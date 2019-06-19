Как изменилась жизнь россиян после жалоб Путину на "прямой линии"

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Тема мусора переросла в массовые протесты, проблемы с больницами и школами не ушли, но статью об экстремизме смягчили, а жителям Донбасса упростили выдачу российских паспортов. Русская служба Би-би-си рассказывает, смогла ли "прямая линия" изменить за год жизнь тех, кто жаловался Путину, и всех остальных россиян.

Мусорная проблема вылилась в массовые протесты

Уже традиционной для "прямой линии" стала тема мусорных отходов. Волонтеры зачитали Путину обращения от десятков недовольных - в том числе, жителей села Машково Владимирской области, которые пожаловались на свалку размером с десятиэтажный дом.

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Руководство свалки, куда, как выяснилось, свозили отходы из Москвы, вскоре оштрафовали. Однако, как выяснилось в феврале, свалку не просто не планируют закрывать, а собираются расширить.

Активно о проблеме мусора заговорили после того, как в 2017 году к Путину обратились жители Балашихи, которые рассказали ему о мусорном полигоне по соседству. Президент тогда поручил закрыть свалки и жестко отчитал чиновников, сорвавших сроки выполнения этого поручения.

Но проблема никуда не делась. За последние два года во многих регионах прошли так называемые мусорный протесты. Сейчас самые заметные акции проходить в Архангельской области - вокруг полигона на станции Шиес, куда хотят свозить мусор из Москвы. Там с протестующими активно борются силовики.

Жителям ДНР и ЛНР упростили выдачу российского гражданства, это не понравилось Украине

Год назад к Путину обратилась группа беженцев с Востока Украины, которые обосновались в Батайске. Они пожаловались президенту на миграционное законодательство, которое вынуждает их выезжать из страны, а также трудности с получением работы из-за проблем с документами.

"Обратите на нас внимание. Мы просим упростить систему получения гражданства для граждан ЛНР и ДНР", - попросила Путина одна из беженок. "Мне даже неловко слушать, что существует проблема с трудоустройством, - признался Путин. - У нас есть проекты законов на этот счет. Я глубоко убежден, что мы должны пойти по пути либерализации всего что связано со сферой приобретения гражданства".

В конце апреля этого года Путин выпустил указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Этот шаг раскритиковал избранный президент Украины Владимир Зеленский, который пообещал "предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, которые страдают от авторитарных и коррумпированных режимов".

Весной же в самопровозглашенной ДНР и на территории Ростовской области появились центр выдачи российских паспортов. Первые жители Донбасса смогли получить документы по упрощенной схеме в середине июня.

Ремонт больницы в Струнино не закончили, ответственность - на губернаторе-оппозиционере

Одним из самых ярких эпизодов "прямой линии" прошлого года стало обращение жителей города Струнино во Владимирской области. Они пожаловались Путину, что в местной больнице одно за другим закрываются отделения. Чтобы получить медицинскую помощь, жителям приходилось ездить за 15 километров в соседний Александров - в том числе детям.

Губернатор Светлана Орлова пыталась убедить президента, что ремонт больницы ведется, а отделение работает, но задававшие вопрос заявили, что губернатор "врет". Путин, обращаясь к Орловой, строго попросил, чтобы в дальнейшем таких "расхождений" не было. Он поручил минздраву и губернатору взять под личный контроль ремонт больницы, который должен был закончиться до конца 2018 года.

Но Орловой контролировать ход работ было не суждено - в сентябре, через два месяца после "прямой линии", она проиграла выборы кандидату ЛДПР Владимиру Сипягину. Власти отреагировали на его победу прохладно, а госканалы критиковали работу нового губернатора, в том числе обвинив его в срыве поручений Путина. Ремонт больницы действительно не закончен до сих пор.

В конце года телеканал "Россия-1" выпустил сюжет о том, что работа больницы в Струнино парализована и пациентов в ней не принимают. Несмотря на то, что некоторые отделения отремонтировали, заработать они так и не смогли. Врачей и медсестер якобы под страхом увольнения заставляли писать заявления о переводе в больницу в Александров.

"Я считаю, что они мстят за то, что мы вышли на "Прямую линию" к президенту", - говорила "России-1" председатель вневедомственной комиссии по здравоохранению г. Струнино Ирина Бандалак. Владимирские власти в итоге попросили сдвинуть окончание срока работ на год, а проверить их работу поручил лично глава СКР Александр Бастрыкин.

Широкий резонанс вызвали и слова замгубернатора Чекуновой, которая на встрече с коллективом больницы предложила врачам начать решать проблемы с себя и посоветовала им вымыть полы.

Вопросы о работе больниц в небольших городах Путину задают каждый год. В 2017 году "главной героиней" линии" стала Дарья Старикова из Апатитов, которая жаловалась на закрытие отделений больницы. Девушка утверждала, что из-за проблемы ей вовремя не смогли диагностировать рак. В 2018 году она умерла.

Сирийскую беженку воссоединили с семьей, российские военные продолжают гибнуть в Сирии

Обратиться к Путину в 2018 году удалось Ирине Баракат, уроженка Одессы, которая работала в украинском консульстве в сирийском Алеппо. В июне 2016 года во время обстрела женщина закрыла детей своим телом, в результате чего лишилась ноги и кисти руки.

Российские военные тогда доставили женщину на лечение в Петербург. Она не могла получить протезы, так как была гражданкой Украиной. Путина Баракат попросила дать российское гражданство своему мужу и троим детям.

Баракат в итоге получила гражданство, а через некоторое время ее супруга и троих детей доставили в Петербург. Женщина рассказала РИА Новости, что ее муж, который в Сирии работал фармацевтом, не может найти работу.

Тем временем в Сирии, откуда в 2017 году вывели большую часть российского контингента, продолжают гибнуть российские военнослужащие. Как писала Русская служба Би-би-си, нередко минобороны признает гибель россиян спустя месяцы.

Пенсионный возраст повысили, это обвалило рейтинг Путина

Алексей Гончаров из Курска во время Прямой линии рассказал Путину по телефону, что его беспокоит возможное повышение пенсионного возраста.

"Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию: я всегда относился к этому вопросу в высшей степени осторожно, - расплывчато ответил Путин. - Какие меры будут предложены правительством, мы узнаем в ближайшее время".

Но уже через неделю правительство объявило о том, что пенсионный возраст будет повышен. Новость вызвала всплеск недовольства. Она серьезно обвалила рейтинг Владимира Путина, а также спровоцировала протесты в регионах. Несмотря на это, в конце прошлого года закон о пенсионной реформе был подписан.

Статью об экстремизме смягчили, давление на Интернет выросло

Во время "прямой линии" Путина несколько раз спрашивали о давлении на российских интернет-пользователей. Писатель Сергей Шаргунов рассказал президенту о посадках за "постинги в соцсетях, лайки и репосты" в рамках кампании по борьбе с экстремизмом. Блогер Гусейн Гасанов спросил у Путина, не собираются ли российские власти закрыть YouTube и Instagram и пожаловался на ограничение работы Telegram.

Media playback is unsupported on your device Зачем России "суверенный" интернет?

"Мы не собираемся ничего закрывать. Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Telegram. Вот вы на своём месте, и вы сказали, что волнуетесь, но и я на своём месте тоже волнуюсь — знаете за что? За безопасность людей", - ответил Путин.

В декабре Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 - уголовное преследование теперь наступит только при повторном нарушении.

Telegram продолжает работать в России, несмотря на усилия Роскомнадзора, который обещает добиваться его полной блокировки. Кроме того, в России приняли закон о "суверенном интернете", а силовики требуют у мессенджеров и соцсетей предоставлять доступ к данным и переписке пользователей.

Многодетная мать из Томска получит землю, но нескоро

В ходе "прямой линии" с Владимиром Путиным мать троих детей Наталья Журова из Томской области сообщила, что в 2010 году она встала на очередь для получения положенного по закону участка, но за семь лет очередь сократилась только наполовину.

Общение с президентом дало свои плоды - на следующий день Журова уже встречалась с томским губернатором Сергеем Жвачкиным. Тот извинился за черствость чиновников и пообещал помочь женщине - правда, на это потребуется время.

"Мгновенно предоставить земельный участок Наталье Николаевне Журовой, позвонившей на "прямую линию" президенту, мы не можем. Потому что главным для меня всегда был закон. А закон обязывает власть предоставлять землю строго в порядке очереди. Ни разговор с президентом, ни встреча с губернатором не дают основания закон нарушить", - сказал губернатор, пообещав, что очередь до женщины дойдет за два-три года.

Ивановской семье снизили ставку по ипотеке

Жителю Ивановской области Дмитрию Верховских, который обратился к президенту на прямой линии с вопросом об ипотеке, понизили ставку по жилищному кредиту.

Отец четверых попросил Путина поддержать россиян, не попавших в действующую программу льготной семейной ипотеки, и снизить ипотечные ставки для них. После этого госкомпания "Дом.рф" сообщила, что перекредитовала ипотеку семьи Верховских с 13 до 8,75%.

Сам Верховский оказался главой регионального отделения прокремлевского Национально-освободительного движения (НОД), на это обратили внимание соратники Алексея Навального. Верховский в 2017 году даже вступал с оппозиционером в конфликт на открытии штаба в Иванове.

Проблемы с ценами на бензин остались

Алексей Караваев из Санкт-Петербурга в 2018 году интересовался у Путина, "как долго будут расти цены на бензин":

"45 рублей литр солярки, сколько же это можно терпеть? Ну невозможно уже, остановите как-то это. Мы 18 марта сделали выбор, вся страна проголосовала за вас, а вы цены на бензин не можете остановить", - жаловался Алексей, сидевший за рулем грузовика. "Я с вами согласен, то что сейчас происходит, это недопустимо", - сказал Путин, пообещав, что ситуация исправится.

Вскоре нефтяники договорились с правительством о механизме сдерживании цен на бензин. После этого рост стоимости топлива остановился.

Но в мае этого года, через год после "прямой линии", СМИ опять сообщили о том, что в Сибири и на Дальнем Востоке цены на бензин резко выросли. О новом скачке в конце мая независимые АЗС предупредили вице-премьера Дмитрия Козака, писал РБК.

Алтайскую школу спасли

В прошлом году на связь с Владимиром Путиным во время «Прямой линии» вышли жители небольшого села Старая Суртайка. Они рассказали, что в селе собираются закрыть единственную школу. За прошедший год школу отремонтировали и наняли на работу новых учителей. Сейчас в ней учатся более 30 детей.

Правда, проблемы с работой школ в небольших населенных пунктах остались. Например, в мае этого года радио "Свобода" подробно рассказывало, как сельские школы в Новгородской области сначала проходят через укрупнение, а затем просто закрываются.