считает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт" Антон Табах. "Это ожидаемо. Другая повестка, - сказал он Би-би-си. - Все основные экономические вещи были сказаны в прошлом году. [Сейчас] обсуждались национальные проекты, что их надо популяризировать и понимать, устойчивость при санкциях, взгляды экономистов".

4. Кому доверили задать острые вопросы

В 2019 году зал слушателей послания Путина наполнился селебритис, спортсменами, актерами, популярными блогерами, было заметно, что в зале много молодых лиц. Однако в итоге оказалось, что вопросы на самые болезненные темы задавали люди, которых сложно причислить к "простым" слушателям.

Блогер-певица о мусоре

Вопрос о проблеме мусорных свалок президенту задала 15-летняя блогер Екатерина Адушкина.

"И, как всех школьников во всём мире, меня очень интересует проблема ухудшения экологии. Сейчас в России начинают появляться точки сбора раздельного мусора, но в интернете говорят, что в итоге всё равно весь мусор сваливается в одну кучу. Как Вы будете бороться с этой проблемой и есть ли какие-то планы по её решению?" - спросила она.

Тема мусора - одна из самых обсуждаемых в России на протяжении двух лет. В Подмосковье и других регионах России неоднократно проходили протесты против строительства мусороперерабатывающих заводов или против повышения тарифов на вывоз мусора. Однако протесты, включая противостояние в Шиесе Архангельской области, где протестующие сталкивались с полицией, Путин не упоминал.

У Адушкиной - 3,3 млн подписчиков в "Инстаграме", она выпускает музыкальные клипы и блоги о своих путешествиях. В 2018 году она записала песню и клип в рамках рекламной кампании новых тарифов "Билайн".

Русской службе Би-би-си не удалось найти на страницах Адушкиной упоминания проблемы сортировки или вывоза мусора.

Мама-чиновница о пособиях на детей

Другой вопрос касался поддержки молодых семей. Молодая мама из Серпухова спросила Путина, планируется ли меняться выплата пособий на ребенка, которая сейчас составляет 50 рублей.

"Сейчас я регулярно получаю пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Но, когда ему исполнится полтора года, я буду получать выплату в размере 50 рублей в месяц. В соответствии с этим у меня вопрос: планируется ли как-то видоизменяться эта выплата, потому что, например, в кругу моих знакомых мамочек данная выплата воспринимается как насмешка, и её назначение совершенно непонятно. Даже такие мысли возникают, что лучше бы эту выплату вообще отменили и не растрачивали средства госбюджета", - сказала Путину Екатерина Кириллова из Серпухова.

Путин ответил, что выплаты увеличат до уровня прожиточного минимума ребенка.

За несколько дней до "Прямой линии" тему изменения пособия на детей до трех лет затронул премьер-министр Дмитрий Медведев в своем "Твиттере". В комментариях на Медведева посыпался шквал недовольства из-за того, что на сегодняшний день пособие составляет 50 рублей.

Пропустить Twitter пост , автор: @MedvedevRussia Правительство предлагает увеличить пособие на детей от 1,5 до 3 лет: вместо прежних 50 рублей установить выплаты в размере прожиточного минимума ребенка в регионе семьям, чей доход окажется ниже установленного уровня. Это предложение будет представлено на рассмотрение Президента — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 18 июня 2019 г.

После того как Кириллова задала вопрос Путину, издание "Открытые медиа" нашло ее страницу во "ВКонтакте", где в качестве места работы девушки была указана администрация города Серпухов. После публикации заметки "Открытых медиа" Кириллова скрыла эту информацию со своей страницы.

Изданию удалось найти, что в 2017 на сайте администрации Серпухова Кириллова упоминалась, как главный эксперт управления по работе с молодежью, а муж девушки в 2014 году получил награду от главы Серпухова "за большой вклад в работу по патриотическому воспитанию молодёжи и активное участие в реализации муниципальной программы "Молодежь Серпухова". В заметке о награждении на сайте управления культуры Серпухова он обозначен как куратор Городской школы молодёжного актива и член Городского молодёжного совета.

Также издание обратило внимание на детскую кроватку, которая была в кадре во время общения Екатерины Кирилловой с Путиным. На сайте производителя кровати сказано, что она стоит 55 тысяч рублей.

Прокремлевский блогер о фейках

Вопрос о новом законе об административном наказании за распространение фейковой информации задал Путину блогер Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин - автор альтернативных переводов фильмов.

Закон о наказании за распространение фейков действует в России с марта 2019 года. По нему еще не было заведено административных дел, однако законом хотела воспользоваться сенатор Елена Мизулина, после того как СМИ сообщили, что она предложила запретить занятия йогой в СИЗО.

Пучков в своем обращении к Путину предложил изменить наказание за фейки с административного на уголовное.

"Народ наш, как известно, доверчив, зачастую даже наивен, особенно в интернете. Молодые люди вообще слепо верят в любые выдумки и до хрипоты спорят, дескать: "Я точно знаю. Я в интернете прочитал". <...> Не пора ли у нас за распространение лживых фейковых новостей ввести ответственность построже, например, уголовную?" - сказал он.

Пучков, ранее известный как Гоблин, в последнее время занимается блогерской деятельностью. На своем Youtube-канале он, среди прочего, критикует деятельность российских оппозиционеров и проведение публичных акций протеста.

Пучков идентифицирует себя как советский человек. В интервью "Комсомольской правде" в 2019 году он заявил, что "антисоветчик - всегда русофоб, а любой русофоб - это враг моей страны".

В 2014 году Пучков участвовал в съездах прокремлевского молодежного движения "Сеть" и принимал участие в молодежном летнем лагере "Содружество. Память поколений", организованном фондом Андрея Первозванного Владимира Якунина.

Пресс-секретарь "Единой России" о грядущей войне

Евгений Батраков из Москвы поинтересовался, зачем российское телевидение уделяет столько внимания вооружению.

"Зачем по телевидению показывают так много нового вооружения? К какой войне и с каким противником нас готовят?", - спросил он.

Путин на это ответил, что Россия только седьмая среди стран мира по расходам на вооружение.

Русская служба Би-би-си нашла страницу Батракова во "ВКонтакте". На ней указано, что в 2018 году он работал пресс-секретарем Самарского отделения партии "Единая Россия", а сейчас работает в "Альфа-банке".

У Батракова много фотографий в одежде с символикой "Единой России" и "Молодой гвардии". Судя по фотографиям, он участвовал в кампании губернатора Самарской области Дмитрий Азарова на выборах в 2018 году.

Член ОНФ и ведущая программы о декриминализации 228 УК

Глава фонда помощи хосписам "Вера" и член ОНФ Нюта Федермессер попросила Путина декриминализовать статью 228.2 ("Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ") для медицинских работников. По ее словам, из-за страха перед уголовным наказанием врачи часто не могут оказать больным паллиативную помощь.

Федермессер давно занимается темой помощи хосписам и людям, больным онкологией. В 2018 году она стала членом центрального штаба Общероссийского народного фронта - общественного движения, возглавляемого Путиным.

Путин сказал Федермессер, что решение проблемы паллиативной помощи "лежит на поверхности" - нужно создать систему учета наркотических средств и лекарств, которые используют врачи.

Тема смягчения 228 статьи стала горячо обсуждаться после задержания журналиста "Медузы" Ивана Голунова, задержанного по обвинению в хранении наркотиков - позже его дело закрыли, а двое генералов были уволены.

Ведущая "Прямой линии" Елена Винник решила продолжить тему о наркотиках и сама задала президенту вопрос о том, не нужно ли смягчать наказание по статье 228 УК.

"Возвращаясь к 228-й статье про наркотики, очень много людей осуждены у нас в стране. И большинство говорят, что им полицейские подбросили, когда пытались доказать. Может быть, пришло время внести некоторые поправки в ту часть статьи Уголовного кодекса, которая говорит как раз об ответственности за хранение", - спросила ведущая Путина.

Однако Путин ответил, что "либерализовать эту сферу деятельности" нельзя из-за значительности ее "угрозы для страны и нации". Путин сказал о "журналисте, которого вы упомянули", и один из ведущих даже назвал фамилию Голунова. Винник в своем вопросе Голунова не упоминала.

Глава АНО Сергея Чемезова о школьных стадионах

Рассказал о своей инициативе и попросил поддержки президента исполнительный директор Агентства инвестиций в социальную сферу Илья Ковалев. Он рассказал Путину, что его АНО занимается строительством крытых футбольных манежей на месте старых школьных стадионов за свой счет. Ковалев рассказал, что нередко чиновники на местах не согласовывают такую инициативу.

"Есть ярко выраженные административные барьеры, в частности, в Москве, в Петербурге и в других городах-миллионниках. То есть нам элементарно на нижнем уровне не дают согласование этих договоров, хотя мы даже денег не требуем. Владимир Владимирович, это говорят люди внизу: зачем нам частные деньги, если у нас есть бюджетные?" - сказал Ковалев.

На сайте Агентства инвестиций в социальную сферу сказано, что в состав его наблюдательного совета входят глава "Ростеха" Сергей Чемезов, министр транспорта Евгений Дитрих, глава ВЦИОМ Евгений Федоров, а также заместители министров по делам Северного Кавказа, труда, спорта и цифрового развития. Агентство занимается привлечение частных инвестиций в социальные проекты.

На сайте "Росконгресса" Ковалев назван членом нескольких рабочих групп Госдумы и Совета Федерации по социальным вопросам.

"Прямая линия" - это действительно для многих людей возможность пробиться через "бюрократические рогатки", говорит политолог Евгений Минченко, добавляя, что сам в этом году два раза воспользовался "Прямой линией", чтобы обратиться к президенту. Первый раз - чтобы обратить внимание на уголовное преследование коллег-политтехнологов, а второй раз поддержал жителей подмосковных поселков Новинки, Лешково и Лобаново, пожаловавшихся на шум от кондитерского завода.

Минченко утверждает, что после жалобы подмосковных жителей еще до 20 июня вопросом заинтересовалась администрация округа и прокуратура. В итоге и руководство фабрики признало проблему и пообещало исправить ее.

Раз в год "Прямая линия" становится возможностью для населения России обозначить какие-то проблемы, а для чиновников - публично отреагировать на них.