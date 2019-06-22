Мерил Стрип - 70. Сколько, сколько? Семь каверзных вопросов об актрисе
Удивительной, многогранной, выразительной, яркой Мерил Стрип в субботу исполняется 70 лет.
Мерил Стрип родилась 22 июня 1949 года в небольшом городке Саммит в американском штате Нью-Джерси. Свою профессиональную актерскую карьеру Стрип начала в 1975 году, вскоре после окончания Йельской школы драмы, где она получила степень магистра искусств.
Однако настоящий прорыв в ее карьере случился, когда актрису в спектакле "Вишневый сад" заметил Роберт Де Ниро, пригласивший ее на роль своей подружки в фильме "Охотник на оленей".
Мерил Стрип удостоена трех "Оскаров", 21 раз она была номинирована на эту награду - чаще, чем кто-либо.
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Вот лишь несколько цифр из жизни Мерил Стрип:
- В актерской карьере Стрип - роли более чем в 60 фильмах и сериалах
- Она больше 40 лет живет со своим первым и единственным мужем
- У Мерил Стрип четверо детей
- И ноль пластических операций
Мерил Стрип в юности страдала из-за собственной внешности, считая себя некрасивой. Но потом, как она сама призналась, научилась ценить себя такой, какая она есть, и наслаждаться жизнью.
Ко дню рождения Мерил Стрип мы подготовили для вас семь каверзных вопросов об актрисе.
Готовы рискнуть и проверить себя? Поехали!