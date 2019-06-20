Фантомас: как человек в маске французского министра украл миллионы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Настоящий Жан-Ив Ле Дриан (слева) и его "двойник" в силиконовой маске

Считается, что кража персональных данных стала одним из самых распространенных преступлений в мире. Существует много различных схем, однако настоящими мастерами в этой области стали люди, выступавшие от имени французского министра, чью роль играл человек в силиконовой маске.

За два года группа злоумышленников, используя личность Жан-Ива Ле Дриана, который был министром обороны Франции с 2012-го по 2017 год, похитила около 80 млн евро (около 90 млн долларов). Среди их жертв - принц Карим Ага-Хан IV и владелец винодельческого хозяйства "Шато Марго".

Они заставляли поверить в то, что на связь вышел настоящий Ле Дриан. Затем "министр" просил у них финансовой помощи на выкуп журналистов, якобы захваченных в заложники исламистами на Ближнем Востоке.

Поскольку Франция официально не выплачивает выкуп, фейковый "Ле Дриан" просил перечислять деньги в банк в Китай, чтобы их нельзя было отследить.

На такую удочку попадались не все - некоторые сразу чувствовали подвох.

Однако кто-то все же велся на обман и оказывался вовлечен в одну из самых успешных и оригинальных афер современности.

Почему Ле Дриан?

"Все в этой истории уникально, - говорит Делфина Мейе, адвокат Ле Дриана, который сейчас занимает пост министра иностранных дел. - Они осмеливались выдавать себя за действующего французского министра. Потом они звонили главам компаний или руководителям из правительств по всему миру и запрашивали огромные суммы денег. Какая дерзость!"

Пока не понятно, почему выбрали именно Ле Дриана в качестве главного героя этой схемы.

Возможно, сыграл роль тот факт, что как министр обороны он мог отвечать за ситуации, связанные с требованием выкупа за заложников, а также то, что Ле Дриан был относительно малоизвестным политиком.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ле Дриан действительно участвовал в операциях по освобождению заложников. На этом фото 2014 года он встречает Сержа Лазаревича, побывавшего в плену у боевиков в Мали

До 2012 года Ле Дриан был политиком от Социалистической партии в Бретани. Использовать кого-то с более широкой международной известностью было бы затруднительно.

"Друзья Франции"

Сейчас ведется расследование. Главным подозреваемым стал ранее судимый франко-израильский мошенник Жильбер Шикли.

В данный момент Шикли находится в тюрьме в Париже после экстрадиции из Украины, ему предъявлены обвинения в мошенничестве и присвоении чужой личности.

Шикли, с его тунисскими и еврейскими корнями, вырос в рабочем квартале Бельвиль в пригороде Парижа.

В 2015 году Шикли был признан виновным в присвоении денег французских корпораций, которое он совершил под видом их руководителя. К тому времени он проживал в Израиле, который не экстрадирует своих граждан.

По версии следствия, Шикли запустил аферу с "министром" вскоре после того, как был осужден за попытку добиться от тунисских властей выплат за вертолеты "Тигр", которые на самом деле не были заказаны.

Контракт, якобы подписанный министром, предусматривал выплату миллионов евро, однако в последний момент был признан фальшивым.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Жильбер Шикли вырос в рабочем квартале Парижа, а в 2017 году оказался на скамье подсудимых в украинском суде

После этого мошенническая схема поменялась - теперь жертвами становились "друзья Франции", которых просили собирать средства на выкуп заложников.

По словам адвоката Мейе, началась волна звонков бизнес-лидерам и главам африканских правительств, а также церковным лидерам - например, архиепископу Бордо и благотворительным организациям Aids Foundation и Sidaction.

"Скайп" для правдоподобности

Все начиналось с телефонных звонков от кого-то, кто представлялся человеком из ближайшего окружения министра Ле Дриана - к примеру, специальным советником Жан-Клодом Малле. Затем этот человек обещал организовать разговор с самим "министром".

Сначала все "министерские" звонки делались только по телефону, однако затем аферисты поднялись на уровень выше и начали записывать видеозвонки, чтобы афера была более убедительной.

Теперь фальшивый "Ле Дриан" должен был не только звучать, но и выглядеть как настоящий министр.

В итоге во время разговоров по Скайпу исполняющий роль Ле Дриана мужчина носил маску и сидел на фоне французских флагов и портрета экс-президента Франции Франсуа Олланда - будто бы в настоящем министерском кабинете.

Image caption Жертвы мошенничества принимали фальшивого министра и его кабинет за чистую монету

На встречах, организованных по "Скайпу", мошенник носил изготовленную на заказ маску Ле Дриана, а картинка за его спиной напоминала министерский кабинет - с флагами и портретом тогдашнего президента Франсуа Олланда.

Внимательный глаз все равно мог заметить подлог, но мошенники (предположительно, их было несколько) усаживали фальшивого "министра" подальше от камеры и делали тусклое освещение. Они также старались, чтобы связь была плохой, а сам разговор - максимально коротким.

"Оглядываясь назад, сегодня я задаю себе много вопросов. Но он был похож на него!, - рассказал французскому телевидению винодел Ги-Петрюс Линьяк. - И он просил меня о помощи как об услуге государству! Это пугает меня, потому что, если бы он попросил меньшую сумму, я, возможно, сказал бы "да".

У адвоката Мейе есть большой список жертв аферы, которые фигурируют в уголовном деле.

По понятным причинам никто не захотел говорить об этом деле. Из 80 млн евро, которые были получены с помощью обмана, более половины суммы поступило от неизвестного турецкого бизнесмена. Принц Карим Ага-Хан IV потерял 18 млн евро.

Их тех, кто не попался в ловушку, оказался и президент Сенегала Маки Салл.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Президент Сенегала Маки Салл и президент Франции Эммануэль Макрон, 2018 год

Он раскусил обман, потому что двойник Ле Дриана совершил типичную ошибку, обратившись к нему на "вы". Поскольку Салл был хорошо знаком с министром обороны Франции, они обычно были на "ты".

Холодильник с водкой

Удача изменила Шикли в августе 2017 года, когда он отправился на Украину.

После того, как его арестовали по запросу Франции, он сказал полиции, что совершал паломничество к могиле известного раввина. В его телефоне нашлись доказательства того, что он приезжал купить маску.

В киевской тюрьме Шикли подтвердил свою репутацию самовлюбленного сибарита. Он платил охранникам за то, чтобы те доставили ему холодильник, полный стейков и водки. Затем Шикли показал свои приобретение в видеоролике в соцсетях, где также насмехался над французской судебной системой.

Скорее всего, это была плохая идея. После освобождения он почти сразу был вновь арестован и экстрадирован во Францию.

Здесь в этой истории можно было бы поставить точку, но у нее есть странное послесловие.

Ранее в этом году, когда Шикли уже был за решеткой, афера возобновилась. В посольства начали поступать сообщения о том, что фальшивый "Ле Дриан" (теперь уже "министр иностранных дел") снова пытается выманивать деньги у влиятельных "друзей Франции".

В феврале трое граждан Франции и Израиля были арестованы в Тель-Авиве.

На данный момент звонки прекратились. Однако следователи подозревают, что в афере могли участвовать несколько мошенников: над созданием фейкового образа "Ле Дриана" работала целая банда.