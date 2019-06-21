Переговоры Азербайджана и Армении в Вашингтоне. Зачем это нужно США?

Правообладатель иллюстрации MFA Azerbaijan Image caption Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении прошла в Вашингтоне впервые за 10 лет

Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров провели встречу в Вашингтоне. Переговоры по урегулированию конфликта в Карабахе идут с 1992 года при участии Минской группы, в которую входят США. Это первые переговоры в Америке за 10 лет.

Проведение встречи в Вашингтоне может означать усиление роли США в регионе, считают эксперты.

Встреча министров продлилась больше трех часов, однако никаких существенных договоренностей достигнуто не было.

В заявлении по итогам переговоров, выпущенном сопредседателями Минской группы, сообщается, что Мнацаканян и Мамедъяров призвали обе стороны "принять шаги для восстановления способствующей миру атмосферы" и договорились встретиться снова в ближайшем будущем.

В предшествующие переговорам дни главы дипведомств Армении и Азербайджана провели отдельные встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, а также заместителями госсекретаря США Джоном Салливаном и Дэвидом Хэйлом.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto Image caption Мамедъяров (слева) встретился с Болтоном 19 июня, Мнацаканян - на следующий день

"Болтону нет дела до Нагорного Карабаха"

США вместе с Россией и Францией - сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. Последний раз Вашингтон принимал встречу министров двух стран в мае 2009 года.

В октябре 2018 года Болтон посетил Азербайджан, Армению и Грузию. Советник Трампа тогда заявлял, что США хотят оказать максимальное давление на Иран, из соглашения с которым американцы вышли в прошлом году.

В пресс-релизе МИД Азербайджана по итогам встречи Мамедъярова с Болтоном сообщалось, что, помимо урегулирования карабахского конфликта, они обсудили "ситуацию на Ближнем Востоке".

Прошлогоднее турне Болтона и проведение встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне свидетельствует о том, что США начинает играть более активную роль в регионе, сказал Би-би-си старший научный сотрудник Фонда Карнеги Пол Стронски.

"Болтон сосредоточен на Иране. С обеими странами будет обсужден вопрос их экономических связей с Ираном, и это соображение, скорее всего, будет жестче высказано в адрес Армении", - говорит Стронски.

Кроме того, президент США ищет пути сотрудничества с Россией, добавляет он.

Нагорный Карабах - то направление, по которому США традиционно удавалось продуктивно работать с Россией, считает эксперт. "Трамп хочет сделать что-то хорошее на международной арене", - полагает он.

"Я рад, что администрация Трампа, засучив рукава, взялась за проблему [Нагорного Карабаха], которая не привлекает слишком много внимания, зато может принести весомые результаты", - говорит Стронски.

США стали играть более активную роль в Закавказье, согласна Лейла Алиева, эксперт по региону из Оксфордского университета. По ее мнению, позиция Вашингтона меняется после того, как в предыдущие годы "американская роль была несколько пассивной в силу внутренних проблем и других международных приоритетов".

"Болтону нет дела до Нагорного Карабаха. Его фокус на Иране", - сказал Би-би-си бывший посол США в Армении Джон Эванс.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel / TASS Image caption После разговора премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Душанбе напряженность в зоне конфликта снизилась

Больше переговоров

Опрошенные Би-би-си эксперты отметили, что после смены власти в Армении в мае 2018 года переговоры между двумя странами активизировались.

Значительная разрядка напряженности в зоне конфликта в Нагорном Карабахе произошла после короткой встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева на полях саммита СНГ в Душанбе сентябре 2018 года.

Число перестрелок на границе существенно сократилось. Это произошло в том числе потому, что был установлен канал связи между министерствами обороны двух стран, сказала Би-би-си эксперт International Crisis Group по Южному Кавказу Олеся Вартанян.

"Несколько прошедших с сентября месяцев были самым мирным периодом за последние пять лет, - считает она. - Солдаты не погибали, а люди, которые живут вокруг линии фронта, смогли нормально заниматься фермерским хозяйством".

В 2019 году лидеры двух стран провели переговоры в Вене и Давосе.

Однако весной 2019 года столкновения на линии соприкосновения в Карабахе возобновились. Обе стороны обвинили друг друга в минометных обстрелах.

На этой неделе вооруженные силы Армении провели совместные учения с карабахскими подразделениями. Параллельно учения прошли и в Азербайджане.

На фоне этого обострения представители России, Франции и США в конце мая посетили Ереван и Баку, где договорились о проведении встречи между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto / Getty Images Image caption Армянский солдат молится в полевой часовне в Карабахе

Чего ждать дальше

Серьезных результатов от переговоров в Вашингтоне ожидать не стоит, считают эксперты.

"Это не момент, когда можно ожидать прорыва, как в Ки-Уэсте", - сказал Би-би-си бывший американский посол в Армении Эванс.

В 2001 году в американском курортном городе Ки-Уэст президенты Азербайджана и Армении Гейдар Алиев и Роберт Кочарян были как никогда близки к подписанию мирного соглашения, однако в последний момент переговоры сорвались.

"Сейчас повестка прежняя: как сделать перемирие и режим прекращения огня более стабильными", - говорит Алиева из Оксфордского университета.

Сам факт активных встреч в рамках Минской группы можно считать хорошим знаком, сказал Би-би-си эксперт по региону и директор кавказской программы НКО "Ресурсы примирения" Лоренс Броер.

"Существует нехватка реальных обязательств. Необходимо начать со скромных шагов, ведущих к нормализации ситуации", - считает Броер.

Какие обсуждаются шаги? По словам Вартанян из International Crisis Group, перед встречей обе стороны готовились к обсуждению гуманитарных мер. Речь идет о посещении задержанных на границе и в зоне конфликта родственниками, гарантиях безопасности для сельскохозяйственных работ и взаимных визитах журналистов.