Мерил Стрип - 70. Сколько, сколько? Семь каверзных вопросов об актрисе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мерил Стрип практически не меняется. И у нее всегда светятся глаза

Удивительной, многогранной, выразительной, яркой Мерил Стрип в субботу исполняется 70 лет.

Мерил Стрип родилась 22 июня 1949 года в небольшом городке Саммит в американском штате Нью-Джерси. Свою профессиональную актерскую карьеру Стрип начала в 1975 году, вскоре после окончания Йельской школы драмы, где она получила степень магистра искусств.

Однако настоящий прорыв в ее карьере случился, когда актрису в спектакле "Вишневый сад" заметил Роберт Де Ниро, пригласивший ее на роль своей подружки в фильме "Охотник на оленей".

Мерил Стрип удостоена трех "Оскаров", 21 раз она была номинирована на эту награду - чаще, чем кто-либо.

Вот лишь несколько цифр из жизни Мерил Стрип:

В актерской карьере Стрип - роли более чем в 60 фильмах и сериалах

Она больше 40 лет живет со своим первым и единственным мужем

У Мерил Стрип четверо детей

И ноль пластических операций

Мерил Стрип в юности страдала из-за собственной внешности, считая себя некрасивой. Но потом, как она сама призналась, научилась ценить себя такой, какая она есть, и наслаждаться жизнью.

Ко дню рождения Мерил Стрип мы подготовили для вас семь каверзных вопросов об актрисе.

Готовы рискнуть и проверить себя? Поехали!